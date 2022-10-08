Vivo'nun bu yılki son serisi X90, Aralık ayında piyasaya sürülebilir

Tam Boyutta Gör X90, Vi ve X90 Pro+'dan oluşan Vivo X90 serisi, Vivo'nun bu yıl sonuna kadar piyasaya süreceği son amiral gemisi serisi olabilir. Yakın zamanda ortaya çıkan sızıntılarsa serinin Aralık ayında piyasaya sürülebileceğini iddia ediyor. Ayrıca Snapdragon 8 Gen 2 SoC tarafından desteklenmesi beklenen cihazların son sızıntılara göre MediaTek Dimensity yonga seti destekli varyantları da olabilir.

Tipster Assen tarafından Weibo'da yayınlanan bir gönderiye göre Vivo X90 serisi, şirket tarafından 2022'de piyasaya sürülen son ürün serisi olabilir. Vivo'nun yeni bir ürünü piyasaya sürmeden önce envanteri temizlemesinin genellikle yaklaşık bir ay sürdüğünü belirten tipster, Vivo X80 serisinin üretim döngüsünün sonuna gelinmiş olunabileceğini ima etti.

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Tipster'ın yaptığı paylaşımda Vivo'nun yeni serisi S16 hakında da bazı bilgilere yer verdi. Paylaşıma göreyse Vivo S16 serisinin bu yıl piyasaya sürülmemesi planlanıyor.

İşte Vivo X90 serisinin beklenen özellikleri:

Daha önceki sızıntılara göre Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SoC'den güç alması beklenen telefonların, MediaTek Dimensity 9'dan güç alabilecek varyantları da olabilir. Ayrıca serinin en üst modeli olan Vivo X90 Pro+'nın yüksek hızlı LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 depolamayı paketlediği söyleniyor. Şu an için Vivo X90 serisi hakkında bilinenler bunlarla sınırlı olsa da yakın zamanda daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor.

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