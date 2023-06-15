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    Anlık Bildirim

    Vivo X90S ilk kez ortaya çıktı: İşte tasarımı ve kilit özellikleri

    Vivo X90s modeli yakında Çin’de resmiyet kazanacak. Resmî tanıtımdan önce beyaz rengiyle ortaya çıkan telefonun kilit özellikleri de belli oldu.                 
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    vivo x90s ilk kez ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Vivo’nun marka ve ürün stratejisinden sorumlu başkan yardımcısı ve genel müdürü Jia Jingdong, yakında tanıtılacak Vivo X90S modelinin net görsellerini paylaştı. Telefonun arka tasarımını net bir şekilde gösteren resmî nitelikli görselin yanında önden teknik özelliklerinin bir kısmını gösteren bir fotoğraf paylaşıldı.

    Vivo X90S bilinen özellikleri

    Vivo X90 serisinin dördüncü üyesi olacak X90s ilk kez ortaya çıktı. Beyaz renk seçeneğiyle görülen telefonun arka paneli diğer X90 serisi modelleriyle aynı tasarıma sahip. Altında Xtreme Imagination yazısı olan büyük dairesel kamera modülü ve Zeiss logosu dikkat çekiyor. Telefonun arkası cam gibi görünüyor. Telefonun MediaTek Dimensity 9200 Plus işlemci, 12GB LPDDR5x RAM, 256GB UFS 4.0 depolamaya sahip olduğu da net bir şekilde görülüyor.

    Vivo X90s, V2241HA model numarasıyla Google Console ve TENAA sertifika sitesinde görüldü. TENAA sertifikası, telefonun 6.78 inç, FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunan kavisli AMOLED ekranla geleceğini gösterdi. Telefonun arka kamera sistemi, 50MP (birincil), 12MP ultra geniş açılı, 12MP telefoto kameradan oluşacak. Telefonun bataryası da 120w şarjı destekleyen 4810 mAh kapasiteli olacak.

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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    A
    aysegul.08 2 gün önce

    spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor

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    Furkooo85 1 hafta önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 1 hafta önce

    🤩

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    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

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