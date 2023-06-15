Vivo X90S ilk kez ortaya çıktı: İşte tasarımı ve kilit özellikleri

Vivo X90S bilinen özellikleri
Vivo X90 serisinin dördüncü üyesi olacak X90s ilk kez ortaya çıktı. Beyaz renk seçeneğiyle görülen telefonun arka paneli diğer X90 serisi modelleriyle aynı tasarıma sahip. Altında Xtreme Imagination yazısı olan büyük dairesel kamera modülü ve Zeiss logosu dikkat çekiyor. Telefonun arkası cam gibi görünüyor. Telefonun MediaTek Dimensity 9200 Plus işlemci, 12GB LPDDR5x RAM, 256GB UFS 4.0 depolamaya sahip olduğu da net bir şekilde görülüyor.
Vivo X90s, V2241HA model numarasıyla Google Console ve TENAA sertifika sitesinde görüldü. TENAA sertifikası, telefonun 6.78 inç, FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunan kavisli AMOLED ekranla geleceğini gösterdi. Telefonun arka kamera sistemi, 50MP (birincil), 12MP ultra geniş açılı, 12MP telefoto kameradan oluşacak. Telefonun bataryası da 120w şarjı destekleyen 4810 mAh kapasiteli olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi