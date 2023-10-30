Vivo Y100 5G tanıtıldı: 64MP OIS kamera, 44W hızlı şarj ve dahası

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarının önde gelen oyuncularından Vivo, ürün yelpazesini hızla genişletmeye devam ediyor. Son olarak marka, yeni bütçe telefonu Vivo Y100 5G modelini tanıttı. Peki ülkemizde satış ihtimali buluınan bu model neler sunuyor? İşte Vivo Y100 5G fiyatı ve özellikleri...

Karşınızda Vivo Y100 5G

Vivo Y100 5G, ön yüzünde 120 Hz yenileme hızı ve Full HD+ çözünürlük sunan 6,78 inç boyutlarında kavisli OLED ekrandan destek alıyor. Ayrıca bu panelin, 1.200Hz dokunmatik örnekleme hızı ve düşük mavi ışık koruması sunduğunu da belirtelim. Bu noktada yalnızca 7,49 mm kalınlığa ve 172 gram ağırlığa (184g Cam Mavisi) sahip olan modelin arka bölümünde de kavisli ve dokulu cam tasarıma yer verilmiş.

Tam Boyutta Gör Uygun fiyatlı bir telefon olmasına kıyasla Vivo Y100 5G, kamera adasında 64MP OIS ve 2MP makro olmak üzere ikili bir sensör kurulumu ile dikkat çekiyor. Ön bölümde ise görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 8MP kamera kullanılmış. Telefonun kalbinde ise, 12 GB'a kadar LPDDR4X RAM ve 512 GB'a kadar dahili depolamayla eşleştirilen Qualcomm Snapdragon 695 yonga seti bulunuyor.

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Ayrıca kullanıcılar, sanal RAM genişletme sayesinde kapasiteyi 12 GB daha artırabilecekler. Vivo Y100 5G, kutusundan Android 13 tabanlı OriginOS 3 ve 44W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil paketi ile çıkacak. Akıllı telefonun diğer özellikleri arasında IP54 su ve toz direnci, ekran altı parmak izi okuyucu, yüz tanıma, 5G desteği ve USB-C bağlantı noktası bulunuyor.

Ekran: 6.78 inç, OLED, Full HD+, 120 Hz

6.78 inç, OLED, Full HD+, 120 Hz İşlemci: Qualcomm Snapdragon 695

Qualcomm Snapdragon 695 RAM: 8+12 GB RAM

8+12 GB RAM Depolama: 128GB+256GB+512GB

128GB+256GB+512GB Arka Kamera: OIS64 MP (ana) + 2 MP

OIS64 MP (ana) + 2 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Pil: 5.000 mAh (44W hızlı şarj)

5.000 mAh (44W hızlı şarj) İşletim sistemi: Android 13

Android 13 Renk: Yıldızlı Siyah, Cam Mavisi, Yeşil

Vivo Y100 5G fiyatı:

Vivo Y100 5G, Yıldızlı Siyah, Cam Mavisi ve özel dokulu Yeşil olmak üzere birden fazla renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Fiyatlara gelirsek akıllı telefonun 8GB+128GB sürümü 1.399 yuan ( 191 dolar), 8GB+256GB, 12GB+256GB ve 12GB+512GB sürümlerinin fiyatı ise sırasıyla 218 dolar, 245 dolar ve 273 dolar olacak. Halihazırda ön siparişe açılan Vivo Y100 5G'nin 4 Kasım'dan itibaren Çin pazarında satışa çıkması bekleniyor. Telefonun ülkemize giriş yapıp yapmayacağı ise henüz netleşmedi.

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