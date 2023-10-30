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    Vivo Y100 5G tanıtıldı: 64MP OIS kamera, 44W hızlı şarj ve dahası

    Vivo, yeni bütçe odaklı telefonu Vivo Y100 5G modelini tanıttı. İşte 64MP OIS kamera, 44W hızlı şarj ve fiyatıyla dikkat çeken Y100 5G'nin özellikleri ve fiyatı...
    Vivo Y100 5G tanıtıldı: 64MP OIS kamera, 44W hızlı şarj ve dahası Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarının önde gelen oyuncularından Vivo, ürün yelpazesini hızla genişletmeye devam ediyor. Son olarak marka, yeni bütçe telefonu Vivo Y100 5G modelini tanıttı. Peki ülkemizde satış ihtimali buluınan bu model neler sunuyor? İşte Vivo Y100 5G fiyatı ve özellikleri...

    Karşınızda Vivo Y100 5G

    Vivo Y100 5G, ön yüzünde 120 Hz yenileme hızı ve Full HD+ çözünürlük sunan 6,78 inç boyutlarında kavisli OLED ekrandan destek alıyor. Ayrıca bu panelin, 1.200Hz dokunmatik örnekleme hızı ve düşük mavi ışık koruması sunduğunu da belirtelim. Bu noktada yalnızca 7,49 mm kalınlığa ve 172 gram ağırlığa (184g Cam Mavisi) sahip olan modelin arka bölümünde de kavisli ve dokulu cam tasarıma yer verilmiş.

    Vivo Y100 5G tanıtıldı: 64MP OIS kamera, 44W hızlı şarj ve dahası Tam Boyutta Gör
    Uygun fiyatlı bir telefon olmasına kıyasla Vivo Y100 5G, kamera adasında 64MP OIS ve 2MP makro olmak üzere ikili bir sensör kurulumu ile dikkat çekiyor. Ön bölümde ise görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 8MP kamera kullanılmış. Telefonun kalbinde ise, 12 GB'a kadar LPDDR4X RAM ve 512 GB'a kadar dahili depolamayla eşleştirilen Qualcomm Snapdragon 695 yonga seti bulunuyor. 

    Ayrıca kullanıcılar, sanal RAM genişletme sayesinde kapasiteyi 12 GB daha artırabilecekler. Vivo Y100 5G, kutusundan Android 13 tabanlı OriginOS 3 ve 44W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil paketi ile çıkacak. Akıllı telefonun diğer özellikleri arasında IP54 su ve toz direnci, ekran altı parmak izi okuyucu, yüz tanıma, 5G desteği ve USB-C bağlantı noktası bulunuyor. 

    • Ekran: 6.78 inç, OLED, Full HD+, 120 Hz
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 695
    • RAM: 8+12 GB RAM
    • Depolama: 128GB+256GB+512GB
    • Arka Kamera: OIS64 MP (ana) + 2 MP
    • Ön Kamera: 8 MP
    • Pil: 5.000 mAh (44W hızlı şarj)
    • İşletim sistemi: Android 13
    • Renk: Yıldızlı Siyah, Cam Mavisi, Yeşil

    Vivo Y100 5G fiyatı:

    Vivo Y100 5G, Yıldızlı Siyah, Cam Mavisi ve özel dokulu Yeşil olmak üzere birden fazla renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Fiyatlara gelirsek akıllı telefonun 8GB+128GB sürümü 1.399 yuan ( 191 dolar), 8GB+256GB, 12GB+256GB ve 12GB+512GB sürümlerinin fiyatı ise sırasıyla 218 dolar, 245 dolar ve 273 dolar olacak. Halihazırda ön siparişe açılan Vivo Y100 5G'nin 4 Kasım'dan itibaren Çin pazarında satışa çıkması bekleniyor. Telefonun ülkemize giriş yapıp yapmayacağı ise henüz netleşmedi. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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