Vivo Y55t tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon yelpazesini hızla genişletmeyi sürdüren Vivo, bugün erken saatlerde yeni bütçe telefonu Vivo Y55t modelini duyurdu. MediaTek 6020 işlemci, 50MP çift kamera kurulumu ve yetenekleri ile öne çıkan Y55t, 136 dolardan başlayan fiyatlara sahip olacak. Gelin Vivo Y55t özelliklerine hep birlikte göz atalım...

Vivo Y55t neler sunuyor?

Vivo Y55t, ön yüzünde Full HD+ çözünürlük ve 60Hz yenileme hızı sunan 6,64 inç LCD panele sahip. Ayrıca bu panel 550 nit maksimum parlaklık sunuyor. Telefonun kalbinde ise, 8GB RAM ve 256GB'a kadar depolama ile eşleştirilen MediaTek Dimensity 6020 yonga seti bulunuyor. Ayrıca depolama özelinde 1TB'a kadar microSD kart desteğine sahip.

Tam Boyutta Gör 7nm fabrikasyon süreci ile üretilen Dimensity 6020, 2,2 GHz'e kadar iki adet Cortex-A76 çekirdeği ve 2 GHz'e kadar altı adet Cortex-A55 verimlilik çekirdeğini temel almakta. Grafik tabanlı işlemler ve oyunlar içinse Mali-G57 GPU'ya güveniyor. Akıllı telefonun ön tarafında 8 megapiksellik bir selfie kamerası mevcut. Arka bölümde ise 50 + 2 megapiksel sensörden oluşan çift kamera kurulumu sunuluyor.

Vivo Funtouch OS 14 ile gelen yenilikler neler? 2 gün önce eklendi

164.6 x 76.1 x 8.07 mm ölçülerinde 190 g ağırlığında olan Vivo Y55t, kutusundan 15W şarj destekli 5.000mAh pil paketi ve Android 13 ile çıkıyor. Biyometrik güvenlik konusunda ise, yana monte edilmiş parmak izi tarayıcı mevcut. Akıllı telefonun diğer özellikleri arasında, Çift SIM, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C bağlantı noktası ve 3.5 mm kulaklık girişi yer alıyor.

Boyutlar: 164.6 x 76.1 x 8.07 mm 190 g

164.6 x 76.1 x 8.07 mm 190 g Ekran: 6.64 inç, LCD, Full HD+, 60 Hz

6.64 inç, LCD, Full HD+, 60 Hz İşlemci: MediaTek Dimensity 6020

MediaTek Dimensity 6020 RAM: 8GB

8GB Depolama: 128/256 GB

128/256 GB Arka Kamera: 50 MP + 2 MP

50 MP + 2 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Pil: 5.000 mAh (15W hızlı şarj)

5.000 mAh (15W hızlı şarj) Bağlantı: Çift SIM, 4G VoLTE, Bluetooth 5.1, 3.5 mm kulaklık girişi, USB-C

Çift SIM, 4G VoLTE, Bluetooth 5.1, 3.5 mm kulaklık girişi, USB-C İşletim sistemi: Android 13 (OriginOS 3.0)

Android 13 (OriginOS 3.0) Renk: Siyah, Mor, Yeşil, Mavi

Vivo Y55t fiyatı

Siyah, Mor, Yeşil ve Mavi renk seçeneklerinde gelen Vivo Y55t, 8GB+128GB ve 8GB+256GB olmak üzere iki farklı sürüme sahip olacak. Bunlardan ilki 136 dolar, ikincisi ise 164 dolar fiyat etiketine sahip. Akıllı telefonun 25 Ekim'den itibaren Çin pazarında satışa çıkması bekleniyor. Küresel pazara adım atacağı tarih ise henüz açıklanmadı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.