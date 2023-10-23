Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Vivo Y55t tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Vivo, yeni bütçe telefonu Vivo Y55t modelini duyurdu. Ülkemizde satış ihtimali bulunan telefon, MediaTek 6020 işlemci, 50MP çift kamera kurulumu ve 136 dolarlık fiyat etiketi ile geliyor.
    Vivo Y55t tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon yelpazesini hızla genişletmeyi sürdüren Vivo, bugün erken saatlerde yeni bütçe telefonu Vivo Y55t modelini duyurdu. MediaTek 6020 işlemci, 50MP çift kamera kurulumu ve yetenekleri ile öne çıkan Y55t, 136 dolardan başlayan fiyatlara sahip olacak. Gelin Vivo Y55t özelliklerine hep birlikte göz atalım...

    Vivo Y55t neler sunuyor?

    Vivo Y55t, ön yüzünde Full HD+ çözünürlük ve 60Hz yenileme hızı sunan 6,64 inç LCD panele sahip. Ayrıca bu panel 550 nit maksimum parlaklık sunuyor. Telefonun kalbinde ise, 8GB RAM ve 256GB'a kadar depolama ile eşleştirilen MediaTek Dimensity 6020 yonga seti bulunuyor. Ayrıca depolama özelinde 1TB'a kadar microSD kart desteğine sahip.

    Vivo Y55t tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    7nm fabrikasyon süreci ile üretilen Dimensity 6020, 2,2 GHz'e kadar iki adet Cortex-A76 çekirdeği ve 2 GHz'e kadar altı adet Cortex-A55 verimlilik çekirdeğini temel almakta. Grafik tabanlı işlemler ve oyunlar içinse Mali-G57 GPU'ya güveniyor. Akıllı telefonun ön tarafında 8 megapiksellik bir selfie kamerası mevcut. Arka bölümde ise 50 + 2 megapiksel sensörden oluşan çift kamera kurulumu sunuluyor. 

    164.6 x 76.1 x 8.07 mm ölçülerinde 190 g ağırlığında olan Vivo Y55t, kutusundan 15W şarj destekli 5.000mAh pil paketi ve Android 13 ile çıkıyor. Biyometrik güvenlik konusunda ise, yana monte edilmiş parmak izi tarayıcı mevcut. Akıllı telefonun diğer özellikleri arasında, Çift SIM, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C bağlantı noktası ve 3.5 mm kulaklık girişi yer alıyor.

    • Boyutlar: 164.6 x 76.1 x 8.07 mm 190 g
    • Ekran: 6.64 inç, LCD, Full HD+, 60 Hz
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 6020
    • RAM: 8GB
    • Depolama: 128/256 GB
    • Arka Kamera: 50 MP + 2 MP
    • Ön Kamera: 8 MP
    • Pil: 5.000 mAh (15W hızlı şarj)
    • Bağlantı: Çift SIM, 4G VoLTE,  Bluetooth 5.1, 3.5 mm kulaklık girişi, USB-C
    • İşletim sistemi: Android 13 (OriginOS 3.0)
    • Renk: Siyah, Mor, Yeşil, Mavi

    Vivo Y55t fiyatı

    Siyah, Mor, Yeşil ve Mavi renk seçeneklerinde gelen Vivo Y55t, 8GB+128GB ve 8GB+256GB olmak üzere iki farklı sürüme sahip olacak. Bunlardan ilki 136 dolar, ikincisi ise 164 dolar fiyat etiketine sahip. Akıllı telefonun 25 Ekim'den itibaren Çin pazarında satışa çıkması bekleniyor. Küresel pazara adım atacağı tarih ise henüz açıklanmadı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    salih_47 5 saat önce

    yeter artık çıkma önüme yeter

    S
    saçmalama gel buraya 1 hafta önce

    hurca parca veya komple araç alınır

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    zafer aksungur hasta yorumları en iyi 4 mevsim lastik klima açıkken silkeleme cok borcum var çaresizim ne yapmalıyım kaburga kırığı yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 12
    Redmi Note 12
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Extensa EX215-54-57LW
    Acer Extensa EX215-54-57LW
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız