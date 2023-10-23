Vivo Y55t tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Vivo Y55t neler sunuyor?
Vivo Y55t, ön yüzünde Full HD+ çözünürlük ve 60Hz yenileme hızı sunan 6,64 inç LCD panele sahip. Ayrıca bu panel 550 nit maksimum parlaklık sunuyor. Telefonun kalbinde ise, 8GB RAM ve 256GB'a kadar depolama ile eşleştirilen MediaTek Dimensity 6020 yonga seti bulunuyor. Ayrıca depolama özelinde 1TB'a kadar microSD kart desteğine sahip.
164.6 x 76.1 x 8.07 mm ölçülerinde 190 g ağırlığında olan Vivo Y55t, kutusundan 15W şarj destekli 5.000mAh pil paketi ve Android 13 ile çıkıyor. Biyometrik güvenlik konusunda ise, yana monte edilmiş parmak izi tarayıcı mevcut. Akıllı telefonun diğer özellikleri arasında, Çift SIM, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C bağlantı noktası ve 3.5 mm kulaklık girişi yer alıyor.
- Boyutlar: 164.6 x 76.1 x 8.07 mm 190 g
- Ekran: 6.64 inç, LCD, Full HD+, 60 Hz
- İşlemci: MediaTek Dimensity 6020
- RAM: 8GB
- Depolama: 128/256 GB
- Arka Kamera: 50 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 8 MP
- Pil: 5.000 mAh (15W hızlı şarj)
- Bağlantı: Çift SIM, 4G VoLTE, Bluetooth 5.1, 3.5 mm kulaklık girişi, USB-C
- İşletim sistemi: Android 13 (OriginOS 3.0)
- Renk: Siyah, Mor, Yeşil, Mavi
Vivo Y55t fiyatı
Siyah, Mor, Yeşil ve Mavi renk seçeneklerinde gelen Vivo Y55t, 8GB+128GB ve 8GB+256GB olmak üzere iki farklı sürüme sahip olacak. Bunlardan ilki 136 dolar, ikincisi ise 164 dolar fiyat etiketine sahip. Akıllı telefonun 25 Ekim'den itibaren Çin pazarında satışa çıkması bekleniyor. Küresel pazara adım atacağı tarih ise henüz açıklanmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yeter artık çıkma önüme yeter
hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.