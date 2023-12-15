Volkswagen, 25 bin dolarlık elektrikli SUV'sinin ilk resmini paylaştı

Tam Boyutta Gör Volkswagen elektrikli araç ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Mart ayında uygun fiyatlı ID.2 konsept aracını duyuran şirket şimdi de uygun fiyatlı SUV modelinin ilk tanıtım resmini yayınladı.

Volkswagen otomobilin isminden bahsetmedi ancak ID.2'yi temel aldığını biliyoruz. Aracın silüetinin görüldüğü resimde, yuvarlak olmayan, hafif köşeli çamurluklar göze çarpıyor. Eğimli ön cam ve tavan çizgisi, sportif coupe tarzı bir görünüm sunuyor. Fotoğraftaki en dikkat çekici detay ise ID.Buzz'da da bulunan üç çizgiye sahip C sütunu.

Çinliler Airbus'ın uçağından esinlenen elektrikli araç yaptı 1 gün önce eklendi

450 km menzil sunacak

Aracın ön ve arkasına ait detayları bilmiyoruz ama ID.2 konseptine benzeyeceğini tahmin ediyoruz. Giriş seviyesine konumlanacak araç, önden çekişli tek motora sahip olacak. 38 kWh ve 58 kWh kapasitelerine sahip bataryalar ile donatılacak otomobil 450 km'ye kadar menzil sunacak.

Volkswagen tıpkı ID.2 gibi yeni kompakt SUV modelini 25 bin dolardan başlayan fiyatlarla 2026'da satışa sunmayı planlıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Volkswagen, 25 bin dolarlık SUV'sinin ilk resmini paylaştı