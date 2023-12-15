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    Anlık Bildirim

    Volkswagen, 25 bin dolarlık elektrikli SUV'sinin ilk resmini paylaştı

    Mart ayında uygun fiyatlı ID.2 konsept aracını duyuran Volkswagen şimdi de uygun fiyatlı SUV'sinin ilk tanıtım resmini yayınladı. 2026'da piyasaya çıkacak olan araç 25 bin dolar fiyata sahip olacak.
    Volkswagen, 25 bin dolarlık SUV'sinin ilk resmini paylaştı Tam Boyutta Gör
    Volkswagen elektrikli araç ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Mart ayında uygun fiyatlı ID.2 konsept aracını duyuran şirket şimdi de uygun fiyatlı SUV modelinin ilk tanıtım resmini yayınladı.

    Volkswagen otomobilin isminden bahsetmedi ancak ID.2'yi temel aldığını biliyoruz. Aracın silüetinin görüldüğü resimde, yuvarlak olmayan, hafif köşeli çamurluklar göze çarpıyor. Eğimli ön cam ve tavan çizgisi, sportif coupe tarzı bir görünüm sunuyor. Fotoğraftaki en dikkat çekici detay ise ID.Buzz'da da bulunan üç çizgiye sahip C sütunu.

    450 km menzil sunacak

    Aracın ön ve arkasına ait detayları bilmiyoruz ama ID.2 konseptine benzeyeceğini tahmin ediyoruz. Giriş seviyesine konumlanacak araç, önden çekişli tek motora sahip olacak. 38 kWh ve 58 kWh kapasitelerine sahip bataryalar ile donatılacak otomobil 450 km'ye kadar menzil sunacak.

    Volkswagen tıpkı ID.2 gibi yeni kompakt SUV modelini 25 bin dolardan başlayan fiyatlarla 2026'da satışa sunmayı planlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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