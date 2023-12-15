Volkswagen, 25 bin dolarlık elektrikli SUV'sinin ilk resmini paylaştı

Volkswagen otomobilin isminden bahsetmedi ancak ID.2'yi temel aldığını biliyoruz. Aracın silüetinin görüldüğü resimde, yuvarlak olmayan, hafif köşeli çamurluklar göze çarpıyor. Eğimli ön cam ve tavan çizgisi, sportif coupe tarzı bir görünüm sunuyor. Fotoğraftaki en dikkat çekici detay ise ID.Buzz'da da bulunan üç çizgiye sahip C sütunu.
450 km menzil sunacak
Aracın ön ve arkasına ait detayları bilmiyoruz ama ID.2 konseptine benzeyeceğini tahmin ediyoruz. Giriş seviyesine konumlanacak araç, önden çekişli tek motora sahip olacak. 38 kWh ve 58 kWh kapasitelerine sahip bataryalar ile donatılacak otomobil 450 km'ye kadar menzil sunacak.
Volkswagen tıpkı ID.2 gibi yeni kompakt SUV modelini 25 bin dolardan başlayan fiyatlarla 2026'da satışa sunmayı planlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.