Volkswagen fiyatları Almanya'da yüzde 5'e yakın artacak: Bayiler karara tepkili

Bayileri fiyat artışı hakkında bilgilendiren Volkswagen, "hammadde, enerji ve ekipman tedarikindeki önemli maliyet artışlarının" bu sonucu doğurduğunu söyledi. Bu kapsamda; Golf, Tiguan, Passat, Polo ve T-Roc'un da dahil olduğu modellerin ortalama fiyatı yüzde 4,4 artacak.
Alman üretici tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Volkswagen bile enflasyondan kaçamaz. Uzun vadeli kontratlar ve verimlilik artışı ile elimizden gelenin en iyisini yapmamıza rağmen maliyetler üzerindeki etki tam olarak telafi edilemiyor."
Yeni fiyatları 23 Şubat'tan itibaren geçerli
Automobilwoche'nin haberine göre yeni fiyatlar 23 Şubat'tan itibaren geçerli olacak. Bu adımla birlikte giriş seviye Volkswagen Polo fiyatının 905 euro yani yüzde 4,5 artacağı belirtiliyor. Aynı şekilde Golf'ün fiyatı 1585 euro (%5,36) ve T-Roc'un fiyatı da 1455 euro (%5,98) artacak.
Bayiler ise Volkswagen'in fiyat artırma kararına tepkili. Birçok bayi yetkilisi Alman şirketin tüketici belirsizliği nedeniyle fiyatları düşürmesi gerektiğini dile getiriyor. Halihazırda satışları düşmeye devam eden bir bayi yetkilisi de fiyat artırımı kararını görünce hayrete düştüklerini dile getirdi.
Tepkiler gelse de çeşitli etkiler nedeniyle otomobil fiyatları yükselmeye devam ediyor. Auto News Europe'un haberine göre Volkswagen fiyatları 2021'den 2022'nin ortalarına kadar olan süreçte yaklaşık yüzde 11 artış gösterdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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