Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Volkswagen fiyatları Almanya'da yüzde 5'e yakın artacak: Bayiler karara tepkili

    Volkswagen, Almanya'da Polo, Golf ve T-Roc gibi içten yanmalı motorlu modellerinin fiyatlarını yüzde 4,4 yükseltme kararı aldı. Bu durum, zaten satışların azalmasından yakınan bayileri kızdırdı.
    Oy Ver
    Volkswagen'in fiyatları yükseltme kararı bayileri kızdırdı Tam Boyutta Gör
    Volkswagen, Almanya'da içten yanmalı motorlu modellerinin fiyatlarını arttırma kararı aldı. Yapılan açıklamada, yükselen enflasyon nedeniyle böyle bir adım atıldığı ifade edildi.

    Bayileri fiyat artışı hakkında bilgilendiren Volkswagen, "hammadde, enerji ve ekipman tedarikindeki önemli maliyet artışlarının" bu sonucu doğurduğunu söyledi. Bu kapsamda; Golf, Tiguan, Passat, Polo ve T-Roc'un da dahil olduğu modellerin ortalama fiyatı yüzde 4,4 artacak.

    Alman üretici tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Volkswagen bile enflasyondan kaçamaz. Uzun vadeli kontratlar ve verimlilik artışı ile elimizden gelenin en iyisini yapmamıza rağmen maliyetler üzerindeki etki tam olarak telafi edilemiyor."

    Yeni fiyatları 23 Şubat'tan itibaren geçerli

    Automobilwoche'nin haberine göre yeni fiyatlar 23 Şubat'tan itibaren geçerli olacak. Bu adımla birlikte giriş seviye Volkswagen Polo fiyatının 905 euro yani yüzde 4,5 artacağı belirtiliyor. Aynı şekilde Golf'ün fiyatı 1585 euro (%5,36) ve T-Roc'un fiyatı da 1455 euro (%5,98) artacak.

    Bayiler ise Volkswagen'in fiyat artırma kararına tepkili. Birçok bayi yetkilisi Alman şirketin tüketici belirsizliği nedeniyle fiyatları düşürmesi gerektiğini dile getiriyor. Halihazırda satışları düşmeye devam eden bir bayi yetkilisi de fiyat artırımı kararını görünce hayrete düştüklerini dile getirdi.

    Tepkiler gelse de çeşitli etkiler nedeniyle otomobil fiyatları yükselmeye devam ediyor. Auto News Europe'un haberine göre Volkswagen fiyatları 2021'den 2022'nin ortalarına kadar olan süreçte yaklaşık yüzde 11 artış gösterdi. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Virinom +43 darkaura +38 tahir40 +27 Moueson +22 kartalaraz +20 İstan34bul +18 pcrex +17 Spider_hip +16 Halorandal +15 Esxici +14
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    78 Kişi Okuyor (4 Üye, 74 Misafir) 11 Masaüstü 67 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    1531 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Volkswagen, volkswagen polo ve
    5 etiket daha volkswagen golf volkswagen passat volkswagen t-roc Teknoloji Haberleri Yaşam
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili113,3b
    Instagram Sayfası46,8b
    YouTube Kanalı332b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    türkiye şartlarında en iyi lastik uykuya dalarken heyecan hissi klima havayı kurutuyor ne yapmalıyım dualshock 4 orjinal olduğunu nasıl anlarız eşime doğum günü hediyesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    OPPO Reno5 Lite
    OPPO Reno5 Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS X515EA-EJ90512
    ASUS X515EA-EJ90512
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız