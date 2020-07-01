Alman otomobil dergisi Automobilwoche’nin haberine göre Volkswagen, Türkiye’ye fabrika kurmaktan vazgeçti. Gerekçe olarak koronavirüs gösterildi.
Volkswagen, koronavirüs salgını nedeniyle taleplerin düşeceğini ve uzun süre piyasanın eski haline dönmeyeceğini tahmin ediyor. Yeni fabrikanın Doğu Avrupa ve Orta Doğu'da artan talebi karşılaması planlanıyordu. Planlanan talep artışı olmayacağı için mevcuttaki üretim kapasitesinin yeterli olacağı düşünülüyor.İlginizi Çekebilir Volkswagen, Türkiye'de üretime başlıyor!
Volkswagen’in Türkiye’ye fabrika kurma girişimine geçtiğimiz yıllarda başlamıştı ancak firmanın stratejik kararları neticesinde bu yatırım defalarca ertelendi. Firma Türkiye’de “Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ.” adında 943.5 milyon TL sermayeli bir şirket dahi kurmuştu. Volkswagen'in kuracağı fabrikanın 4 bin kişiye istihdam sağlayacağı düşünülüyordu.
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Automobilwoche, söz konusu iddiasını doğrulattığını ve firmadan şöyle bir yanıt aldığını ifade ediyor:
“Haberi onaylıyoruz. Volkswagen Türkiye’de fabrika kurma planını durdurdu. Koronavirüs nedeniyle küresel otomobil talebinin düşmesi ve buna bağlı olarak büyüme trendindeki değişim nedeniyle Volkswagen’in ek üretim kapasitesi açmasına gerek duymuyoruz. Türkiye’ye açacağımız yeni fabrikanın Doğu Avrupa ve Orta Doğu’daki artan talebi karşılamasını planlamıştık. Koronavirüs nedeniyle bu talebi karşılamak için mevcut tesislerimiz ve üretim kapasitemiz yeterli olacak.”
https://www.automobilwoche.de/article/20200701/BCONLINE/200709992/1276/rueckschlag-fuer-erdogan-volkswagen-baut-kein-neues-auto-werk-in-der-tuerkei Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bugun bunlardan hangilerini kullansam, o kadar cok secenek varki. Dinle her gun bir defa atalarimizin mehterini, tek bir derdin kalmasin. Hatta diş tedavisine bile iyi geliyor.
Arkadaşlar uyanın artık, kimse hukukun, ekonomiye güvenin olmadığı yere değil yatırım yapmak kuruş para sokmaz. Ekonomi güven işidir, tek bir kişinin kafasına göre üniversite kapattığı yere yatırım yaparken iki kere düşünür. Korona, morona bahane. Adamlar koronadan önce de eh geliyordur, eh gelecek diye diye kaç ay oyaladılar.
Buna en çok tepki veren kesimin de varını yoğunu Bazzat'a, Golf'e basması da ne bileyim
Bir de şöyle soralım bu markanın da büyük yatırımlarının olduğu; Dünyanın üretim üssü Çin'de acaba ne kadar hukuk var? Binlerce insanın farklı inanca ve farklı ırka mensup olmasından dolayı kamplarda tutuluduğu bir ülkede üretim yaparken bu değerler akıllarına gelmemiş mi ?
Kendimizi kandırmayalım kimsenin bu değerleri falan umursadığı falan yok sadece çıkarlar ve güç dengeleri söz konusu.