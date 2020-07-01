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Alman otomobil dergisi Automobilwoche’nin haberine göre Volkswagen, Türkiye’ye fabrika kurmaktan vazgeçti. Gerekçe olarak koronavirüs gösterildi.

Volkswagen, koronavirüs salgını nedeniyle taleplerin düşeceğini ve uzun süre piyasanın eski haline dönmeyeceğini tahmin ediyor. Yeni fabrikanın Doğu Avrupa ve Orta Doğu'da artan talebi karşılaması planlanıyordu. Planlanan talep artışı olmayacağı için mevcuttaki üretim kapasitesinin yeterli olacağı düşünülüyor.

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Volkswagen’in Türkiye’ye fabrika kurma girişimine geçtiğimiz yıllarda başlamıştı ancak firmanın stratejik kararları neticesinde bu yatırım defalarca ertelendi. Firma Türkiye’de “Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ.” adında 943.5 milyon TL sermayeli bir şirket dahi kurmuştu. Volkswagen'in kuracağı fabrikanın 4 bin kişiye istihdam sağlayacağı düşünülüyordu.

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Automobilwoche, söz konusu iddiasını doğrulattığını ve firmadan şöyle bir yanıt aldığını ifade ediyor:

“Haberi onaylıyoruz. Volkswagen Türkiye’de fabrika kurma planını durdurdu. Koronavirüs nedeniyle küresel otomobil talebinin düşmesi ve buna bağlı olarak büyüme trendindeki değişim nedeniyle Volkswagen’in ek üretim kapasitesi açmasına gerek duymuyoruz. Türkiye’ye açacağımız yeni fabrikanın Doğu Avrupa ve Orta Doğu’daki artan talebi karşılamasını planlamıştık. Koronavirüs nedeniyle bu talebi karşılamak için mevcut tesislerimiz ve üretim kapasitemiz yeterli olacak.”

https://www.automobilwoche.de/article/20200701/BCONLINE/200709992/1276/rueckschlag-fuer-erdogan-volkswagen-baut-kein-neues-auto-werk-in-der-tuerkei

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