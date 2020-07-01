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    Volkswagen Türkiye’ye fabrika kurmaktan vazgeçti

    Volkswagen, koronavirüs salgını dolayısıyla otomobil sektöründe talebin düşmesini gerekçe göstererek Türkiye'ye fabrika kurma fikrinden vazgeçti.
    1 hf.
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    Otomobil Teknolojileri
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Volkswagen Türkiye’ye fabrika kurmaktan vazgeçti
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    Alman otomobil dergisi Automobilwoche’nin haberine göre Volkswagen, Türkiye’ye fabrika kurmaktan vazgeçti. Gerekçe olarak koronavirüs gösterildi.

    Volkswagen, koronavirüs salgını nedeniyle taleplerin düşeceğini ve uzun süre piyasanın eski haline dönmeyeceğini tahmin ediyor. Yeni fabrikanın Doğu Avrupa ve Orta Doğu'da artan talebi karşılaması planlanıyordu. Planlanan talep artışı olmayacağı için mevcuttaki üretim kapasitesinin yeterli olacağı düşünülüyor.

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    Volkswagen’in Türkiye’ye fabrika kurma girişimine geçtiğimiz yıllarda başlamıştı ancak firmanın stratejik kararları neticesinde bu yatırım defalarca ertelendi. Firma Türkiye’de “Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ.” adında 943.5 milyon TL sermayeli bir şirket dahi kurmuştu. Volkswagen'in kuracağı fabrikanın 4 bin kişiye istihdam sağlayacağı düşünülüyordu.

    Ayrıca Bkz. "Cumhurbaşkanı açıkladı: Sosyal medyaya düzenleme geliyor"

    Automobilwoche, söz konusu iddiasını doğrulattığını ve firmadan şöyle bir yanıt aldığını ifade ediyor:

    “Haberi onaylıyoruz. Volkswagen Türkiye’de fabrika kurma planını durdurdu. Koronavirüs nedeniyle küresel otomobil talebinin düşmesi ve buna bağlı olarak büyüme trendindeki değişim nedeniyle Volkswagen’in ek üretim kapasitesi açmasına gerek duymuyoruz. Türkiye’ye açacağımız yeni fabrikanın Doğu Avrupa ve Orta Doğu’daki artan talebi karşılamasını planlamıştık. Koronavirüs nedeniyle bu talebi karşılamak için mevcut tesislerimiz ve üretim kapasitemiz yeterli olacak.”



    https://www.automobilwoche.de/article/20200701/BCONLINE/200709992/1276/rueckschlag-fuer-erdogan-volkswagen-baut-kein-neues-auto-werk-in-der-tuerkei Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    kıymetli_vatandaş (---- ----) 1 hf. en beğenilen
    Hiçbir zaman kurmayacaklardı. Covid bahane oldu.
    1 Yanıt Yanıtla +137
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    Sayas 1 hf. kıymetli_vatandaş
    Adamlar enayi mi ki böyle bir ülke de fabrika kursun. Şahsen benim böyle bir ülke de yatırım planım olsa ben vazgeçerdim. Adamlar interneti sosyal medyayı kısıtlayacağız diyorlar ne beklenir ki.
    1 Yanıt Yanıtla +14
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    routemaster (Snn Y) 1 hf. (düzenlendi)
    • Bayrak inmez
    • Ezan susmaz
    • Vatan bolunmez
    • Sehitler olmez
    • Kibris bizimdir
    • Ayasofya'da namaz kilacagiz
    • Fethullah Gulen Amerika'nin kopegi
    • Ver mehteri
    • Siyonist lobi
    • Ermeni lobisi
    • Faiz lobisi
    • Dolar lobisi
    • Soros
    • Herkesin 4-5 arabasi var
    • yerli ve milli elektrikli otomobil
    • Mercedes haydi köyüne geri dön, TOGG yollarda
    • yerli ve milli elektrikli traktor
    • yerli ve milli elektrikli tren
    • yerli ve milli savas ucagi (ama elektriksiz bu)
    • yerli ve milli IHA
    • yerli ve milli IHA belgeseli
    • Suriyeliler sayesinde Canakkale savasini kazandik
    • 12 adayi CHP 1912'de Italyanlara hediye etti
    • Kibrisi da CHP Ingilizlere hediye etti
    • Bay Kemal SSK'yi batirdi
    • Turkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir
    • Ulkemiz bir kabile devleti degildir
    • Devletimiz tum kurumlari ile gorevinin basindadir
    • Sabrimiz tasmak uzere
    • Hain saldiriya misli ile karsilik verilecek
    • Cephede kazandik ama masada kaybettik
    • Ya sev, ya terk et
    • 1 koayacagiz, 3 alacagiz
    • Anayasa'yi bir kere delmekle bir sey olmaz



    Bugun bunlardan hangilerini kullansam, o kadar cok secenek varki. Dinle her gun bir defa atalarimizin mehterini, tek bir derdin kalmasin. Hatta diş tedavisine bile iyi geliyor.


    Bayrak inmez Ezan susmaz Vatan bolunmez Sehitler olmez Kibris bizimdir Ayasofya'da namaz kilacagiz Fethullah...
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    7 Yanıt Yanıtla +116
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    burakçakar1 1 hf. yeni yorumcu routemaster
    o kadar güzel yazmışsınız ki. Bunun üstüne yazacak bir şey bulamadım :)
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    strategen (Tolga Gülsuna) 1 hf. routemaster


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    vc1903 1 hf. routemaster
    Aralarda kaynamasın.
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    Şıh Hazretleri (- -) 1 hf. (düzenlendi)
    Gelmişler yine "kendi kaybeder, yok Almanya bizi kıskanıyor"cular.



    Arkadaşlar uyanın artık, kimse hukukun, ekonomiye güvenin olmadığı yere değil yatırım yapmak kuruş para sokmaz. Ekonomi güven işidir, tek bir kişinin kafasına göre üniversite kapattığı yere yatırım yaparken iki kere düşünür. Korona, morona bahane. Adamlar koronadan önce de eh geliyordur, eh gelecek diye diye kaç ay oyaladılar.



    Buna en çok tepki veren kesimin de varını yoğunu Bazzat'a, Golf'e basması da ne bileyim
    Gelmişler yine "kendi kaybeder, yok Almanya bizi kıskanıyor"cular. Arkadaşlar uyanın artık, kimse hukukun, ekonomiye güvenin olmadığı yere değil...
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    4 Yanıt Yanıtla +73
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    sounderland 1 hf. Şıh Hazretleri
    Çin kominizm ile yönetiliyor hukuk Allah a emanet vs ama tüm yatırımcılar orada. Bahsettiğin şeyleri takan yatırımcı yok. Onlar cebine bakar. Yani boş bir varsayım..
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    XX58 (Resat ) 1 hf. Şıh Hazretleri
    VW bu yatırımı Türkiye'de yapmaya karar verirken bu ülke farklıydı da aradan geçen bir sene de mi bu dediğin değerleri kaybettik ?

    Bir de şöyle soralım bu markanın da büyük yatırımlarının olduğu; Dünyanın üretim üssü Çin'de acaba ne kadar hukuk var? Binlerce insanın farklı inanca ve farklı ırka mensup olmasından dolayı kamplarda tutuluduğu bir ülkede üretim yaparken bu değerler akıllarına gelmemiş mi ?

    Kendimizi kandırmayalım kimsenin bu değerleri falan umursadığı falan yok sadece çıkarlar ve güç dengeleri söz konusu.
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    LeonEyes (Mesut Ey) 1 hf. Şıh Hazretleri
    sn.Şıh iyi sallamışşsın, ekonomi güven işiyse 15 senedir ülke battı batıyor naraları atanlara inat hala gümbür gümbür ilerliyoruz, daha neye güvenmeleri gerekir, bi atomu parçalamadıkları kaldı o da yakındır, ondan sonra zaten yemişim wosvosu,kendileri sıraya girerler yatırım yapmak için.
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    needacar (Dan Aykroyd) 2 gün
    İş gücüne olan ihtiyaç her sene düşüyor. Gelişmiş ülkeler endüstri 4 e geçmek üzereler. Ucuz iş gücü artık pek para etmiyor anlayacağınız; güçlü bir pazarının da olması lazım ki buraya gelip yatırım yapsınlar. Adamlar bakıyor ki anca engelli indirimi ile yada filolara satabilirler. Normal bir alıcı yok! Napsın da gelsin buraya?!
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    akınusta 3 gün yeni yorumcu
    siyaset ayagı girmişse bu olaya haklı olabilirler
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    D@rbeli M@tk@p (Doğrucu Davut) 3 gün
    Hak hukuk adalet...Bu kadar yazarım anlayan anlar...
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    OPTİMİST (Hakan Deniz) 4 gün
    Kendi ülkesini suçlama eğilimi bir tek bizim Türk milletinde var sanırım. Dışardan bir aktör bizle ilgili olumsuz bir karar verdiğinde veya geri adım attığında direk biz suçlu olmalıyız, karar verenler bizim üstümüz çünkü, biz marabayız onlar patron. Kimse de demiyorki WW grubu dahil Otomotiv piyasası ciddi krizde , Dünya'da Alman Sanayi ürünlerine olan talep azaldı , Salgın sürecindeyiz, öncelikle mesele sağlık ve temel giderler oldu, e Türkiye'nin kendi TOGG elektrikli araba yatırımı var. Adamlar tüm bu süreçleri gözden geçirip geri çekilmiş olamazlar da, vay efendim Türkiye şöyle, böyle ülke deyip aşağılık kompleksine giriyor bazıları ve bunu her konuda yapan kendine düşman kendini sevmeyen bir grup yapıyor.
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    Malkocogly 5 gün (düzenlendi)
    Size bir örnek olsun kanera not edin,

    Hollanda tekstil fabrikalarının taban suyunu etkilediği gerekçesi ile tüm nl markalı ürünlerin %60 a yakınını türkiyede ürettiriyor. Bizde ihracat yapıyoruz diye övünüyoruz,

    Bu vw buraya fabrikayı hayrına açmayacaktır. Zaten de açmayacakmış.

    Unilever konya daki algida fabrikasında üretilen dondurmanın değerleri ile avrupada marketlerde satılın aynı marka aynı dondurmanın süt vs değerlerine oranlarına bakarsanız anlarsınız ne demek istediğimi.
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    NaturalBornKillaz 5 gün
    Bir fabrika kuracaklar diye koca devleti oyuncağa çevirdiler,nereye gidiyorlarsa gitsinler.
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    SLAHS 5 gün
    Eyyyyyyy .. Neydi firmanın ismi beee hee

    Eyyy Volkswagen sen kendini ne sanıyorsun...

    Biz senin fabrika açacağın araziye uzay mekiği fabrikası kurup 28,957 kişiye iş sağlayacağız.

    Sen kendini ne sanıyorsun heaaaa

    Biz sana yapacağımzı bilirisssss....
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    Redshift (İbrahim ) 5 gün
    VW nankör ve ırkçı bir firma olduğunu gösterdi bizlere..
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    Jeremy Klakson 5 gün
    buna rağmen volkswagen'e hala para vermeye devam edenleri tebrik etmek lazım
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    Teknode (Cem ) 5 gün
    Adalet olmayan bir yere neden yatırım yapsınlar.
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    -dehşet- (can ) 5 gün Teknode
    VW'in emisyon skandalından haberin yok herhalde. Sahtekarın önde gideni bir firma mı adalet, insan haklarına göre fabrika kurmaktan vazgeçecek?
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    OPTİMİST (Hakan Deniz) 4 gün Teknode
    ÇİN dünyanın en adalet dağıtan devleti , açık, şeffaf Demokratik bir devlet o yüzden bütün büyük şirketler orada :)

    Endonezya, Tayland , Kore , Hindistan da öyleler...
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