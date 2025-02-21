Volvo’nun ses getirecek yeni elektrikli modeli ES90 hangi özelliklerle geliyor?

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Volvo'nun yeni elektrikli sedanı ES90, otomotiv dünyasında büyük yankı uyandırmaya hazırlanıyor. Markanın bugüne kadar ürettiği en gelişmiş modellerden biri olarak tanıtılan ES90, güçlü teknolojik altyapısıyla dikkat çekiyor. Volvo yetkilileri, bu yeni modelin "piyasadaki en ileri teknolojilere sahip araçlardan biri" olduğunu vurguluyor.

ES90, Volvo’nun ilk kez çift NVIDIA Drive AGX Orin bilgisayar sistemiyle donattığı bir model olacak. Bu güçlü işlem kapasitesi, aracın önceki nesillere kıyasla sekiz kat daha hızlı çalışmasını sağlıyor. NVIDIA’nın en yeni otomotiv platformu, saniyede 508 trilyon işlem yapabiliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, bu rakam PlayStation 5 Pro’nun işlem kapasitesinin neredeyse 30 katına denk geliyor.

Volvo’nun Superset adı verilen teknoloji paketiyle geliştirilen ES90, tamamen yazılım tabanlı bir araç olarak tasarlandı. Böylece kablosuz yazılım güncellemeleri sayesinde sürekli olarak kendini geliştirebilecek. Volvo’nun mühendislik şefi Anders Bell, "ES90, sadece şu ana kadar ürettiğimiz en gelişmiş model olmakla kalmıyor, aynı zamanda zamanla daha da akıllanacak" diyerek aracın dinamik yapısına vurgu yapıyor.

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Güvenlik denince akla ilk gelen markalardan biri olan Volvo, ES90’da bu alandaki standartlarını bir adım daha ileri taşıyor. Araç, lidar sensörü, beş radar, sekiz kamera ve on iki ultrasonik sensörle donatılmış durumda. Bu gelişmiş sistem, düşük ışıkta bile yayaları ve diğer araçları algılayarak çarpışmaları önlemeye yardımcı oluyor. Volvo’nun "Safe Space Technology" adını verdiği yeni güvenlik paketi, sürücü ve yolcular için maksimum koruma sağlamayı hedefliyor.

Tasarım açısından da oldukça iddialı olan ES90, modern ve aerodinamik çizgileriyle dikkat çekiyor. İlk paylaşılan görseller, aracın hibrit S90’a benzediğini ancak Volvo’nun büyük SUV modeli EX90’dan da bazı tasarım detayları aldığını gösteriyor. Özellikle arka bölümdeki dikey stop lambaları ve keskin hatlar, ES90’a dinamik bir görünüm kazandırıyor.

Volvo, ES90’ı markanın elektrikli araçlar için geliştirdiği Superset platformu üzerine inşa etti. Aynı zamanda, EX90 sahiplerine de çift NVIDIA Drive AGX Orin işlemcili yeni donanım paketinin ücretsiz olarak sunulacağı açıklandı. Böylece mevcut EX90 kullanıcıları da Volvo’nun en güncel teknolojilerinden faydalanabilecek.

Tanıtımı için geri sayımın başladığı Volvo ES90, elektrikli sedan segmentinde büyük ses getirmeye hazırlanıyor. Üst düzey güvenlik, güçlü donanım ve modern tasarımın bir araya geldiği bu model, markanın gelecekteki vizyonunu net bir şekilde ortaya koyuyor.

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