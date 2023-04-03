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    Anlık Bildirim

    watchOS 10 ile Apple Watch'ların arayüzü değişecek

    Apple, WWDC 2023 etkinliğinde watchOS 10 yeniliklerini, yeni özelliklerini gösterecek. watchOS 10'un Apple Watch'lara büyük yenilikler getireceği söyleniyor.               
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    watchOS 10 Apple Watch arayüzleri değişecek Tam Boyutta Gör
    Bloomberg’den Mark Gurman, watchOS’in bir sonraki ana sürümünün dikkate değer yenilikler getireceğini söylüyor. watchOS 10 güncellemesi ile yıllardır değişmeyen Apple Watch’ların arayüzü yenilenebilir.

    watchOS 10'dan beklentiler büyük

    watchOS’un tasarımı son yıllarda çok değişmedi. Son birkaç sürüm, aktivite takibi, birkaç yeni saat yüzü gibi özelliklerle tekrarlayan iyileştirmeler getirdi. Ancak, Apple’ın bu yıl watchOS 10’un kullanıcı arayüzünde değişiklikler dahil olmak üzere kapsamlı bir güncelleme olması bekleniyor. iOS 17’den farklı olarak tamamen yenilenmiş bir arayüz görebiliriz.

    watchOS 10 ne zaman tanıtılacak?

    watchOS 10, 5 Haziran’da başlayacak Apple WWDC etkinliğinde resmî olarak tanıtılacak. Apple’ın WWDC’de olmasa da aynı zamanda ilk karma gerçeklik gözlüğünü de tanıtması bekleniyor. Bu arada micro LED ekrana sahip ilk Apple Watch modelinin gelecek yıl gelmesi bekleniyor.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 23 saat önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 2 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 4 gün önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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