watchOS 10 ile Apple Watch'ların arayüzü değişecek

watchOS 10'dan beklentiler büyük
watchOS’un tasarımı son yıllarda çok değişmedi. Son birkaç sürüm, aktivite takibi, birkaç yeni saat yüzü gibi özelliklerle tekrarlayan iyileştirmeler getirdi. Ancak, Apple’ın bu yıl watchOS 10’un kullanıcı arayüzünde değişiklikler dahil olmak üzere kapsamlı bir güncelleme olması bekleniyor. iOS 17’den farklı olarak tamamen yenilenmiş bir arayüz görebiliriz.
watchOS 10 ne zaman tanıtılacak?
watchOS 10, 5 Haziran’da başlayacak Apple WWDC etkinliğinde resmî olarak tanıtılacak. Apple’ın WWDC’de olmasa da aynı zamanda ilk karma gerçeklik gözlüğünü de tanıtması bekleniyor. Bu arada micro LED ekrana sahip ilk Apple Watch modelinin gelecek yıl gelmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı