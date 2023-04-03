Tam Boyutta Gör Bloomberg’den Mark Gurman, watchOS’in bir sonraki ana sürümünün dikkate değer yenilikler getireceğini söylüyor. watchOS 10 güncellemesi ile yıllardır değişmeyen Apple Watch’ların arayüzü yenilenebilir.

Apple'ın iOS 17 planları değişti: Beklenen yenilikler gelebilir 1 hf. önce eklendi

watchOS 10'dan beklentiler büyük

watchOS’un tasarımı son yıllarda çok değişmedi. Son birkaç sürüm, aktivite takibi, birkaç yeni saat yüzü gibi özelliklerle tekrarlayan iyileştirmeler getirdi. Ancak, Apple’ın bu yıl watchOS 10’un kullanıcı arayüzünde değişiklikler dahil olmak üzere kapsamlı bir güncelleme olması bekleniyor. iOS 17’den farklı olarak tamamen yenilenmiş bir arayüz görebiliriz.

watchOS 10 ne zaman tanıtılacak?

watchOS 10, 5 Haziran’da başlayacak Apple WWDC etkinliğinde resmî olarak tanıtılacak. Apple’ın WWDC’de olmasa da aynı zamanda ilk karma gerçeklik gözlüğünü de tanıtması bekleniyor. Bu arada micro LED ekrana sahip ilk Apple Watch modelinin gelecek yıl gelmesi bekleniyor.

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watchOS 10 ile Apple Watch'ların arayüzü değişecek