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    watchOS 11 ile Apple Watch'lar çeviri yeteneği kazanacak

    watchOS 11 ile Çeviri uygulaması Apple Watch'a geliyor. Apple Watch, ayarlandığı dilden farklı dilin konuşulduğu ülkede çeviriyi otomatik olarak sunacak.        
    watchos 11 apple watch çeviri uygulaması Tam Boyutta Gör
    Apple Watch SE 2. nesil ve daha yeni modellere yüklenebilen watchOS 11, yeni fitness ve sağlık özelliklerinin yanı sıra canlı etkinlikler ve birkaç ufak değişiklik getiriyor. WatchOS 11, ayrıca Çeviri uygulamasını ilk kez Apple Watch’a getiriyor.

    Çeviri uygulaması Apple Watch'a geliyor

    Apple Translate uygulaması 2020 yılında iOS 14 ile tanıtılmıştı. Çeviri uygulaması, Türkçe, Çince, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Portekizce ve Ukraynaca dahil 20 dilde çalışıyor. WatchOS 11 güncellemesiyle Apple Watch’larda da kullanılabilecek.

    Yeni watchOS uygulaması, iPhone uygulamasını temel aldığından benzer arayüz ve özellikleri paylaşıyor. Apple Watch’daki Çeviri uygulaması, varsayılan olarak kullanıcının sesini kullanarak bir dilden diğerine çeviri yapmasına izin veriyor. Uygulama çevrilmiş metni yüksek sesle okuyabiliyor. iPhone’da olduğu gibi internetsiz kullanım için dilleri indirmek mümkün.

    Kullanıcılar, Apple Watch’un dilinden farklı bir dilin konuşulduğu bir yere seyahat ettiklerinde Apple Watch, önerilen Çeviri uygulaması araç takımını otomatik olarak sunuyor. Çeviri uygulaması Latin harflerine çevirme özelliğiyle Latin alfabesini kullanan diller için telaffuz seçeneği de sunuyor.

    watchOS 11 beta nasıl indirilir ve yüklenir?

    Apple, iOS 18 beta ile aynı gün watchOS 11 beta sürümü yayınladı. watchOS 11 beta indirme ve yükleme adımları şöyle:

    1. iPhone’da Watch uygulamasını açın.
    2. Genel - Yazılım Güncelleme’ye dokunun.
    3. Beta güncellemelerine dokunun.
    4. watchOS 11 developer betayı seçin.
    5. Yazılım güncellemeye dönün.
    6. watchOS 11 indirilmeye başlayacak.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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