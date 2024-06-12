2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple Watch SE 2. nesil ve daha yeni modellere yüklenebilen watchOS 11, yeni fitness ve sağlık özelliklerinin yanı sıra canlı etkinlikler ve birkaç ufak değişiklik getiriyor. WatchOS 11, ayrıca Çeviri uygulamasını ilk kez Apple Watch’a getiriyor.

WatchOS 11 tanıtıldı! İşte özellikleri ve güncellenecek modeller 1 gün önce eklendi

Çeviri uygulaması Apple Watch'a geliyor

Apple Translate uygulaması 2020 yılında iOS 14 ile tanıtılmıştı. Çeviri uygulaması, Türkçe, Çince, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Portekizce ve Ukraynaca dahil 20 dilde çalışıyor. WatchOS 11 güncellemesiyle Apple Watch’larda da kullanılabilecek.

Yeni watchOS uygulaması, iPhone uygulamasını temel aldığından benzer arayüz ve özellikleri paylaşıyor. Apple Watch’daki Çeviri uygulaması, varsayılan olarak kullanıcının sesini kullanarak bir dilden diğerine çeviri yapmasına izin veriyor. Uygulama çevrilmiş metni yüksek sesle okuyabiliyor. iPhone’da olduğu gibi internetsiz kullanım için dilleri indirmek mümkün.

Kullanıcılar, Apple Watch’un dilinden farklı bir dilin konuşulduğu bir yere seyahat ettiklerinde Apple Watch, önerilen Çeviri uygulaması araç takımını otomatik olarak sunuyor. Çeviri uygulaması Latin harflerine çevirme özelliğiyle Latin alfabesini kullanan diller için telaffuz seçeneği de sunuyor.

watchOS 11 beta nasıl indirilir ve yüklenir?

Apple, iOS 18 beta ile aynı gün watchOS 11 beta sürümü yayınladı. watchOS 11 beta indirme ve yükleme adımları şöyle:

iPhone’da Watch uygulamasını açın. Genel - Yazılım Güncelleme’ye dokunun. Beta güncellemelerine dokunun. watchOS 11 developer betayı seçin. Yazılım güncellemeye dönün. watchOS 11 indirilmeye başlayacak.

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watchOS 11 ile Apple Watch'lar çeviri yeteneği kazanacak