Apple'ın Dynamic Island isimli yeni çentiği yakında Android telefonlara gelebilir

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Apple geçtiğimiz hafta iPhone 14 serisini iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere 4 farklı seçenekle tanıttı. Serinin iPhone 14 Pro modelleriyle gelen Dynamic Island isimli yeni çentik modeli ise oldukça dikkat çekti. Henüz Android telefonlarda olmayan bu özellik yakın bir zamanda bazı Android telefonlara da gelebilir.

Yeni nesil iPhone'larda Dynamic Island çentiği küçültülecek 3 gün önce eklendi

Xiaomi'nin MIUI yazılımında, Dynamic Island çentiği denendi

Bir Mi Tema geliştiricisi, Xiaomi markalı bir telefona Dynamic Island'ın Android sürümünü uyguladı. TechDroider tarafından tespit edilen kısa bir video, Dynamic Island tarzı bildirimlerin ve şu anda oynatılan bölümünün Xiaomi'nin MIUI yazılımında nasıl göründüğünü gösterdi.

Dynamic Island tarzı bildirimlerin yer aldığı temanın Grumpy UI olarak adlandırıldı ve şimdilik yalnızca standart Çince dilinde mevcut. Yukarıdaki tweet gönderisinden de gördüğünüz gibi Dynamic Island genişletildiğinde selfie kamerasını gizlemeyi başarılı bir şekilde başarıyor.

Tema geliştiricileri, Dynamic Island çentiğinin bulunduğu temayı hala incelenmekte. Eğer Xiaomi temayı onaylarsa MIUI Themes mağazasında yayınlanacak. Yani bu yeni çentiği Android telefonlardan ilk olarak Xiaomi markalı telefonlarda görebiliriz.

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Dynamic Island çentiği yakında Android telefonlara gelebilir