ABD'de tartışma yaratan kaza: Waymo'nun sürücüsüz aracı 10 yaşında bir çocuğa çarptı

Tam Boyutta Gör Otonom sürüş teknolojileri adım adım hayatımıza giriyor girmesine ama bu teknolojilerin ne kadar güvenli ya da hazır olduğu konusunda hâlâ önemli soru işaretleri bulunuyor. Bir Google iştirakı olan Waymo, bu konuda en temkinli davranan şirketlerden biri olarak öne çıksa da son günlerde yaşananlar onları da bu tartışmanın içine çekmiş durumda.

Waymo'ya ait sürücüsüz bir robotaksi, geçtiğimiz günlerde Kaliforniya'da endişe verici bir kazaya karıştı ve otonom şekilde ilerlerken 10 yaşında bir kız çocuğuna çarptı. Olayın basında geniş şekilde yer bulması üzerine Waymo bir açıklama yayınlayarak konuya açıklık getirmeye çalıştı.

Waymo, Otonom Sisteminin İnsan Bir Sürücüden Daha İyi Tepki Verdiğini Savunuyor

Waymo’nun paylaştığı bilgilere göre olay, çocuğun yol kenarında park hâlindeki büyük bir SUV’un arkasından aniden yola fırlamasıyla gerçekleşti. Görüşü ciddi şekilde kısıtlayan bu senaryoda Waymo aracı, yayayı araç önüne çıktığı anda tespit etti ve sert fren yaptı. Şirketin açıklamasına göre araç, çarpışma öncesinde hızını yaklaşık 27 km/s’ten 10 km/s’nin altına kadar düşürmeyi başardı. Temas tamamen engellenemese de çarpışma düşük hızda gerçekleşti ve çocuk olayın ardından kendi başına ayağa kalkarak kaldırıma yürüyebildi. Waymo, benzer bir durumda çok dikkatli bir insan sürücünün çarpışma hızını ancak 22–23 km/s seviyesine kadar düşürebileceğini öne sürüyor.

Waymo, olayın hemen ardından 911’i (ABD'nin 112'si) aradıklarını, aracın güvenli bir şekilde yol kenarına çekildiğini ve kolluk kuvvetlerinin izni olmadan olay yerinden ayrılmadığını açıkladı. Ayrıca şirket, aynı gün Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’ni (NHTSA) gönüllü olarak bilgilendirdiğini ve açılması planlanan soruşturmada tam iş birliği yapacaklarını duyurdu. Şeffaflık vurgusu yapan şirket, bu tür olayların kamuoyuyla paylaşılmasının güven inşası açısından önemli olduğunu belirtiyor.

Gelişmiş Sensörlere Rağmen "Görüş Hattı" Kısıtlı Kalabiliyor

Tam Boyutta Gör Teknik açıdan bakıldığında burada kritik olan unsur algılama ve tepki süresi. Otonom araçlar; lidar, radar ve kamera sistemlerinden gelen verileri eş zamanlı olarak işleyerek çevrelerini sürekli tarıyor. Waymo’nun sürüş sistemi, yayanın SUV’un arkasından görünür hâle gelmesiyle birlikte nesne sınıflandırmasını yapıyor ve acil frenleme protokolünü devreye alıyor. Şirket, aracın frenleme performansının bu olayda maksimuma yakın seviyede gerçekleştiğini belirtiyor. Ancak bu tür senaryolar, otonom sistemlerin “görüş hattı” dışında kalan ani tehlikelere karşı ne kadar hazırlıklı olduğu sorusunu da beraberinde getiriyor. Çünkü sensörler ne kadar gelişmiş olursa olsun, fiziksel olarak engellenmiş bir görüş alanı her zaman risk barındırıyor.

Ancak bu noktada, benzer bir senaryoda insan sürücülerin de aynı sorunu yaşayabileceğini unutmamak gerekiyor. "Otonom araç bir çocuğa çarptı" manşetleri Waymo açısından can sıkıcı olsa da olayın detaylarına indiğimizde, daha karmaşık bir tabloyla karşılaşıyoruz. Potansiyel olarak ölümcül olabilecek bir senaryoda Waymo'nun aracının çarpma şiddetini ciddi biçimde azaltılmış olması, bu tarz araçların bugünkünden daha güvenli bir alternatif mi yoksa potansiyel bir risk mi olduğu sorusunu daha karmaşık hâle getiriyor. Waymo ise bu olayı güvenlik sistemlerinin değerini gösteren bir örnek olarak sunuyor ve insan sürücülerle kıyaslandığında daha düşük çarpışma hızının somut bir güvenlik avantajı sağladığını savunuyor.

400 kg taşıyabilen hibrit VTOL, ilk uçuşunu gerçekleştirdi 1 gün önce eklendi

Neticede bu olay, otonom sürüş teknolojilerinin henüz kusursuz olmadığını bir kez daha gösterirken, aynı zamanda kriz anında verdikleri tepkinin potansiyel olarak hayat kurtarıcı olabileceğini de ortaya koyuyor. Bu kaza hakkında Kaliforniya'da başlatılacak resmi inceleme, bu tür sistemlerin gerçek dünya performansını değerlendirmek açısından önemli veriler sunacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Waymo'nun sürücüsüz aracı 10 yaşında bir çocuğa çarptı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: