Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ABD'de tartışma yaratan kaza: Waymo'nun sürücüsüz aracı 10 yaşında bir çocuğa çarptı

    ABD'de yaşanan bir kaza, sürücüsüz araçların ne kadar güvenli olduğu sorusunu yeniden tartışmaya açtı. Olay ilk bakışta Waymo'yu kötü gösterse de detaylara indiğimizde işler karmaşıklaşıyor.

    Otonom sürüş teknolojileri adım adım hayatımıza giriyor girmesine ama bu teknolojilerin ne kadar güvenli ya da hazır olduğu konusunda hâlâ önemli soru işaretleri bulunuyor. Bir Google iştirakı olan Waymo, bu konuda en temkinli davranan şirketlerden biri olarak öne çıksa da son günlerde yaşananlar onları da bu tartışmanın içine çekmiş durumda. Tam Boyutta Gör
    Otonom sürüş teknolojileri adım adım hayatımıza giriyor girmesine ama bu teknolojilerin ne kadar güvenli ya da hazır olduğu konusunda hâlâ önemli soru işaretleri bulunuyor. Bir Google iştirakı olan Waymo, bu konuda en temkinli davranan şirketlerden biri olarak öne çıksa da son günlerde yaşananlar onları da bu tartışmanın içine çekmiş durumda.

    Waymo'ya ait sürücüsüz bir robotaksi, geçtiğimiz günlerde Kaliforniya'da endişe verici bir kazaya karıştı ve otonom şekilde ilerlerken 10 yaşında bir kız çocuğuna çarptı. Olayın basında geniş şekilde yer bulması üzerine Waymo bir açıklama yayınlayarak konuya açıklık getirmeye çalıştı.

    Waymo, Otonom Sisteminin İnsan Bir Sürücüden Daha İyi Tepki Verdiğini Savunuyor

    Waymo’nun paylaştığı bilgilere göre olay, çocuğun yol kenarında park hâlindeki büyük bir SUV’un arkasından aniden yola fırlamasıyla gerçekleşti. Görüşü ciddi şekilde kısıtlayan bu senaryoda Waymo aracı, yayayı araç önüne çıktığı anda tespit etti ve sert fren yaptı. Şirketin açıklamasına göre araç, çarpışma öncesinde hızını yaklaşık 27 km/s’ten 10 km/s’nin altına kadar düşürmeyi başardı. Temas tamamen engellenemese de çarpışma düşük hızda gerçekleşti ve çocuk olayın ardından kendi başına ayağa kalkarak kaldırıma yürüyebildi. Waymo, benzer bir durumda çok dikkatli bir insan sürücünün çarpışma hızını ancak 22–23 km/s seviyesine kadar düşürebileceğini öne sürüyor.

    Waymo, olayın hemen ardından 911’i (ABD'nin 112'si) aradıklarını, aracın güvenli bir şekilde yol kenarına çekildiğini ve kolluk kuvvetlerinin izni olmadan olay yerinden ayrılmadığını açıkladı. Ayrıca şirket, aynı gün Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’ni (NHTSA) gönüllü olarak bilgilendirdiğini ve açılması planlanan soruşturmada tam iş birliği yapacaklarını duyurdu. Şeffaflık vurgusu yapan şirket, bu tür olayların kamuoyuyla paylaşılmasının güven inşası açısından önemli olduğunu belirtiyor.

    Gelişmiş Sensörlere Rağmen "Görüş Hattı" Kısıtlı Kalabiliyor

    Waymo'nun sürücüsüz aracı 10 yaşında bir çocuğa çarptı Tam Boyutta Gör
    Teknik açıdan bakıldığında burada kritik olan unsur algılama ve tepki süresi. Otonom araçlar; lidar, radar ve kamera sistemlerinden gelen verileri eş zamanlı olarak işleyerek çevrelerini sürekli tarıyor. Waymo’nun sürüş sistemi, yayanın SUV’un arkasından görünür hâle gelmesiyle birlikte nesne sınıflandırmasını yapıyor ve acil frenleme protokolünü devreye alıyor. Şirket, aracın frenleme performansının bu olayda maksimuma yakın seviyede gerçekleştiğini belirtiyor. Ancak bu tür senaryolar, otonom sistemlerin “görüş hattı” dışında kalan ani tehlikelere karşı ne kadar hazırlıklı olduğu sorusunu da beraberinde getiriyor. Çünkü sensörler ne kadar gelişmiş olursa olsun, fiziksel olarak engellenmiş bir görüş alanı her zaman risk barındırıyor.

    Ancak bu noktada, benzer bir senaryoda insan sürücülerin de aynı sorunu yaşayabileceğini unutmamak gerekiyor. "Otonom araç bir çocuğa çarptı" manşetleri Waymo açısından can sıkıcı olsa da olayın detaylarına indiğimizde, daha karmaşık bir tabloyla karşılaşıyoruz. Potansiyel olarak ölümcül olabilecek bir senaryoda Waymo'nun aracının çarpma şiddetini ciddi biçimde azaltılmış olması, bu tarz araçların bugünkünden daha güvenli bir alternatif mi yoksa potansiyel bir risk mi olduğu sorusunu daha karmaşık hâle getiriyor. Waymo ise bu olayı güvenlik sistemlerinin değerini gösteren bir örnek olarak sunuyor ve insan sürücülerle kıyaslandığında daha düşük çarpışma hızının somut bir güvenlik avantajı sağladığını savunuyor.

    Neticede bu olay, otonom sürüş teknolojilerinin henüz kusursuz olmadığını bir kez daha gösterirken, aynı zamanda kriz anında verdikleri tepkinin potansiyel olarak hayat kurtarıcı olabileceğini de ortaya koyuyor. Bu kaza hakkında Kaliforniya'da başlatılacak resmi inceleme, bu tür sistemlerin gerçek dünya performansını değerlendirmek açısından önemli veriler sunacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı koşan insansı robotu: Bolt

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    japon balığı yan yatıyor tedavisi hesap makinesinde yüzde hesaplama arzum okka resetleme nasıl yapılır 23andme türkiye eyüp b tyt matematik soru bankası pdf

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Tecno Spark 10
    Tecno Spark 10
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Asus ExpertBook P1
    Asus ExpertBook P1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum