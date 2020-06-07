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    Waze navigasyon uygulaması pandemi güncellemesini aldı

    Google'ın uzun zaman önce satın aldığı navigasyon uygulaması Waze, yeni güncellemesiyle pandemi şartlarına uyum sağladı. Uygulama artık sağlık çalışanlarına yönelik avantajlaı da gösteriyor.
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    Mobil Uygulamalar
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Waze navigasyon uygulaması pandemi güncellemesini aldı
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    Koronavirüs krizi sırasında kullanıcıları desteklemek amacıyla yeni bir güncelleme alan Waze, doğru bilgiye doğru zamanda erişim imkanı sağlıyor. Waze ayrıca SpotHero ve ParkWhiz ile de ortaklık kurarak kullanıcıların park alanı bulması için işini kolaylaştırıyor.

    ABD’de devam eden protestolar, koronavirüs tehdidini her ne kadar unutturmuş olsa da virüs gitmiş değil. Virüsün yayılmasını engellemek için sosyal mesafeye dikkat etmek, eldiven ve maske kullanmak gerekiyor fakat bunları yaparken temel ihtiyaçların da giderilmesi şart.

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    Waze, yeni güncellemesi ile kullanıcılarını araçla siparişlerini teslim alabilecekleri restoranlara yönlendirirken kurduğu partnerlikler ile sağlık çalışanlarına indirimli hizmet sunan otoparkları gösteriyor. 

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    Uygulama güncellemeyle birlikte ABD ve Hindistan’da acil durum yemek dağıtım noktalarını da gösteriyor. Bu noktalar, No Kid Hungry ve WhyHunger tarafından sağlanıyor.

    Google’ın sahipliğindeki navigasyon uygulaması Waze, kullanıcıları bu dönemde kollayacak ve buna bağlı olarak kullanıcı sayısını da artıracak.

    Waze - GPS, Haritalar &amp; Trafik Waze - GPS, Haritalar &amp; Trafik Waze - GPS, Haritalar &amp; Trafik Waze - GPS, Haritalar &amp; Trafik Waze Haritalar ve Navigasyon Ücretsiz 82M

    Waze GPS ve Canlı Trafik Waze GPS ve Canlı Trafik Waze GPS ve Canlı Trafik Waze GPS ve Canlı Trafik waze Navigasyon Ücretsiz 179.2 MB



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