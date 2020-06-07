Waze navigasyon uygulaması pandemi güncellemesini aldı

Tam Boyutta Gör

Koronavirüs krizi sırasında kullanıcıları desteklemek amacıyla yeni bir güncelleme alan Waze, doğru bilgiye doğru zamanda erişim imkanı sağlıyor. Waze ayrıca SpotHero ve ParkWhiz ile de ortaklık kurarak kullanıcıların park alanı bulması için işini kolaylaştırıyor.

ABD’de devam eden protestolar, koronavirüs tehdidini her ne kadar unutturmuş olsa da virüs gitmiş değil. Virüsün yayılmasını engellemek için sosyal mesafeye dikkat etmek, eldiven ve maske kullanmak gerekiyor fakat bunları yaparken temel ihtiyaçların da giderilmesi şart.

İlginizi Çekebilir

Microsoft Teams, Google Play Store’da Slack’i geçmeyi başardı

Waze, yeni güncellemesi ile kullanıcılarını araçla siparişlerini teslim alabilecekleri restoranlara yönlendirirken kurduğu partnerlikler ile sağlık çalışanlarına indirimli hizmet sunan otoparkları gösteriyor.

Ayrıca Bkz. "Google Mesajlar'a üst arama çubuğu geliyor"

Uygulama güncellemeyle birlikte ABD ve Hindistan’da acil durum yemek dağıtım noktalarını da gösteriyor. Bu noktalar, No Kid Hungry ve WhyHunger tarafından sağlanıyor.

Google’ın sahipliğindeki navigasyon uygulaması Waze, kullanıcıları bu dönemde kollayacak ve buna bağlı olarak kullanıcı sayısını da artıracak.

Waze - GPS, Haritalar & Trafik Waze Haritalar ve Navigasyon Ücretsiz 82M

Waze GPS ve Canlı Trafik waze Navigasyon Ücretsiz 179.2 MB

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.