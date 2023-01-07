Wear OS için Google Maps güncellendi: Artık telefon bağlantısına gerek yok

Wi-Fi veya LTE ile yol tarifi mümkün
Wear OS için Google Haritalar, yeni güncellemesi ile önemli bir özelliğe sahip oldu. Artık Wear OS cihazları, Wi-Fi veya LTE bağlantısına sahip olması durumunda telefon bağlantısına gerek olmadan yol tarifine erişebilecek, böylece telefonsuz koşuya çıkan sporcular istedikleri yere daha rahat gidebilecek.
Ayrıca güncelleme ile akıllı telefonlarda başlatılan Haritalar navigasyonu, hızlı bir şekilde akıllı saatiniz üzerinden devam edebilecek. Güncelleme; özellikle LTE destekli Galaxy Watch 4, Galaxy Watch 5 ve Pixel Watch kullanıcıları için önemli bir yenilik olacağa benziyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..