Wear OS için Google Maps güncellendi: Artık telefon bağlantısına gerek yok

Tam Boyutta Gör 2021 yılında Samsung ile beraber Wear OS 3.0 işletim sistemini tanıtan Google, işletim sistemini ve bu ekosistemi ciddi anlamda güncelleyerek yeniledi. Ekosistem ile beraber akıllı saat uygulamalarına da önemli yenilikler yapan firma, şimdi de Haritalar uygulamasına önemli bir yenilik getirdi.

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Wi-Fi veya LTE ile yol tarifi mümkün

Wear OS için Google Haritalar, yeni güncellemesi ile önemli bir özelliğe sahip oldu. Artık Wear OS cihazları, Wi-Fi veya LTE bağlantısına sahip olması durumunda telefon bağlantısına gerek olmadan yol tarifine erişebilecek, böylece telefonsuz koşuya çıkan sporcular istedikleri yere daha rahat gidebilecek.

Ayrıca güncelleme ile akıllı telefonlarda başlatılan Haritalar navigasyonu, hızlı bir şekilde akıllı saatiniz üzerinden devam edebilecek. Güncelleme; özellikle LTE destekli Galaxy Watch 4, Galaxy Watch 5 ve Pixel Watch kullanıcıları için önemli bir yenilik olacağa benziyor.

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Wear OS için Google Haritalar güncellendi