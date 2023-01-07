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    Wear OS için Google Maps güncellendi: Artık telefon bağlantısına gerek yok

    Wear OS işletim sistemini ve uygulamalarını geliştirmeye devam edem Google, Maps için yeni bir güncelleme yayınladı. Artık Haritalar uygulaması, telefon gerektirmeden yol tarifi yapabilecek.
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    Wear OS için Google Haritalar güncellendi Tam Boyutta Gör
    2021 yılında Samsung ile beraber Wear OS 3.0 işletim sistemini tanıtan Google, işletim sistemini ve bu ekosistemi ciddi anlamda güncelleyerek yeniledi. Ekosistem ile beraber akıllı saat uygulamalarına da önemli yenilikler yapan firma, şimdi de Haritalar uygulamasına önemli bir yenilik getirdi.

    Wi-Fi veya LTE ile yol tarifi mümkün

    Wear OS için Google Haritalar, yeni güncellemesi ile önemli bir özelliğe sahip oldu. Artık Wear OS cihazları, Wi-Fi veya LTE bağlantısına sahip olması durumunda telefon bağlantısına gerek olmadan yol tarifine erişebilecek, böylece telefonsuz koşuya çıkan sporcular istedikleri yere daha rahat gidebilecek. 

    Ayrıca güncelleme ile akıllı telefonlarda başlatılan Haritalar navigasyonu, hızlı bir şekilde akıllı saatiniz üzerinden devam edebilecek. Güncelleme; özellikle LTE destekli Galaxy Watch 4, Galaxy Watch 5 ve Pixel Watch kullanıcıları için önemli bir yenilik olacağa benziyor.

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    SİPER füzesi 100 km menzilini aştı

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    abstergo78GHOST 1 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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