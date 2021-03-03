Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    WhatsApp'a kaybolan resimler özelliği geliyor: Ancak pek bir işe yaramayacak

    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a yeni bir özellik geliyor. Artık kullanıcılar belirli bir süre içinde kendini imha eden resimler paylaşabilecekler.
    03 Mart 2021, 20:30 (4 gün)
    2,2b
    1
    6
    Mobil Uygulamalar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    WhatsApp'a kaybolan resimler özelliği geliyor: Ancak pek bir işe yaramayacak
    Tam Boyutta Gör

    WhatsApp geçtğimiz yıl kendiliğinden kaybolan mesajlar özelliğini kullanıma sunduktan sonra, şimdi de benzer bir özellik üzerinde çalışıyor. Ancak büyük bir handikapla.

    İlginizi Çekebilir Avatar Twitter, Android kullanıcıları için Spaces sesli sohbetlerinin beta testine başladı

    Ayrıca Bkz. "Elon Musk, Teksas'ta kendi şehrini inşa etmek istiyor"

    WhatsApp konusunda güvenilir kaynaklardan biri olan WABetaInfo'ya göre, yaklaşan özellikle birlikte kullanıcılar, önceden tanımlanmış bir süre sonunda her iki taraf için de ortadan kalkacak ve kendi kendini yok edecek olan resimler paylaşabilecekler. Ekran görüntüsünde de görebileceğiniz üzere özellik, görüntü önizleme ekranına eklenen bir düğme ile kullanılabilecek.

    WhatsApp'a kaybolan resimler özelliği geliyor: Ancak pek bir işe yaramayacak
    Tam Boyutta Gör

    Ekran görüntüsü alınabiliyor

    Kullanıcılar daha sonra bu düğmeye basarak resmi paylaşabilecek ve sohbetten ayrılır ayrılmaz da resim otomatik olarak kaybolacak. Ayrıca kendi kendini imha eden bir görüntü alanlar, onun kaybolduğu konusunda da uyarılacaklar. WABetaInfo, WhatsApp'ın kullanıcıların kendi kendini yok eden görüntüleri dışa aktarmasına izin vermediğini de ortaya koyuyor.

    Ancak WhatsApp'ın ekran görüntüsü alma konusunda bir önlem almadığı belirtilmiş. Dolayısı ile de pratikte bu özelliğin pek bir işe yaramayacağını söylemek mümkün. Zira şirket, kendi kendini imha eden mesajlar özelliği için de böyle bir önlem almamıştı. Dolayısı ile bu durum, iki özelliği de tamamen işe yaramaz hale getiriyor. Kaybolan resimler özelliğinin ne zaman kullanıma sunulacağı ise henüz net değil.



    https://twitter.com/WABetaInfo/status/1366928097451327490
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    A asliaral (A. B.E.) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Bip'e de cok gecen var. Ki bence arayuzu cok kotu.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    M Morichannn (Akın Özer) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Dedem bile Telegram’a geçti. Hala Whatsapp kullanan mı var?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    T Tendürek (---- ----) 3 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Ülke olarak herkes Telegram'a geçmedi mi zaten?

    WhatsApp kullanan var mı ki hala?

    Ortalık yıkıldı 1 ay önce yahu ne WhatsApp'ı?

    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    A asliaral (A. B.E.) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Ekran goruntusu alinmasini engelleyen uygulama var mi? Suan hatirlamiyorum ama bir tanesinde oyle bir menu vardi ve secili olsa da yine de aliniyordu.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    MR.BERK (BERK ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    3 güne kadar silecem kendisini, hiçbir işe yaramayacak işte.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Amd64x2 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Kaybolan WhatsApp özelliğini bekliyoruz
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 4 gün Redmi Note 10 tanıtıldı: Serinin uygun fiyatlı modeli 4 gün Apple'ın yeni hizmeti, kullanıcıların Android platformuna geçişini kolaylaştırıyor 4 gün Samsung Galaxy A82 5G, iki yıllık işlemciyle geliyor 4 gün Amazon'un yeni aksiyon filmi Tom Clancy's Without Remorse'tan ilk fragman yayınlandı 4 gün Netflix Türkiye üyelik paket fiyatlarına zam geldi: İşte yeni fiyatlar 4 gün macOS platformu oyunlara ısınmaya başladı 4 gün 5 Mart lansmanı öncesi Realme C21'e dair teknik detaylar belli oldu 4 gün Starship prototipi ilk kez iniş yaptı, ancak dakikalar sonra yine patladı: İşte o anlar 4 gün Exchange yazılımındaki açıklar kapatıldı 4 gün Pardus 19.5 yayınlandı: Pardus 19.5 ile gelen yenilikler neler? 4 gün Türkiye’de üretilecek: Hyundai Bayon 4 gün Sonsuz koşu oyunu Crash Bandicoot: On the Run, ilkbaharda mobil cihazlara geliyor 4 gün Otokar, mayına karşı korumalı COBRA II MRAP modelini tanıttı 4 gün İkinci el otomobil fiyatlarındaki düşüş şubat ayında da devam etti 4 gün Microsoft'tan yeni nesil Windows için açıklama geldi 4 gün 2si1 "Vergisi bol" Teknoloji ve Oyun Programı 4 gün Google, arama geçmişine göre reklam göstermeyi durdurmayı planlıyor 4 gün Honda Civic, CR-V ve HR-V modellerinde mart ayına özel fırsatlar 4 gün Viking temalı mobil oyun Northgard'dan oynanış videosu paylaşıldı 4 gün Yeni genelge : Koronavirüs denetimlerinde kamera kayıtlarından da ceza verilebilir 4 gün GÖRÜNTÜLENEN WhatsApp'a kaybolan resimler özelliği geliyor: Ancak pek bir işe yaramayacak Sonraki Netflix de Bitcoin satın alacak iddiası! 4 gün Crucial X6 SSD ailesini 500 GB ve 4 TB seçenekleriyle genişletti 4 gün macOS 11.3 ile Rosetta 2 bazı bölgelerde kaldırılabilir 4 gün FM 2021, NBA 2K21 ve daha fazlası bu ay Xbox Game Pass'e geliyor 4 gün Microsoft Mesh ile sanalda bir araya gelme dönemi başlıyor 4 gün ADATA XPG SX8200 Pro’yu bir kere daha güncelledi, Performans daha da düştü 4 gün DJI FPV Drone modeli karşınızda: İşte fiyatı 4 gün Takımını oluştur! Uluslararası Gamestars Brawl Stars Ligi’nde ülkeni temsil et! 4 gün WandaVision yönetmeni, son bölümde hayranların hayal kırıklığına uğrayabileceğini söylüyor 4 gün Twitter, Android kullanıcıları için Spaces sesli sohbetlerinin beta testine başladı 4 gün Toyota'dan yeni model duyurusu: Avrupa'daki en uygun fiyatlı Toyota olacak 4 gün Elon Musk, Teksas'ta kendi şehrini inşa etmek istiyor 4 gün PS Store'da ayın ilk indirimleri başladı: İşte dikkat çekenler 4 gün Meizu 18 ve 18 Pro resmen tanıtıldı: İşte tüm detayları 5 gün Sony, ev eşyalarını ve meyveleri PlayStation kontrolcüsüne dönüştürebilen bir teknolojinin patentini aldı 5 gün Gürültülü blower fanlı RTX 3090’lar sessiz sedasız ortadan kayboldu 5 gün BluTV'nin yerli komedi dizisi Acans'tan fragman yayınlandı, yayın tarihi açıklandı 5 gün Xiaomi'den iki yeni elektrikli scooter geliyor 5 gün Uncharted ve Last of Us geliştiricisi birkaç farklı projeleri olduğunu söyledi 5 gün Çinli koronavirüs aşısının Türkiye'deki etkinlik oranı açıklandı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız