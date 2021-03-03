WhatsApp'a kaybolan resimler özelliği geliyor: Ancak pek bir işe yaramayacak

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WhatsApp geçtğimiz yıl kendiliğinden kaybolan mesajlar özelliğini kullanıma sunduktan sonra, şimdi de benzer bir özellik üzerinde çalışıyor. Ancak büyük bir handikapla.

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WhatsApp konusunda güvenilir kaynaklardan biri olan WABetaInfo'ya göre, yaklaşan özellikle birlikte kullanıcılar, önceden tanımlanmış bir süre sonunda her iki taraf için de ortadan kalkacak ve kendi kendini yok edecek olan resimler paylaşabilecekler. Ekran görüntüsünde de görebileceğiniz üzere özellik, görüntü önizleme ekranına eklenen bir düğme ile kullanılabilecek.

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Ekran görüntüsü alınabiliyor

Kullanıcılar daha sonra bu düğmeye basarak resmi paylaşabilecek ve sohbetten ayrılır ayrılmaz da resim otomatik olarak kaybolacak. Ayrıca kendi kendini imha eden bir görüntü alanlar, onun kaybolduğu konusunda da uyarılacaklar. WABetaInfo, WhatsApp'ın kullanıcıların kendi kendini yok eden görüntüleri dışa aktarmasına izin vermediğini de ortaya koyuyor.

Ancak WhatsApp'ın ekran görüntüsü alma konusunda bir önlem almadığı belirtilmiş. Dolayısı ile de pratikte bu özelliğin pek bir işe yaramayacağını söylemek mümkün. Zira şirket, kendi kendini imha eden mesajlar özelliği için de böyle bir önlem almamıştı. Dolayısı ile bu durum, iki özelliği de tamamen işe yaramaz hale getiriyor. Kaybolan resimler özelliğinin ne zaman kullanıma sunulacağı ise henüz net değil.

https://twitter.com/WABetaInfo/status/1366928097451327490

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