WhatsApp’ta aynı anda iki hesap kullanma dönemi başlıyor

Tam Boyutta Gör Kişisel bir WhatsApp hesabınız ve bir iş hesabınız - ya da aynı nitelikte iki hesabınız - varsa, yakında her ikisine de erişebilmek için iki telefon taşımak zorunda kalmayacaksınız. WhatsApp, eSIM veya çift SIM destekleyen bir telefonunuz olduğu sürece, tek cihaza iki hesap eklemenize nihayet izin verecek.

WhatsApp’ta aynı anda iki hesap kullanma dönemi

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, bugün yaptığı açıklamada WhatsApp'ın Android'de hesaplar arasında geçiş yapma özelliğini kullanıma sunduğunu ve bunu yapabilmek için fazladan bir cihaz taşımanıza ya da hesabınızdan sürekli çıkış yapmanıza gerek kalmayacağını duyurdu.

Bu yeni özellik, iş için bir WhatsApp hesabınız ve arkadaşlarınızla ve aile üyelerinizle mesajlaşmak için başka bir WhatsApp hesabınız varsa, konuşmalarınızı birden fazla hesapta yönetmenizi son derece kolaylaştıracak. Tıpkı Instagram’daki gibi iki hesabı aynı anda hızlıca geçiş yaparak kullanmak mümkün olacak. Aynı telefonda iki WhatsApp hesabı kullanma özelliği önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulacak.

Geçmiş WhatsApp mesajları kolayca bulunabilecek 2 gün önce eklendi

Meta, ikinci bir hesap oluşturmak istiyorsanız yine de ayrı bir telefon numarasına veya SIM karta (Çift SIM’li telefon veya eSIM) ihtiyacınız olacağını belirtiyor. Ancak hesap eklemedeki ilk doğrulamadan sonra, uygulamanın ikinci cihaz veya SIM olmadan her iki hesap için de çalışmaya devam edeceği belirtiliyor. Bununla birlikte her hesabın kendi gizlilik ve bildirim ayarları olacak. Dolayısıyla farklı bildirim sesleri ve ayarlamaları yapılabilecek.

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WhatsApp, aynı anda iki hesapta oturum açmanıza izin verecek