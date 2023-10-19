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    Anlık Bildirim

    WhatsApp’ta aynı anda iki hesap kullanma dönemi başlıyor

    WhatsApp birden fazla hesap arasında geçiş yapmayı kolaylaştırmaya çalışıyor. Bu bağlamda bir süredir test edilen tek cihazda aynı anda iki hesap açma özelliği yakında geliyor.
    WhatsApp, aynı anda iki hesapta oturum açmanıza izin verecek Tam Boyutta Gör
    Kişisel bir WhatsApp hesabınız ve bir iş hesabınız - ya da aynı nitelikte iki hesabınız - varsa, yakında her ikisine de erişebilmek için iki telefon taşımak zorunda kalmayacaksınız. WhatsApp, eSIM veya çift SIM destekleyen bir telefonunuz olduğu sürece, tek cihaza iki hesap eklemenize nihayet izin verecek.

    WhatsApp’ta aynı anda iki hesap kullanma dönemi

    Meta CEO'su Mark Zuckerberg, bugün yaptığı açıklamada WhatsApp'ın Android'de hesaplar arasında geçiş yapma özelliğini kullanıma sunduğunu ve bunu yapabilmek için fazladan bir cihaz taşımanıza ya da hesabınızdan sürekli çıkış yapmanıza gerek kalmayacağını duyurdu.

    Bu yeni özellik, iş için bir WhatsApp hesabınız ve arkadaşlarınızla ve aile üyelerinizle mesajlaşmak için başka bir WhatsApp hesabınız varsa, konuşmalarınızı birden fazla hesapta yönetmenizi son derece kolaylaştıracak. Tıpkı Instagram’daki gibi iki hesabı aynı anda hızlıca geçiş yaparak kullanmak mümkün olacak. Aynı telefonda iki WhatsApp hesabı kullanma özelliği önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulacak.

    Meta, ikinci bir hesap oluşturmak istiyorsanız yine de ayrı bir telefon numarasına veya SIM karta (Çift SIM’li telefon veya eSIM) ihtiyacınız olacağını belirtiyor. Ancak hesap eklemedeki ilk doğrulamadan sonra, uygulamanın ikinci cihaz veya SIM olmadan her iki hesap için de çalışmaya devam edeceği belirtiliyor. Bununla birlikte her hesabın kendi gizlilik ve bildirim ayarları olacak. Dolayısıyla farklı bildirim sesleri ve ayarlamaları yapılabilecek.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 3 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 6 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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