WhatsApp’ta aynı anda iki hesap kullanma dönemi başlıyor

WhatsApp’ta aynı anda iki hesap kullanma dönemi
Meta CEO'su Mark Zuckerberg, bugün yaptığı açıklamada WhatsApp'ın Android'de hesaplar arasında geçiş yapma özelliğini kullanıma sunduğunu ve bunu yapabilmek için fazladan bir cihaz taşımanıza ya da hesabınızdan sürekli çıkış yapmanıza gerek kalmayacağını duyurdu.
Bu yeni özellik, iş için bir WhatsApp hesabınız ve arkadaşlarınızla ve aile üyelerinizle mesajlaşmak için başka bir WhatsApp hesabınız varsa, konuşmalarınızı birden fazla hesapta yönetmenizi son derece kolaylaştıracak. Tıpkı Instagram’daki gibi iki hesabı aynı anda hızlıca geçiş yaparak kullanmak mümkün olacak. Aynı telefonda iki WhatsApp hesabı kullanma özelliği önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulacak.
Meta, ikinci bir hesap oluşturmak istiyorsanız yine de ayrı bir telefon numarasına veya SIM karta (Çift SIM’li telefon veya eSIM) ihtiyacınız olacağını belirtiyor. Ancak hesap eklemedeki ilk doğrulamadan sonra, uygulamanın ikinci cihaz veya SIM olmadan her iki hesap için de çalışmaya devam edeceği belirtiliyor. Bununla birlikte her hesabın kendi gizlilik ve bildirim ayarları olacak. Dolayısıyla farklı bildirim sesleri ve ayarlamaları yapılabilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.