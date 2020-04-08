WhatsApp Android daha gelişmiş arama ve daha güvenli yedekleme sunacak

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İnternetin en kalabalık sohbet uygulaması WhatsApp bir yandan yeni özellikleri kullanıcılara ulaştırırken bir yandan da beta sürümünde sonraki yenilikleri test etmeye devam ediyor. Şimdi sıra arama ve yedeklemede.

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WhatsApp gelişiyor

Bir süredir WhatsApp iOS beta uygulamasında yer alan Gelişmiş Arama Modu artık WhatsApp Android uygulamasının beta sürümünde de kendisine yer buldu. Gelişmiş Arama Modu sayesinde kullanıcılar sadece metinleri değil fotoğrafları, sesleri, videoları, GIF dosyalarını, dökümanları ve linkleri daha kolay filtreleyebiliyor. Böylece istediği içeriğe daha hızlı bir şekilde ulaşabiliyor.

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Beta sürümünde göze çarpan ikinci yenilik ise yedekleme dosyalarına yapılan bir optimizasyon. Artık Google Drive üzerine sohbet yedeklerinizi atarken şifre koyabileceksiniz. Bu şifre sadece cihazda saklanıyor. Facebook veya Google Drive ile senkronize olmadığı için kaybettiğinizde ne yazık ki yedekleriniz de ulaşılmaz hale geliyor.

Son olarak otomatik indirme ile ilgili bir optimizasyon yapıldı. WhatsApp bundan sonra sık yönlendirilen görsel, video, doküman veya ses mesajlarını artık otomatik olarak indirmeyecek. Varsayılan olarak gelecek bu özellik daha sonra ayarlar kısmından kapatılabiliyor. Bu özellikler yakın zamanda WhatsApp Beta sürümünd çıkarak nihai Android uygulamasına gelecek.

https://www.phonearena.com/news/New-WhatsApp-beta-reveals-advanced-search-option-and-secure-backups_id123672

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