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    WhatsApp Durum özelliğine önemli yenilikler geldi

    WhatsApp Durum mesajlarına artık emoji ile tepkiler verebilmek, ses mesajları kaydedebilmek ve paylaşılan linklerin ön izlemelerini görebilmek mümkün olacak.    
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    WhatsApp iletişim platformunun bir nevi Hikâye kısmı diyebileceğimiz Durum özelliği bugüne kadar çok fazla yenilik görmemişti. WhatsApp bu kısma da el attı ve bu hafta önemli bir güncelleme yayınladı.

    WhatsApp Durum özelliği güncellendi

    Yapılan açıklamaya göre WhatsApp Durum özelliği, bu hafta yapılan bir güncelleme ile pek çok önemli yeniliğe kavuştu. İlk olarak kullanıcılar 30 saniyeye kadar ses mesajları kaydederek Durum bölümüne ekleyebilecekler.

    İkinci olarak kullanıcılar durumlarını güncellerken her seferinde gizlilik ayarı da yapabilecekler. Her güncellemede durumun kim tarafından görülebileceği de seçilebilecek. Kullanıcının sürekli kullandığı arkadaşları kaydedilerek sonraki güncellemede tekrar kullanılabilecek. Ayrıca durum güncellemelerinde kullanıcının profilinde bir halka belirecek.

    Son yenilik ise Durum mesajlarına 8 farklı emojiden birisi ile tepki verebilmek. Normalde metin, ses veya etiket ile cevap verilebiliyordu. Yine Durum mesajlarında bir link paylaştığınız zaman ön izlemelerini görmek de mümkün olacak.

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