WhatsApp kendini imha eden mesajların süresini kısaltacak

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WhatsApp, bu yılın başlarında kendi kendini imha eden mesajları zaten kullanıma sunmuştu. Ancak tasarlanma şekli nedeniyle, bu özellik yalnızca her 7 günde bir sohbeti otomatik olarak siliyordu.

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24 saate inecek

Şimdi WhatsApp kendi kendini imha eden mesajların süresini kısaltmayı planlıyor. Şimdiye kadar 7 gün olan bu ayar, kullanıcılar tarafından değiştirilemiyordu. Ancak WABetaInfo'dan gelen bir rapora göre, WhatsApp nihayet bu olaya el atmak üzere. Şirket artık 24 saatlik bir ayarı etkinleştirmek istiyor. Ancak kullanıcılara 7 gün ile 24 saat arasında bir seçenek sunup sunmayacağı ise belirsiz.

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Öte yandan WhatsApp'ın en ciddi rakiplerinden biri olan Telegram'ın bir süredir kullanıma sunduğu kendi kendini imha eden mesajlar özelliği, 1 saniyeye kadar seçim yapmanızı sağlayabiliyor. Yani mesaj göz açıp kapatıncaya kadar kendini imha etmiş oluyor. WhatsApp'ın 7 günlük süresi ise böylesine bir özellik için çok anlam ifade etmiyor. Zira kullanıcıların, silinmesini istedikleri gizli bir sohbet için oldukça uzun bir süre.

https://news.softpedia.com/news/whatsapp-finally-wants-to-make-its-self-destructing-messages-useful-532354.shtml

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