WhatsApp kendini imha eden mesajların süresini kısaltacak

WhatsApp, bu yılın başlarında kendi kendini imha eden mesajları zaten kullanıma sunmuştu. Ancak tasarlanma şekli nedeniyle, bu özellik yalnızca her 7 günde bir sohbeti otomatik olarak siliyordu.
Ayrıca Bkz. "Volkswagen, elektrikli araç üretimine geçişi hızlandırıyor"
24 saate inecek
Şimdi WhatsApp kendi kendini imha eden mesajların süresini kısaltmayı planlıyor. Şimdiye kadar 7 gün olan bu ayar, kullanıcılar tarafından değiştirilemiyordu. Ancak WABetaInfo'dan gelen bir rapora göre, WhatsApp nihayet bu olaya el atmak üzere. Şirket artık 24 saatlik bir ayarı etkinleştirmek istiyor. Ancak kullanıcılara 7 gün ile 24 saat arasında bir seçenek sunup sunmayacağı ise belirsiz.
Öte yandan WhatsApp'ın en ciddi rakiplerinden biri olan Telegram'ın bir süredir kullanıma sunduğu kendi kendini imha eden mesajlar özelliği, 1 saniyeye kadar seçim yapmanızı sağlayabiliyor. Yani mesaj göz açıp kapatıncaya kadar kendini imha etmiş oluyor. WhatsApp'ın 7 günlük süresi ise böylesine bir özellik için çok anlam ifade etmiyor. Zira kullanıcıların, silinmesini istedikleri gizli bir sohbet için oldukça uzun bir süre.
https://news.softpedia.com/news/whatsapp-finally-wants-to-make-its-self-destructing-messages-useful-532354.shtml Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))
İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...