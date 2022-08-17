Windows için yeni WhatsApp uygulaması, telefon zorunluluğunu kaldırıyor

Windows kullanıcıları, önceden WhatsApp’ın web tabanlı masaüstü uygulamasını indirmek veya internet tarayıcı üzerinden mesajlaşma servisine erişmek zorundaydı. Windows’a özgü yeni uygulama, daha hızlı ve daha sorunsuz çalışıyor.

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Telefonun bağlı olması gerekmiyor

Yeniden tasarlanan WhatsApp, uygulamanın önceki sürümüne kıyasla biraz daha sade kullanıcı arayüzüyle geliyor; bunun dışında göze çarpan çok fazla değişiklik yok. Mesajların telefonunuzla bilgisayarınız arasında senkronize olması için artık telefonunuzu bağlı tutmanız gerekmiyor, telefondan internet bağlantınız kesilse dahi mesaj gönderip alabiliyorsunuz.

Çoklu cihaz özelliği herkese açıldı

WhatsApp, çoklu cihaz özelliğini de beta sürümden çıkardı, tüm kullanıcılara sundu. Bu özellik, sohbetlerinizi uçtan uca şifrelemeyle korurken, telefonunuza ihtiyaç duymadan WhatsApp hesabınızı farklı cihazlarda (en fazla 4 cihaz) kullanmanıza imkan tanıyor. WhatsApp, şu anda yalnızca bilgisayarları hesabınıza bağlamanıza izin veriyor ancak tabletler için de çoklu cihaz desteği eklenecek.

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Mac uygulaması betada

WhatsApp’ın yakın gelecekte Mac kullanıcıları için de uygulamayı güncelleyeceği söyleniyor. WhatsApp, geçen ay geliştiricilerin iOS uygulamalarını kolayca macOS’e taşımasını sağlayan Catalyst teknoloji üzerine kurulu yeni Mac uygulamasının ilk herkese açık betasını yayınladı.

Yeni uygulama, web teknolojilerini kullanmak yerine, sistemin yerel API’lerini kullanan WhatsApp iOS uygulamasını temel alıyor. Mac için yeni WhatsApp uygulaması da daha hızlı çalışacak ve daha az kaynak tüketecek. Tıpkı Windows için WhatsApp gibi telefonsuz çalışacak.

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WhatsApp masaüstü, telefonsuz kullanma desteğiyle güncellendi