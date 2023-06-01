WhatsApp, Material You tasarımına geçiyor: İşte yenilikler

Tam Boyutta Gör Dünyanın önde gelen mesajlaşma platformlarından WhatsApp, hem tasarım hem de yeni özellikler ile güncellenmeye devam ediyor. Niketim kısa süre önce yenilenen masaüstü uygulamasını duyuran WhatsApp, şimdi de odağını Android cihazlara çevirdi. Bu noktada yeni paylaşılan WhatsApp beta sürüm v2.23.10.6, Materyal 3 tasarımına erken bir bakış sunuyor. İşte detaylar

WhatsApp, Materyal 3 tasarımına geçiyor

Bildiğiniz üzere günümüzde Google başta olmak üzere birçok üretici, kart tarzı uygulama arayüzleri ile karşımıza çıkıyor. Ancak WhatsApp, Materyal Tasarım öğelerinden bir süredir yoksun. Son paylaşılan WhatsApp beta sürüm v2.23.10.6 ise, WhatsApp'ın merakla beklenen Material Design 3 tasarım öğelerine kavuşacağını gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Yukarıda da görüldüğünü gibi WhatsApp, özellikle ayarlar bölümünde daha modern bir tasarıma kavuşacak. Burada karşımıza çıkan sekme butonları, ana hatları belli olacak şekilde yenilenmiş. Zira buton aktif olduğunda WhatsApp'ın imzası olan yeşil, kapalı olduğunda ise açık gri bir gösterge çerçevesi bizleri karşılıyor.

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Yeni tasarımın henüz henüz beta test kullanıcılarına açılmadığını belirtelim. Bu nedenle Ayarlar bölümü dışında başka hangi yenilikler sunulduğunu bekleyip görmemiz gerekecek. Ayrıca WhatsApp, çok yakında ekran paylaşımı, kullanıcı adları ve yenilenmiş ayarlar sekmesi gibi bir dizi özelliğe daha kavuşacak. Ancak bu özellikler için belirli bir tarih paylaşılmadı.

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