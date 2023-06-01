WhatsApp, Material You tasarımına geçiyor: İşte yenilikler

WhatsApp, Materyal 3 tasarımına geçiyor
Bildiğiniz üzere günümüzde Google başta olmak üzere birçok üretici, kart tarzı uygulama arayüzleri ile karşımıza çıkıyor. Ancak WhatsApp, Materyal Tasarım öğelerinden bir süredir yoksun. Son paylaşılan WhatsApp beta sürüm v2.23.10.6 ise, WhatsApp'ın merakla beklenen Material Design 3 tasarım öğelerine kavuşacağını gösteriyor.
Yeni tasarımın henüz henüz beta test kullanıcılarına açılmadığını belirtelim. Bu nedenle Ayarlar bölümü dışında başka hangi yenilikler sunulduğunu bekleyip görmemiz gerekecek. Ayrıca WhatsApp, çok yakında ekran paylaşımı, kullanıcı adları ve yenilenmiş ayarlar sekmesi gibi bir dizi özelliğe daha kavuşacak. Ancak bu özellikler için belirli bir tarih paylaşılmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)