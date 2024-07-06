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    Anlık Bildirim

    WhatsApp, Meta AI ile yakında fotoğraflara yanıt verip düzenleyebilecek

    WhatsApp, yapay zekanın kullanım alanını artırıyor. Test aşamasındaki yeni bir özellikle kullanıcılar artık Meta AI aracılığıyla fotoğraflara yanıt verebilecek ve bunları düzenleyebilecek.
    WhatsApp, Meta AI ile fotoğraflara yanıt verip düzenleyebilecek
    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın, geçtiğimiz günlerde kullanıcıların Meta AI kullanarak kendi resimlerini oluşturmak için isteğe bağlı bir özelliği test ettiği ortaya çıkmıştı. Yakın bir zamanlı rapora göreyse uygulama, kullanıcılar için Meta AI tarafından manuel olarak paylaşılan resimlerle etkileşime girmesini sağlayan yeni özellikler test ediyor.

    WhatsApp, kullanıcıların Meta AI tarafından manuel olarak paylaşılan resimlerle etkileşime girmesini sağlayan yeni özellikler test ediyor

    Android için WhatsApp beta 2.24.14.20 güncellemesi ile uygulama, Meta AI'nın fotoğraflara yanıt vermesine ve bunları düzenlemesine olanak tanıyan yeni bir özelliği test etmekte. Aşağıdaki ekran görüntüsünden de görüldüğü üzere uygulama, kullanıcıların Meta AI ile fotoğrafları manuel olarak paylaşmasına olanak tanıyan yeni bir sohbet düğmesini kullanıma sundu. Bu yeni özellik ile kullanıcılar, fotoğraflar ile ilgili sorular sorabilecek ve değişiklikler yapabilecek.

    WhatsApp, Meta AI ile fotoğraflara yanıt verip düzenleyebilecek Tam Boyutta Gör
    Henüz test aşamasındaki bu özellik ile kullanıcılar, bir komut paylaşarak doğrudan sohbet içinde görüntülerini düzenleyebilecekler. Ayrıca kullanıcılar, fotoğrafları üzerinde tam kontrole sahip olacaklar ve fotoğrafları istedikleri zaman silebilecekler.
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 4 gün önce

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    H
    Halilcv 6 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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