WhatsApp, Meta AI ile yakında fotoğraflara yanıt verip düzenleyebilecek

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın, geçtiğimiz günlerde kullanıcıların Meta AI kullanarak kendi resimlerini oluşturmak için isteğe bağlı bir özelliği test ettiği ortaya çıkmıştı. Yakın bir zamanlı rapora göreyse uygulama, kullanıcılar için Meta AI tarafından manuel olarak paylaşılan resimlerle etkileşime girmesini sağlayan yeni özellikler test ediyor.

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WhatsApp, kullanıcıların Meta AI tarafından manuel olarak paylaşılan resimlerle etkileşime girmesini sağlayan yeni özellikler test ediyor

Android için WhatsApp beta 2.24.14.20 güncellemesi ile uygulama, Meta AI'nın fotoğraflara yanıt vermesine ve bunları düzenlemesine olanak tanıyan yeni bir özelliği test etmekte. Aşağıdaki ekran görüntüsünden de görüldüğü üzere uygulama, kullanıcıların Meta AI ile fotoğrafları manuel olarak paylaşmasına olanak tanıyan yeni bir sohbet düğmesini kullanıma sundu. Bu yeni özellik ile kullanıcılar, fotoğraflar ile ilgili sorular sorabilecek ve değişiklikler yapabilecek.

Tam Boyutta Gör Henüz test aşamasındaki bu özellik ile kullanıcılar, bir komut paylaşarak doğrudan sohbet içinde görüntülerini düzenleyebilecekler. Ayrıca kullanıcılar, fotoğrafları üzerinde tam kontrole sahip olacaklar ve fotoğrafları istedikleri zaman silebilecekler.

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WhatsApp, Meta AI ile fotoğraflara yanıt verip düzenleyebilecek