WhatsApp Pay ödeme sistemi Avrupa'ya açılmaya hazırlanıyor

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WhatsApp Pay, adından da anlaşılacağı gibi, çevrimiçi ve çevrimdışı ödemeler yapmayı sağlayan bir sistem. Hindistan'da uzun bir süredir kullanılan Facebook'a ait bu ödeme sisteminin Avrupa'ya açılacağı açıklandı.

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Para transferlerini kolaylaştıracak

WhatsApp Pay, 2018 yılından bu yana 1 milyondan fazla kayıtlı kullanıcısıyla birlikte Hindistan'da test ediliyordu. Facebook şimdi ise bu ödeme sistemini genişletmeyi amaçlıyor. Şirketin son finansal verileri açıklanırken, Facebook kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, WhatsApp Pay'in Hindistan'da büyük başarı gösterdiğini ve artık küresel pazarlara yayılacağını açıkladı. Zuckerberg tam bir tarih vermedi ancak WhatsApp Pay'i önümüzdeki 6 ay içinde birçok uluslararası pazarda kullanılabileceğini belirtti.

WahatsApp Pay, çevrimiçi ve fiziksel mağazalarda ödemelere izin vermenin yanı sıra, kullanıcılar arasında kolay ve hızlı para transferine olanak sağlıyor. Bu hizmetin Avrupa'daki uygulanma şeklinin, Hindistan ile aynı olması durumunda ise, kullanıcılar banka kartı bilgilerini WhatsApp Pay sistemine ekleyerek hizmeti kullanmaya başlayabilecekler. Sistemin ilk etapta hangi ülkelere geleceği ise henüz açıklanmış değil.

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