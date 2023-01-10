Whatsapp, Saklanan Mesajlar özelliğine kavuşuyor: Peki neler sunacak?

Kaybolan mesajlar artık saklanabilecek
Bilindiği üzere Whatsapp, kısa süre önce kullanıcıların sohbet içerisinde kullanabileceği ve süre sonunda otomatik olarak sona eren veya kaybolan mesajlar özelliğini kullanıma sundu. Saklanan Mesajlar ise, bu özellik üzerinde daha fazla kontrol imkanı sunacak. Böylece kullanıcılar, seçilen bir mesajı sohbet içerisinde sabitleyebilecek ve istedikleri zaman kaldırma seçeneğine sahip olacak. Ayrıca yeni özelllik sayesinde kaybolan mesajın süresi dolmuş olsa bile görmek mümkün olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..