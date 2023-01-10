Whatsapp, Saklanan Mesajlar özelliğine kavuşuyor: Peki neler sunacak?

Tam Boyutta Gör Dünya çapında milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapan Whatsapp, kullanıcı deneyimini arttıracak yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Hatırlayacak olursak 2023 yılında platforma eklenecek yeni özellikler haberimizde bu yeni gelişmelerden bazılarına değinmiştik. Şimdi de platformun ''Saklanan Mesajlar'' adında yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Kaybolan mesajlar artık saklanabilecek

Bilindiği üzere Whatsapp, kısa süre önce kullanıcıların sohbet içerisinde kullanabileceği ve süre sonunda otomatik olarak sona eren veya kaybolan mesajlar özelliğini kullanıma sundu. Saklanan Mesajlar ise, bu özellik üzerinde daha fazla kontrol imkanı sunacak. Böylece kullanıcılar, seçilen bir mesajı sohbet içerisinde sabitleyebilecek ve istedikleri zaman kaldırma seçeneğine sahip olacak. Ayrıca yeni özelllik sayesinde kaybolan mesajın süresi dolmuş olsa bile görmek mümkün olacak.

WhatsApp QR kod ile sohbet aktarma nasıl yapılır? 2 gün önce eklendi

Tam Boyutta Gör Paylaşılan ekran görüntüsüne bakıldığında, sabitlenen mesajın yanında yer alan işaretin Instagram'ın Kaydedilenler simgesi ile benzer olduğunu söyleyebiliriz. Yeni özelliğin geliştirme aşamasında olması sebebiyle, ne zaman veya nasıl kullanılacağını dair bilgiler henüz bilinmiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.