Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Whatsapp, Saklanan Mesajlar özelliğine kavuşuyor: Peki neler sunacak?

    2023 yılında Whatsapp, birden fazla yeni özelliği platform kullanıcıları ile buluşturmaya hazırlanıyor. Şimdi de platforma kaybolan mesajları saklamanızı sağlayacak Saklanan Mesajlar özelliği geliyor.
    Oy Ver
    Whatsapp, Saklanan Mesajlar özelliğine kavuşuyor: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Dünya çapında milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapan Whatsapp, kullanıcı deneyimini arttıracak yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Hatırlayacak olursak 2023 yılında platforma eklenecek yeni özellikler haberimizde bu yeni gelişmelerden bazılarına değinmiştik. Şimdi de platformun ''Saklanan Mesajlar'' adında yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. 

    Kaybolan mesajlar artık saklanabilecek

    Bilindiği üzere Whatsapp, kısa süre önce kullanıcıların sohbet içerisinde kullanabileceği ve süre sonunda otomatik olarak sona eren veya kaybolan mesajlar özelliğini kullanıma sundu. Saklanan Mesajlar ise, bu özellik üzerinde daha fazla kontrol imkanı sunacak. Böylece kullanıcılar, seçilen bir mesajı sohbet içerisinde sabitleyebilecek ve istedikleri zaman kaldırma seçeneğine sahip olacak. Ayrıca yeni özelllik sayesinde kaybolan mesajın süresi dolmuş olsa bile görmek mümkün olacak.

    Whatsapp, Saklanan Mesajlar özelliğine kavuşuyor: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Paylaşılan ekran görüntüsüne bakıldığında, sabitlenen mesajın yanında yer alan işaretin Instagram'ın Kaydedilenler simgesi ile benzer olduğunu söyleyebiliriz. Yeni özelliğin geliştirme aşamasında olması sebebiyle, ne zaman veya nasıl kullanılacağını dair bilgiler henüz bilinmiyor. 
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    SİPER füzesi 100 km menzilini aştı

    Profil resmi
    abstergo78GHOST 4 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A72
    Samsung Galaxy A72
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP14 Diz&#252;st&#252; Bilgisayar
    HP14 Dizüstü Bilgisayar
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız