WhatsApp uygulaması Microsoft Store'dan kaldırıldı

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Windows 10 Mobile'ın destek süresi 14 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp da platforma veda sürecini başlattı.

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Şirket geçtiğimiz yıl Windows Phone ve Windows Mobile için WhatsApp desteğinin 31 Aralık 2019 itibarıyla sona ereceğini açıklamıştı. Şimdi ise WhatsApp uygulaması Microsoft Store mağazasından kaldırıldı.

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Eski Android ve iOS sürümleri de desteklenmeyecek

Cihazlarında WhatsApp yüklü olan kullanıcılar uygulamayı birkaç gün daha kullanabilecekler. Ancak popüler mesajlaşma uygulaması 14 Ocak'tan sonra Windows telefonlarda çalışmayacak.

Ayrıca bir aydan daha kısa bir süre içinde, Android ve iOS'un eski sürümlerinde de WhatsApp desteği sona erecek. 1 Şubat 2020'den itibaren Android 2.3.7 ve daha eski sürümlerin yanı sıra iOS 8 ve daha eski sürümler desteklenmeyecek.

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