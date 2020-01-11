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    WhatsApp uygulaması Microsoft Store'dan kaldırıldı

    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Windows Mobile platformuna veda etti. Microsoft Store mağazasından kaldırılan uygulama 14 Ocak'tan itibaren Windows telefonlarda çalışmayacak.
    1 hf.
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    Mobil Uygulamalar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    WhatsApp uygulaması Microsoft Store'dan kaldırıldı
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    Windows 10 Mobile'ın destek süresi 14 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp da platforma veda sürecini başlattı.

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    Şirket geçtiğimiz yıl Windows Phone ve Windows Mobile için WhatsApp desteğinin 31 Aralık 2019 itibarıyla sona ereceğini açıklamıştı. Şimdi ise WhatsApp uygulaması Microsoft Store mağazasından kaldırıldı.

    WhatsApp uygulaması Microsoft Store'dan kaldırıldı
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    Eski Android ve iOS sürümleri de desteklenmeyecek

    Cihazlarında WhatsApp yüklü olan kullanıcılar uygulamayı birkaç gün daha kullanabilecekler. Ancak popüler mesajlaşma uygulaması 14 Ocak'tan sonra Windows telefonlarda çalışmayacak.

    Ayrıca bir aydan daha kısa bir süre içinde, Android ve iOS'un eski sürümlerinde de WhatsApp desteği sona erecek. 1 Şubat 2020'den itibaren Android 2.3.7 ve daha eski sürümlerin yanı sıra iOS 8 ve daha eski sürümler desteklenmeyecek.



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    Fenomenon 1 hf. en beğenilen
    Sarı sitede bunların 2.elini yüksek fiyattan koyanlar var hala
    Yanıtla +22
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    hasanandnexus 1 hf.
    Kaldırılmasını, güncellenmemesini anlarım da çalışmama sebebi nedir ya. Tam saçmalık. Microsoft gibi bir şirket bile mobil işletim sistemi yaparken çuvallıyorsa huawei'in işi zor demektir.
    Kaldırılmasını, güncellenmemesini anlarım da çalışmama sebebi nedir ya. Tam saçmalık. Microsoft gibi bir şirket bile mobil işletim sistemi yaparken çuvallıyorsa...
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    2 Yanıt Yanıtla +16
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    eas722 1 hf. hasanandnexus
    Aslında fiilen çuvallamış olsalar da sistem harikaydı ve bugün basit 3-5 app çalışacak olsa kesinlikle alıp kullanırdım. Microsoft'ta kapalı kapılar ardında ne planlandıysa bir anda tamamen sırtlarını çevirdiler çocuklarına.
    Aslında fiilen çuvallamış olsalar da sistem harikaydı ve bugün basit 3-5 app çalışacak olsa kesinlikle alıp kullanırdım. Microsoft'ta kapalı kapılar ardında ne ...
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    napolyon94 1 hf.
    iPhone4 R.I.P 2010-2020

    Whatsapp artik calismayacak.
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    DH Misafiri 1 hf.
    arada lumia 735 falan bakıyorum almak için. hala 300 400 isteyen var. adama diyorum bunlar öldü adam gibi fiyat iste alıcam diyoki ben aldım 800 tl ye :))
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    OverClocK1ng 1 hf.
    Haaaağğğğ , yıııır. Market gelişecek dedik ya.
    Android, ısınmak için pantolonuna işeyecek bir çocuk dedik.
    Overclock1ng isimli densiz bir üye "Microsoft dan bi cacık olmaz dedi."
    Ona da inanmadık. Lafımızın arkasında durmalıyız. Ne olursa olsun.
    Yersen Lüpen adlı şirket devam etmeli. Yersen tabi..
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    ehmet04 1 hf. OverClocK1ng
    Çeşitlilik her zaman tüketicinin faydasına olmuştur harbiden sen ve senin gibiler dengesiz çünkü Fanboy olduğunuz için diğer firmalara muhalefet olduğunuz için google ve Apple istediği gibi at koşturabilir isteğini sana dayatabilir alternatif kalmadı sayenizde o çok övdügünüz Android de Apple de bir gün bitecek unutmayın



    belki Windows Phone bilerek bitirildi yada gerçekten tutmadı mesele o değil mesele çeşitlilik istemiyişiniz şuan ubuntu Touch olsa Firefox os olsa sailfish os olsa Windows mobile os olsa blackberry 10 os olsa webos os mobilde olsa tizen os mobilde olsa fena mı olur bu çeşitlilik gerçekten tüketiceye yarar ama bunu anlayacak zihniyet değil türkiyede dünyada yok
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    burho 1 hf. yeni yorumcu
    başlık hazırlamasını ne zaman öğreneceksiniz
    Yanıtla +1
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    Ulan Musk 1 hf.
    Başlığı okuyunca WhatsApp uygulaması Microsoft Store'dan kaldırıldı sandım ama kaldırılan sadece mobil sürümüymüş. Masaüstü sürüm halen mağazada. Telefon android ama bazen bilgisayarda da kullanıyorum umarım bilgisayar için olan desteği kesmek gibi saçma bir seçim yapmazlar.
    Yanıtla +2
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    alemburda34 1 hf.
    Ios 8 2014 te gelmiş android Android 2.3.7 ise 2010 yılında gelmiş buna göre android kullananlar parasının hakkını sonuna kadar alıyor bence düşünsenize yıl olmuş 2020 ama adamlar 2010'daki android versiyonundan desteği çekeceğinden bahsediyor oysaki ios tarafı ise 2014 teki ios 8 'de güncelle diye dayatıyor.
    Yanıtla +3
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    Puitu 1 hf.
    Gitti güzelim Lumia 535 ??
    Yanıtla +5
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    İrfan 1 hf.
    Telegram
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Glorfindel1907 1 hf. İrfan
    Olsa ne olacak sanki bir iki ay sonra oda gidecek, Şirket kendi bitiriyor sistemi zaten.
    Yanıtla +2
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    Fenomenon 1 hf. en beğenilen
    Sarı sitede bunların 2.elini yüksek fiyattan koyanlar var hala
    Yanıtla +22
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    hasanandnexus 1 hf.
    Kaldırılmasını, güncellenmemesini anlarım da çalışmama sebebi nedir ya. Tam saçmalık. Microsoft gibi bir şirket bile mobil işletim sistemi yaparken çuvallıyorsa huawei'in işi zor demektir.
    2 Yanıt Yanıtla +16
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    eas722 1 hf. hasanandnexus
    Aslında fiilen çuvallamış olsalar da sistem harikaydı ve bugün basit 3-5 app çalışacak olsa kesinlikle alıp kullanırdım. Microsoft'ta kapalı kapılar ardında ne planlandıysa bir anda tamamen sırtlarını çevirdiler çocuklarına.
    Yanıtla +7
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    Onurmsq 1 hf. hasanandnexus
    Güvenlik sebebiyle eski sürümün telefonlarda kalmasını istemiyorlar
    Yanıtla +2
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    7687 kez okundu.
    11 yorum yazıldı.

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