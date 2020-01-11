WhatsApp uygulaması Microsoft Store'dan kaldırıldı

Windows 10 Mobile'ın destek süresi 14 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp da platforma veda sürecini başlattı.İlginizi Çekebilir Telegram'ın kurucusu Pavel Durov: WhatsApp'ı telefonunuzdan silin!
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Şirket geçtiğimiz yıl Windows Phone ve Windows Mobile için WhatsApp desteğinin 31 Aralık 2019 itibarıyla sona ereceğini açıklamıştı. Şimdi ise WhatsApp uygulaması Microsoft Store mağazasından kaldırıldı.
Eski Android ve iOS sürümleri de desteklenmeyecek
Cihazlarında WhatsApp yüklü olan kullanıcılar uygulamayı birkaç gün daha kullanabilecekler. Ancak popüler mesajlaşma uygulaması 14 Ocak'tan sonra Windows telefonlarda çalışmayacak.
Ayrıca bir aydan daha kısa bir süre içinde, Android ve iOS'un eski sürümlerinde de WhatsApp desteği sona erecek. 1 Şubat 2020'den itibaren Android 2.3.7 ve daha eski sürümlerin yanı sıra iOS 8 ve daha eski sürümler desteklenmeyecek.
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Whatsapp artik calismayacak.
Android, ısınmak için pantolonuna işeyecek bir çocuk dedik.
Overclock1ng isimli densiz bir üye "Microsoft dan bi cacık olmaz dedi."
Ona da inanmadık. Lafımızın arkasında durmalıyız. Ne olursa olsun.
Yersen Lüpen adlı şirket devam etmeli. Yersen tabi..
belki Windows Phone bilerek bitirildi yada gerçekten tutmadı mesele o değil mesele çeşitlilik istemiyişiniz şuan ubuntu Touch olsa Firefox os olsa sailfish os olsa Windows mobile os olsa blackberry 10 os olsa webos os mobilde olsa tizen os mobilde olsa fena mı olur bu çeşitlilik gerçekten tüketiceye yarar ama bunu anlayacak zihniyet değil türkiyede dünyada yok
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