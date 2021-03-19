WhatsApp ve Instagram erişim sorunları yaşıyor (Güncellendi)

Sosyal medyanın en çok kullanılan iki platformu WhatsApp ve Instagram yine erişim sorunları yaşıyor. Geçtiğimiz dönemde de sunucu taraflı yaşanan sıkıntılar uygulamalara erişimi imkansız hale getirmişti.
Yine kopukluk yaşanıyor
Akşam saatlerinden itibarenWhatsApp ve Instagram sunucularına bağlanamama sorunları rapor edilmeye başlandı. İki önemli mecra tıkanınca haliyle kullanıcılar Twitter’a akın ediyor. Hali hazırda Facebook sunucularında sıkıntı yok gibi. Dünyanın pek çok ülkesinde erişim sorunları yaşanıyor yani belirli bir bölgeye özgü değil.
Henüz Facebook tarafından yapılmış resmi bir açıklama yok ancak tahminler yine bir sunucu taraflı bağlantı sorunu olduğu yönünde. Önümüzdeki saatlerde sunucu sıkıntılarının giderilmesi bekleniyor.
Güncelleme: WhatsApp yaptığı açıklamada sıkıntının giderildiğini duyurdu.
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yorumlar (17)Yorum Yaz Forumda Gör
sık sık çöken haber sitesi vs sık sık çöken mesajlaşma uygulaması
1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü
GENEL İSTATİSTİKLER
3980 kez okundu.
17 kişi, toplam 17 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
facebook, whatsapp çöktü ve