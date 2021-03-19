WhatsApp ve Instagram erişim sorunları yaşıyor (Güncellendi)

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Sosyal medyanın en çok kullanılan iki platformu WhatsApp ve Instagram yine erişim sorunları yaşıyor. Geçtiğimiz dönemde de sunucu taraflı yaşanan sıkıntılar uygulamalara erişimi imkansız hale getirmişti.

Yine kopukluk yaşanıyor

Akşam saatlerinden itibarenWhatsApp ve Instagram sunucularına bağlanamama sorunları rapor edilmeye başlandı. İki önemli mecra tıkanınca haliyle kullanıcılar Twitter’a akın ediyor. Hali hazırda Facebook sunucularında sıkıntı yok gibi. Dünyanın pek çok ülkesinde erişim sorunları yaşanıyor yani belirli bir bölgeye özgü değil.

Henüz Facebook tarafından yapılmış resmi bir açıklama yok ancak tahminler yine bir sunucu taraflı bağlantı sorunu olduğu yönünde. Önümüzdeki saatlerde sunucu sıkıntılarının giderilmesi bekleniyor.

Güncelleme: WhatsApp yaptığı açıklamada sıkıntının giderildiğini duyurdu.

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