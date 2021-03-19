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    WhatsApp ve Instagram erişim sorunları yaşıyor (Güncellendi)

    WhatsApp ve Instagram platformlarında yaşanan erişim sıkıntıları yine Twitter’da gündem oldu. Halen Facebook tarafından yapılmış resmi bir açıklama mevcut değil.
    19 Mart 2021, 20:49 (Güncellendi, 13 Mayıs, 11:46)
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    Mobil Uygulamalar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    WhatsApp ve Instagram erişim sorunları yaşıyor (Güncellendi)
    Tam Boyutta Gör

    Sosyal medyanın en çok kullanılan iki platformu WhatsApp ve Instagram yine erişim sorunları yaşıyor. Geçtiğimiz dönemde de sunucu taraflı yaşanan sıkıntılar uygulamalara erişimi imkansız hale getirmişti.

    Yine kopukluk yaşanıyor

    Akşam saatlerinden itibarenWhatsApp ve Instagram sunucularına bağlanamama sorunları rapor edilmeye başlandı. İki önemli mecra tıkanınca haliyle kullanıcılar Twitter’a akın ediyor. Hali hazırda Facebook sunucularında sıkıntı yok gibi. Dünyanın pek çok ülkesinde erişim sorunları yaşanıyor yani belirli bir bölgeye özgü değil.

    Henüz Facebook tarafından yapılmış resmi bir açıklama yok ancak tahminler yine bir sunucu taraflı bağlantı sorunu olduğu yönünde. Önümüzdeki saatlerde sunucu sıkıntılarının giderilmesi bekleniyor.

    Güncelleme: WhatsApp yaptığı açıklamada sıkıntının giderildiğini duyurdu.



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    Sürücüleri zorlayan yaya geçidi

    A
    arslnhkn 3 saat önce

    Harika bir fikir

    tolder 6 saat önce

    süperr

    L
    lterlemez 15 saat önce

    Gördüğüm en iyi fikir...

    cocainbar 1 gün önce

    Yaya gecerken cizgiler inse veya kalksa ne olacak bea?

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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Whippoorwill 1 ay ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Dünya daha yaşanılabilir bir yer oldu.
    Yanıtla +19
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    hasan.sonus (Hasan Sonus) 1 ay ( Mesaj Silindi )
    Alıştık artık Facebook tabanlı uygulamaların çökmesine
    Yanıtla +5
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    M maximus8282 (maximus ) 1 ay (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Speedtest’te nedense şu anda test yapmıyor.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Yorumlar (17)

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    1
    Azstek 1 ay ( Mesaj Silindi )
    Dh'den daha fazla çökmeye başladı bu whatsapp
    sık sık çöken haber sitesi vs sık sık çöken mesajlaşma uygulaması
    Yanıtla +1
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    monacomen 1 ay ( Mesaj Silindi )
    Derler ki birilerinin işleri bozulurken kimin işleri yolunda gidiyorsa kuşkuyla bakmak gerek.. Twitter'da hiç sıkıntı olmamış ve müşteriler oraya kaymaya başlamış, bak sen. Rekabet kızışmış desene.
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    K Kitapcanavari16 (irem dere) 1 ay yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
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    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 1 ay ( Mesaj Silindi )
    Hiçbirini kullanmıyorum kafam rahat. Püfür, püfür yeller esiyor kafamda ne gerek var.
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    M4M00D 1 ay ( Mesaj Silindi )
    mesaj atanımız yokki haberimiz olsun
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 1 ay ( Mesaj Silindi )
    Vah vah dünyanın sonu. Kullananlar intihar etmese bari.
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    K K_Spartakus (kemal ertem) 1 ay (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Beter olsun
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    Şeref60 (Şeref Berber) 1 ay ( Mesaj Silindi )
    Nezaman doğru çalıştıki
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    YOURMOVE 1 ay ( Mesaj Silindi )
    Hayatımda hiç yerleri olmadığını konuyu görünce anladım :)
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    M meyveli kaktöş 1 ay ( Mesaj Silindi )
    düzeldi
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    3980 kez okundu.
    17 kişi, toplam 17 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    facebook, whatsapp çöktü ve
    2 etiket daha instagram çöktü Mobil Teknolojiler
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