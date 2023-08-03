Tam Boyutta Gör Hintli hacker grubu APT Bahamut'un, Android işletim sistemi çalıştıran cihazlara Safe Chat adlı sahte bir uygulama yüklenmesini sağlayarak WhatsApp, Telegram, Signal, Viber ve Facebook Messenger gibi popüler mesajlaşma programlarında depolanan verileri çaldığı tespit edildi.

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Bleeping Computer'a göre siber güvenlik uzmanları en son hacker saldırılarının WhatsApp üzerinden kimlik avı mesajlarıyla gerçekleştirildiğini keşfetti. SafeChat uygulaması aracılığıyla bilgisayar korsanları arama kayıtlarını, metin mesajlarını ve GPS konum verilerini çalıyorlar.

Kimlik avı yöntemi kullanılıyor

Hackerlar, kurbanlarını Safe Chat'i yükleyerek daha güvenli bir platforma geçmeye ikna etmek için akıllıca bir yaklaşım kullanıyor. Uygulama, gerçek bir mesajlaşma programına benzer bir arayüze ve potansiyel kurbanlarla güven oluşturmaya yardımcı olan bir kullanıcı kayıt sürecine sahip.

Uygulamada bir profil oluştururken, sahte mesajlaşma programı çeşitli veri ve özelliklere erişmek için izinler isteyerek bilgisayar korsanlarının ihtiyaç duydukları tüm bilgileri elde etmelerine olanak tanıyor.

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WhatsApp verilerini çalan sahte sohbet uygulaması tespit edildi