WhatsApp verilerini çalan sahte sohbet uygulaması tespit edildi

Bleeping Computer'a göre siber güvenlik uzmanları en son hacker saldırılarının WhatsApp üzerinden kimlik avı mesajlarıyla gerçekleştirildiğini keşfetti. SafeChat uygulaması aracılığıyla bilgisayar korsanları arama kayıtlarını, metin mesajlarını ve GPS konum verilerini çalıyorlar.
Kimlik avı yöntemi kullanılıyor
Hackerlar, kurbanlarını Safe Chat'i yükleyerek daha güvenli bir platforma geçmeye ikna etmek için akıllıca bir yaklaşım kullanıyor. Uygulama, gerçek bir mesajlaşma programına benzer bir arayüze ve potansiyel kurbanlarla güven oluşturmaya yardımcı olan bir kullanıcı kayıt sürecine sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Asıl kıyamet yayınlandıktan sonra kopacaktır. Bu konuda bağnazız çünkü