WhatsApp Web'e koyu mod özelliği geldi

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WhatsApp’ın Temmuz başında kullanıma açmaya başladığı WhatsApp Web için koyu mod özelliği tüm kullanıcılarda aktif oldu. Koyu modla birlikte sohbet duvar kağıdı da otomatik olarak kararıyor.

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Whatsapp Web’de koyu modu etkinleştirmek için Ayarlar’da Tema sayfasından koyu modu seçmeniz yeterli olacak. Eğer duvar kağıdınızın, seçtiğiniz temaya göre otomatik olarak değişmesini istiyorsanız sohbet duvarkağıdı seçeneğinin “Varsayılan” olarak ayarlanması gerekiyor.

https://web.whatsapp.com/

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WhatsaApp Web'e koyu mod özelliği geldi ancak WhatsApp'ın Windows uygulamasına henüz bu özelliğin gelmediğini görüyoruz. Yakın zamanda uygulamaya da bu özellik eklenecek. Ayrıca Whatsapp’ın mobil versiyonuna önümüzdeki haftalarda QR kod ile arkadaş ekleme, hareketli sticker, ve görüntülü grup konuşmalarında bir kişinin görüntüsünü tam ekran yapma özelliği eklenecek.

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