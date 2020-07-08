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    WhatsApp Web'e koyu mod özelliği geldi

    WhatsApp'ın mobil versiyonunda bulunan koyu mod özelliği Web sayfasına da geldi. WhatsApp Web'de koyu modun nasıl açılacağı bilgisi haberimizde.
    1 gün
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    Web Siteleri
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    WhatsApp Web'e koyu mod özelliği geldi
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    WhatsApp’ın Temmuz başında kullanıma açmaya başladığı WhatsApp Web için koyu mod özelliği tüm kullanıcılarda aktif oldu. Koyu modla birlikte sohbet duvar kağıdı da otomatik olarak kararıyor.

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    Whatsapp Web’de koyu modu etkinleştirmek için Ayarlar’da Tema sayfasından koyu modu seçmeniz yeterli olacak. Eğer duvar kağıdınızın, seçtiğiniz temaya göre otomatik olarak değişmesini istiyorsanız sohbet duvarkağıdı seçeneğinin “Varsayılan” olarak ayarlanması gerekiyor.

    https://web.whatsapp.com/

    Ayrıca Bkz. "iOS 14 Beta 2 yayınlandı"

    WhatsaApp Web'e koyu mod özelliği geldi ancak WhatsApp'ın Windows uygulamasına henüz bu özelliğin gelmediğini görüyoruz. Yakın zamanda uygulamaya da bu özellik eklenecek. Ayrıca Whatsapp’ın mobil versiyonuna önümüzdeki haftalarda QR kod ile arkadaş ekleme, hareketli sticker, ve görüntülü grup konuşmalarında bir kişinin görüntüsünü tam ekran yapma özelliği eklenecek.



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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    homosapiens17 (Görkem Serbes) 16 sa.
    karanlık mod iyidir
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    denile 19 sa.
    Admin hangi grubu sessize aldığını üyeleri anlamıştır herhalde :)
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    Askaparta 23 sa.
    Karanlık her yerde çok güzel.
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    *GameOver* (Durukan ) 1 gün
    https://userstyles.org/ adresinden zaten bir çok siteye custom dark tema ıvır zıvır milyon tane şey yapabiliyorsunuz bilginize
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    dostum kertenkele (İnsan Sadece insan ) 1 gün
    Havai fişekler patlasın 40 gün 40 gece bayram olsun. Saçma sapan şeylerle uğraşmayın çok mu önemli bir haber bu
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Emre D (Emre ) 21 sa. dostum kertenkele
    Bilgisayar başındayken WhatsApp'ı sürekli tarayıcıdan kullananlar için önemli tabii. Ben de onlardan biriyim. Bu haber olmasa öğrenemeyecektim karanlık mod geldiğini.
    Her şeyi kendi dar bakış açınızla yargılamayın.
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    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 1 gün
    Artık Hiçbirşey Eskisi Gibi Olmayacak Desenize.....
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    sounderland 1 gün
    Whatsapp mobil (karanlık mod) bir tek benimmi gözümü yoruyor? Telegram karanlık modda bir sorun yaşamıyorum..
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