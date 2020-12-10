WhatsApp yeni App Store kurallarına tepkili

Apple’ın iOS 14 işletim sistemi ile birlikte uygulamaların veri kullanımı konusunda daha şeffaf davranması için getirdiği yeni mağaza kuralları WhatsApp’ın tepkisini çekti. Facebook grubu kararın çifte standart olduğunu iddia ediyor.

Facebook memnun değil

Bilindiği üzere iOS 14 işletim sistemi ile birlikte uygulamaların mağazadaki sayfalarına hangi tür verileri kullanıyorsa bunu etiket olarak eklemesi zorunluluğu getirilmişti. Böylece kullanıcılar uygulamayı indirmeden hangi verileri kullanabildiğini görebilecek.

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Facebook daha ilk günden iOS 14 işletim sistemine soğuk yaklaşıyor. Reklam amaçlı kullanıcıların takip edilmesinin engellenmesi gelirinin büyük bölümünü reklamlardan elde eden Facebook’u rahatsız etmişti.

Veri etiketleri de buna tuz biber oldu. WhatsApp örneğin çok yüzeysel konum verisi kullansa bile çok derin kullanan diğer uygulama ile aynı etiketi sergilemek zorunda olmasından şikayetçi. Durum böyle olunca mağaza ziyaretçilerinin farklı uygulamaları tercih etmesi ihtimal dahilinde.

Ayrıca iMessage gibi ön yüklü Apple uygulamalarının mağaza sayfası yok. Veri kullanım etiketleri ilgili Apple sayfasında gösteriliyor. WhatsApp bu durumun çifte standart oluşturduğunu düşünüyor.

Apple ise kuralların kendi uygulamalarını da kapsadığını ve ayrım yapılmadığını belirtiyor. Mağaza sayfasında olmasa bile Apple web sitesinde tüm uygulamaların veri etiketleri yerleştirilmiş durumda. Bu bakımdan bir adaletsizlik söz konusu değil.

https://www.engadget.com/whatsapp-says-apple-privacy-label-anti-competitive-145858442.html

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