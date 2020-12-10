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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    WhatsApp yeni App Store kurallarına tepkili

    App Store uygulamalarının sayfalarına veri kullanım etiketlerini yerleştirmesi zorunluluğu Facebook grubunu kızdırdı. WhatsApp çifte standart yapıldığını düşünüyor.
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    Mobil Uygulamalar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    WhatsApp yeni App Store kurallarına tepkili

    Apple’ın iOS 14 işletim sistemi ile birlikte uygulamaların veri kullanımı konusunda daha şeffaf davranması için getirdiği yeni mağaza kuralları WhatsApp’ın tepkisini çekti. Facebook grubu kararın çifte standart olduğunu iddia ediyor.

    Facebook memnun değil

    Bilindiği üzere iOS 14 işletim sistemi ile birlikte uygulamaların mağazadaki sayfalarına hangi tür verileri kullanıyorsa bunu etiket olarak eklemesi zorunluluğu getirilmişti. Böylece kullanıcılar uygulamayı indirmeden hangi verileri kullanabildiğini görebilecek.

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    Facebook daha ilk günden iOS 14 işletim sistemine soğuk yaklaşıyor. Reklam amaçlı kullanıcıların takip edilmesinin engellenmesi gelirinin büyük bölümünü reklamlardan elde eden Facebook’u rahatsız etmişti.

    Veri etiketleri de buna tuz biber oldu. WhatsApp örneğin çok yüzeysel konum verisi kullansa bile çok derin kullanan diğer uygulama ile aynı etiketi sergilemek zorunda olmasından şikayetçi. Durum böyle olunca mağaza ziyaretçilerinin farklı uygulamaları tercih etmesi ihtimal dahilinde.

    WhatsApp yeni App Store kurallarına tepkili

    Ayrıca iMessage gibi ön yüklü Apple uygulamalarının mağaza sayfası yok. Veri kullanım etiketleri ilgili Apple sayfasında gösteriliyor. WhatsApp bu durumun çifte standart oluşturduğunu düşünüyor.

    Apple ise kuralların kendi uygulamalarını da kapsadığını ve ayrım yapılmadığını belirtiyor. Mağaza sayfasında olmasa bile Apple web sitesinde tüm uygulamaların veri etiketleri yerleştirilmiş durumda. Bu bakımdan bir adaletsizlik söz konusu değil.



    https://www.engadget.com/whatsapp-says-apple-privacy-label-anti-competitive-145858442.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Mion 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    yiyin birbirinizi
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    Sir Joseph (Yusuf Talha Çelebi) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ayrıca iMessage gibi ön yüklü Apple uygulamalarının mağaza sayfası yok. Veri kullanım etiketleri ilgili Apple sayfasında gösteriliyor. WhatsApp bu durumun çifte standart oluşturduğunu düşünüyor. İşletim sistemi zaten kendine ait, her türlü verine erişebilir.
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    Sarper Yasin Mutlubay (Sarper Yasin MUTLUBAY) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    "Ete para vermeyin birbirinizi yiyin, g.te para vermeyin birbirinizi ...." diye bir söz vardı, sanırım bu an tam uygun an :D
    Yanıtla +2
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    FaceBook: Kullanıcıların verilerini çaldığımı herkese söyleyemem. Apple, bu adımını geri al
    Apple: Bana ne 😎 sen de kullanıcıların verilerini çalmasaydın
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    Halilowich (H Y) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Keşke herkes Telegram kullansa
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    maximus8282 (maximus ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Verileri çalanlar nasıl da kendilerini ele veriyorlar.
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    fatihdnmz45 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çok mantıklı bi karar herşey şeffaf olmalı
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    BekirHan (Bekir Han) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Saçma bir yaklaşım. Google CEO' sunun geçen sene maruz kaldığı soruları düşününce daha da şeffaf olmaları gerektiğini düşünüyorum;

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    Mion 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    yiyin birbirinizi
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