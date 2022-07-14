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    Steam OS taşınabilir Win Max 2 konsolu için optimize ediliyor

    Win Max 2 taşınabilir konsolunda Steam OS platformunu çalıştırabilmek için Valve ve GPD firmaları yakın temas içerisinde. AMD işlemcili versiyonda önemli bir avantaj olacak. 
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    Steam OS
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    Steam Deck konsolu ile oyun dünyasına iddialı bir hamle yapan Valve ayrıca yeni bir akımı da başlatmış oldu. Bununla birlikte pazardan hızlı pay almak isteyen üreticiler ardı ardına Windows konsolları piyasaya sürüyor. Bu da optimizasyon sorunları ortaya çıkarıyor.

    Steam OS sürpriz

    Steam Deck konsolunun Steam OS işletim sistemi daha hızlı ve verimli 3D oyunculuk için işlemci ile grafik yongalarını optimize ediyor. Win Max 2 ve AYA NEO 2 gibi konsollarda ise Windows temelindeki optimizasyonlar kullanılıyor. Donanım seviyesi düştükçe optimizasyon daha vahim bir hal alıyor.

    Gelen bilgilere göre Valve ve GPD firmaları Steam OS platformunu Win Max 2 taşınabilir konsoluna optimize etmek için bir araya geliyor. Mart ayından bu yana iki firmanın temas halinde olduğu ifade ediliyor.

    Win Max 2 konsolu AMD Ryzen 7 6800 U ve Intel i7-1260P işlemci seçenekleri ile geliyor. Steam OS platformu AMD versiyonu için optimize edilecek. Bu da haliyle AMD tarafına bir avantaj sağlıyor. İş birliğinin yıl sonuna doğru meyvesini vermesi bekleniyor.

    Diğer taraftan Valve bu iş birliğini AYA NEO gibi firmalara da yayacak mı merak konusu. Steam OS optimizasyonu haliyle çok daha fazla cihazda tercih edilmesi anlamına geliyor. Bu da Valve için önemli bir ekosistem oluşturacak.

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