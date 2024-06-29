Windows 10, 0patch sayesinde beş yıl daha destek alacak

Tam Boyutta Gör 0patch, Windows 10 için resmî desteğin Microsoft tarafından sonlandırılmasından sonra en az beş yıl boyunca güvenlik yamaları sunmayı planladığını duyurdu. Bu, Windows 10’u seven ve güvenliğe önem veren kullanıcıların en az beş yıl yeni bir bilgisayar satın almayı erteleyeceği anlamına geliyor.

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Windows 10 resmî desteği Ekim 2025'te sona eriyor

0patch, Windows 7 ve Server 2008, Microsoft Office yazılımları ve daha fazlası için halihazırda yamalar sunuyor. Teknik olarak 0patch halihazırda Windows 10'a hizmet veriyor ancak kullanıcıların 22H2 sürümüne güncelleme yapma ve güncellemeleri Microsoft'tan ücretsiz olarak alma seçeneği var. Ekim 2025'te bu ayrıcalık ortadan kalkacak, 0patch devreye girecek.

Mikro yamalar yeniden başlatma gerektirmeyecek

Windows 10 kullanıcıları, 0patch sayesinde 14 Ekim 2025 yani Windows 10'un son ücretsiz güncellemesini alacağı tarihten sonra keşfedilen kritik güvenlik açıklarına yönelik yamalardan yararlanabilecek. 0patch, Microsoft’un müdahaleci olduğu bilinen, genellikle yeniden başlatmayı gerektiren ve çok fazla zaman tüketen Windows Update hizmetinden farklı bir yolla güncellemeleri sunacak. Mikro yamalar yeniden başlatma gerektirmeyecek, kesinti yaşatmayacak. Ayrıca bir sorun yaşanması durumunda güncelleme geri alınabilecek.

Windows 10'un kullanım ömrü sona erdikten sonra sistemlerini Windows 11'e yükseltmek istemeyen veya yükseltemeyen Windows 10 kullanıcılarının iki ek seçeneğe sahip olacağını belirtmekte fayda var; Genişletilmiş Güvenlik Programı için Microsoft'a ödeme yapmak veya desteklenmeyen işletim sistemine güncelleme verilmeyeceğini bilerek kullanmaya devam etmek.

Ücretsiz değil!

Yalnız Microsoft'un Genişletilmiş Güvenlik Programı gibi 0patch de ücretsiz bir hizmet değil. Bununla birlikte, çok daha uzun süreli destek ve daha hızlı ve daha az kesintiyle yama uygulaması, üreticilerin dikkate almadığı güvenlik açıklarına yönelik düzeltmeler ve Microsoft dışı ürünler için yamalar gibi ek faydalar sağlıyor. 0patch’in yıllık abonelik ücreti bilgisayar başına 27 dolar. Microsoft, ev kullanıcılarına yönelik Genişletilmiş Güvenlik Güncelleştirmeleri programının fiyatlarını henüz açıklamadı.

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Windows 10, 0patch sayesinde beş yıl daha destek alacak