Windows 10, 0patch sayesinde beş yıl daha destek alacak

- Windows 10 resmî desteği Ekim 2025'te sona eriyor
- Mikro yamalar yeniden başlatma gerektirmeyecek
- Ücretsiz değil!
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Windows 10 resmî desteği Ekim 2025'te sona eriyor
0patch, Windows 7 ve Server 2008, Microsoft Office yazılımları ve daha fazlası için halihazırda yamalar sunuyor. Teknik olarak 0patch halihazırda Windows 10'a hizmet veriyor ancak kullanıcıların 22H2 sürümüne güncelleme yapma ve güncellemeleri Microsoft'tan ücretsiz olarak alma seçeneği var. Ekim 2025'te bu ayrıcalık ortadan kalkacak, 0patch devreye girecek.
Mikro yamalar yeniden başlatma gerektirmeyecek
Windows 10 kullanıcıları, 0patch sayesinde 14 Ekim 2025 yani Windows 10'un son ücretsiz güncellemesini alacağı tarihten sonra keşfedilen kritik güvenlik açıklarına yönelik yamalardan yararlanabilecek. 0patch, Microsoft’un müdahaleci olduğu bilinen, genellikle yeniden başlatmayı gerektiren ve çok fazla zaman tüketen Windows Update hizmetinden farklı bir yolla güncellemeleri sunacak. Mikro yamalar yeniden başlatma gerektirmeyecek, kesinti yaşatmayacak. Ayrıca bir sorun yaşanması durumunda güncelleme geri alınabilecek.
Windows 10'un kullanım ömrü sona erdikten sonra sistemlerini Windows 11'e yükseltmek istemeyen veya yükseltemeyen Windows 10 kullanıcılarının iki ek seçeneğe sahip olacağını belirtmekte fayda var; Genişletilmiş Güvenlik Programı için Microsoft'a ödeme yapmak veya desteklenmeyen işletim sistemine güncelleme verilmeyeceğini bilerek kullanmaya devam etmek.
Ücretsiz değil!
Yalnız Microsoft'un Genişletilmiş Güvenlik Programı gibi 0patch de ücretsiz bir hizmet değil. Bununla birlikte, çok daha uzun süreli destek ve daha hızlı ve daha az kesintiyle yama uygulaması, üreticilerin dikkate almadığı güvenlik açıklarına yönelik düzeltmeler ve Microsoft dışı ürünler için yamalar gibi ek faydalar sağlıyor. 0patch’in yıllık abonelik ücreti bilgisayar başına 27 dolar. Microsoft, ev kullanıcılarına yönelik Genişletilmiş Güvenlik Güncelleştirmeleri programının fiyatlarını henüz açıklamadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.