Microsoft, Edge tarayıcısını hafifletmek için bazı özellikleri kaldırıyor

Tam Boyutta Gör Microsoft'un Edge web tarayıcısının bir sonraki sürümü eskisinden daha az özelliğe sahip olabilir. Şu anda beta aşamasında olan ve 14 Eylül'de kararlı hale gelmesi beklenen yeni Edge sürüm 117'de kaldırılması planlanan beş özellik bulunuyor. Bu özellikler arasında Matematik Çözücü, Resimli Sözlük, Alıntılar, Dilbilgisi Araçları ve Çocuk Modu yer alıyor.

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Microsoft daha önce 25 Ağustos'taki son beta kanalı sürüm notlarında bu özelliklerin "kullanımdan kaldırılacağından" bahsetmişti. Şirket bunun nedeninin "son kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve daha fazla araç menüsünü basitleştirmek" olduğunu söyledi.

Microsoft, daha popüler olan Google Chrome tarayıcısı yerine Edge tarayıcısını daha fazla kişinin kullanmasını sağlamaya çalışırken, kendini farklılaştırmanın bir yolunu bulmak zorunda. Yapay zekalı Bing bunun için güçlü bir adımdı ancak kullanıcıları tarayıcıya çekmek için tek başına yeterli değil. Bununla birlikte Edge tarayıcısında tonlarca özellik bulunuyor. Bazen çok fazla ekstra özellik basit tabirle dağınıklık olarak algılanabilir. Eğer yukarıdaki özellikleri ilk defa duyduysanız veya hiç kullanmadıysanız bunlar muhtemelen sadece tarayıcının şişmesine neden olmuştur.

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Yeni Edge 117 sürümü sadece özellikleri kaldırmakla yetinmeyecek. Bu sürüm, işten kişisel taramaya geçebilme özelliği, yeni Akıllı Bulma özelliği ve E-tree in Walletgibi geliştirilmiş Microsoft Edge for Business deneyimi gibi birkaç önemli yenilikle gelecek.

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Microsoft, Edge tarayıcısının bazı özellikleri kaldırıyor