Microsoft, Edge tarayıcısını hafifletmek için bazı özellikleri kaldırıyor

Microsoft, Edge'i hafifletiyor
Microsoft daha önce 25 Ağustos'taki son beta kanalı sürüm notlarında bu özelliklerin "kullanımdan kaldırılacağından" bahsetmişti. Şirket bunun nedeninin "son kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve daha fazla araç menüsünü basitleştirmek" olduğunu söyledi.
Microsoft, daha popüler olan Google Chrome tarayıcısı yerine Edge tarayıcısını daha fazla kişinin kullanmasını sağlamaya çalışırken, kendini farklılaştırmanın bir yolunu bulmak zorunda. Yapay zekalı Bing bunun için güçlü bir adımdı ancak kullanıcıları tarayıcıya çekmek için tek başına yeterli değil. Bununla birlikte Edge tarayıcısında tonlarca özellik bulunuyor. Bazen çok fazla ekstra özellik basit tabirle dağınıklık olarak algılanabilir. Eğer yukarıdaki özellikleri ilk defa duyduysanız veya hiç kullanmadıysanız bunlar muhtemelen sadece tarayıcının şişmesine neden olmuştur.
Yeni Edge 117 sürümü sadece özellikleri kaldırmakla yetinmeyecek. Bu sürüm, işten kişisel taramaya geçebilme özelliği, yeni Akıllı Bulma özelliği ve E-tree in Walletgibi geliştirilmiş Microsoft Edge for Business deneyimi gibi birkaç önemli yenilikle gelecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.