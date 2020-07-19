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    Windows ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Windows 10'da garip internet bağlantısı sorunu

    Windows 10 Mayıs 2020 Güncellemesi'nde bir başka hata daha ortaya çıktı. Kullanıcılar, işletim sisteminin internet bağlantısı olsa bile yokmuş gibi uyarı gösterdiğini söylüyorlar.
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    Windows
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Windows 10'da garip internet bağlantısı sorunu
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    Windows 10'un yeni sürümünde (2004 veya Mayıs 2020 Güncellemesi) bir başka can sıkıcı hata daha ortaya çıktı. İnternet bağlantı durumu simgesindeki sorun Microsoft yetkilileri tarafından da kabul edilmiş durumda.

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    Bazı bilgisayarlarda ağ bağlantısıyla ilgili hata olduğuna dair uyarı gösteriliyor. Kullanıcılar görev çubuğundaki internet simgesinde bağlantı olmadığı anlamına gelen "sarı üçgenin" ortaya çıktığını söylüyorlar.

    İşin ilginç tarafı uyarıya rağmen internet bağlantısının normal bir şekilde çalışması. Yani kullanıcılar sarı üçgen çıksa bile tarayıcı aracılığıyla internete erişim sağlamaya devam edebiliyor.

    Windows 10'da garip internet bağlantısı sorunu
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    Uygulamalar bu simgeyi baz alıyor

    Diğer yandan Spotify, Cortana, Microsoft Store ve hatta Geri Bildirim Merkezi gibi uygulamalar bu bağlantı durumunu baz aldıkları için sistemde internet bağlantısı olsa bile çalışmayı durdurabiliyorlar.

    Microsoft destek forumundaki şirket temsilcileri söz konusu hatanın farkında olduklarını ve konunun araştırıldığını belirttiler. Yazılım devi önümüzdeki günlerde yayınlayacağı bir güncellemeyle hatayı ortadan kaldıracak.



    https://www.windowslatest.com/2020/07/18/windows-10-no-internet-connection-problem Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Musty3535123 56 dk. en beğenilen
    biz boşuna w7 candır gerisi heyecan demedik. gelmiş geçmiş en sorunsuz windows işletim sistemi. destek kesilince ve donanımsal olarakta uyumsuz olduğu için mecbur w10 a geçtik ama w7 kalbimizde.
    biz boşuna w7 candır gerisi heyecan demedik. gelmiş geçmiş en sorunsuz windows işletim sistemi. destek kesilince ve donanımsal olarakta uyumsuz olduğu için mecb...
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    DPLALİ (Bomba Ölüm) 31 dk. Musty3535123
    Windows 10 kullanmana gerek yok hocam. Windows 8.1 kullan 7 kadar stabil 10 kadar görsel mükemmel bir işletim sistemi. Ben 2014’ten beri kullanıyorum memnunum şahsen herkese tavsiye ederim.
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    CoreXXX (fatih tat) 12 dk.
    Windowsa türkü yakmak lazım. Her güncelleme de bir hata. Oy lele😁
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    a_y_k_u_t (Aykut ) 29 dk.
    Yine bir windows 10 kötüleme konusu, yine kullandığımız sistemlerde sıfır hata, acaba kimlerin başına geliyor bunlar merak ediyorum.
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    SecondSister 30 dk. yeni yorumcu
    bazen netflix aynı hatayı alıyorum bide hatadanmı bilmiyorum ama discord 500 700 arası pıngler olusuyor 2-3 dklık
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    Musty3535123 56 dk. en beğenilen
    biz boşuna w7 candır gerisi heyecan demedik. gelmiş geçmiş en sorunsuz windows işletim sistemi. destek kesilince ve donanımsal olarakta uyumsuz olduğu için mecbur w10 a geçtik ama w7 kalbimizde.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    DPLALİ (Bomba Ölüm) 31 dk. Musty3535123
    Windows 10 kullanmana gerek yok hocam. Windows 8.1 kullan 7 kadar stabil 10 kadar görsel mükemmel bir işletim sistemi. Ben 2014’ten beri kullanıyorum memnunum şahsen herkese tavsiye ederim.
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    pasa king (A A) 1 sa.
    bende direkt internet yoktur diyor reset atıyorum canı isterse geliyor yoksa biraz bekliyorum internet geliyor . bu olay mayıs ayından beri mevcut.
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