Windows 10'da garip internet bağlantısı sorunu

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Windows 10'un yeni sürümünde (2004 veya Mayıs 2020 Güncellemesi) bir başka can sıkıcı hata daha ortaya çıktı. İnternet bağlantı durumu simgesindeki sorun Microsoft yetkilileri tarafından da kabul edilmiş durumda.

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Bazı bilgisayarlarda ağ bağlantısıyla ilgili hata olduğuna dair uyarı gösteriliyor. Kullanıcılar görev çubuğundaki internet simgesinde bağlantı olmadığı anlamına gelen "sarı üçgenin" ortaya çıktığını söylüyorlar.

İşin ilginç tarafı uyarıya rağmen internet bağlantısının normal bir şekilde çalışması. Yani kullanıcılar sarı üçgen çıksa bile tarayıcı aracılığıyla internete erişim sağlamaya devam edebiliyor.

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Uygulamalar bu simgeyi baz alıyor

Diğer yandan Spotify, Cortana, Microsoft Store ve hatta Geri Bildirim Merkezi gibi uygulamalar bu bağlantı durumunu baz aldıkları için sistemde internet bağlantısı olsa bile çalışmayı durdurabiliyorlar.

Microsoft destek forumundaki şirket temsilcileri söz konusu hatanın farkında olduklarını ve konunun araştırıldığını belirttiler. Yazılım devi önümüzdeki günlerde yayınlayacağı bir güncellemeyle hatayı ortadan kaldıracak.

https://www.windowslatest.com/2020/07/18/windows-10-no-internet-connection-problem

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