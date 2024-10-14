Windows 11 24H2 güncellemesi internet bağlantı sorunlarına yol açtı

Windows 11 24H2 güncellemesini yükleyen bazı kullanıcılar, bilgisayarlarının internet bağlantısını algılamasına rağmen ağa erişemediklerini, neticesinde de internete bağlanamadıklarını dile getirdi. Sürücüleri ve aygıt yazılımını güncellemek veya ağ ayarlarını sıfırlamak da sorunu çözmüyor. Sorunu yaşayanlar, bilgisayarı ilk yeniden başlattıklarında internete sorunsuz bağlanabildiklerini ancak tekrar yeniden başlatma sonrasında sorunun geri geldiğini de belirtti.
Kullanıcı geri bildirimlerine göre, Windows 11 24H2 güncellemesi, sistem tepsisindeki kablosuz ağ simgesini de kaldırıyor. Microsoft’un yakında yayınlanacak güncellemeyle sorunu çözmesi bekleniyor. Yayınlanmazsa, en iyi çözüm Windows 11 23H2 sürümüne geri dönmek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.