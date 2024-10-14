Windows 11 24H2 güncellemesi internet bağlantı sorunlarına yol açtı

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Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows 11 24H2 sürümü Ekim ayı başında yayınladı. Uzun süredir beklenen güncelleme, internete bağlanamama gibi büyük bir sorunu da beraberinde getirdi. Resmi olarak bilinen bir hata olarak duyurulmasa da sorun yakın zamanda güncellemenin yüklendiği bilgisayarlarda yaygın. Hem kişisel cihazlar hem de sunucuya bağlı cihazlar etkilendi.

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Windows 11 24H2 güncellemesini yükleyen bazı kullanıcılar, bilgisayarlarının internet bağlantısını algılamasına rağmen ağa erişemediklerini, neticesinde de internete bağlanamadıklarını dile getirdi. Sürücüleri ve aygıt yazılımını güncellemek veya ağ ayarlarını sıfırlamak da sorunu çözmüyor. Sorunu yaşayanlar, bilgisayarı ilk yeniden başlattıklarında internete sorunsuz bağlanabildiklerini ancak tekrar yeniden başlatma sonrasında sorunun geri geldiğini de belirtti.

Kullanıcı geri bildirimlerine göre, Windows 11 24H2 güncellemesi, sistem tepsisindeki kablosuz ağ simgesini de kaldırıyor. Microsoft’un yakında yayınlanacak güncellemeyle sorunu çözmesi bekleniyor. Yayınlanmazsa, en iyi çözüm Windows 11 23H2 sürümüne geri dönmek.

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Windows 11 24H2, internet bağlantı sorunlarına yol açtı