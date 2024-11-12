Windows 11, bilgisayarınızın ne kadar enerji tükettiğini gösterecek

Enerji kullanım grafiğini okuyarak bilgisayarınızın ne zaman yüksek, ne zaman düşük enerji tükettiği konusunda net bir bilgi elde edeceksiniz. Enerji tüketimi grafiği, pil seviyesi grafiğini tamamlayacak. Pil kullanım grafiği, pilin neden bittiği hakkında hiçbir şey söylemez. Yani, pil seviyesinde önemli bir düşüş görürseniz, muhtemelen o zaman diliminde enerji kullanım grafiğinizde de ani bir artış göreceksiniz.
Microsoft'un enerji tüketimini nasıl hesaplayacağı veya hangi sistemlerin yeni özelliğe erişebileceği hakkında şu an için bir bilgi yok. Ayrıca, enerji kullanımı özelliğini açmanın bir yolu yok gibi görünüyor. Microsoft’un gelecekteki bir Windows 11 önizleme sürümünde bu özelliği duyurması ve ayrıntıları açıklaması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir