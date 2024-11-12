Windows 11, bilgisayarınızın ne kadar enerji tükettiğini gösterecek

Tam Boyutta Gör Windows 11 Ayarlar uygulamasındaki pil kullanımı bölümündeki pil seviyeleri, saatlik aralıklarla pil tüketimini gösteriyor. Microsoft, Windows 11'de enerji kullanımını gösterecek benzer bir özellik üzerinde çalışıyor gibi görünüyor.

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Enerji kullanım grafiğini okuyarak bilgisayarınızın ne zaman yüksek, ne zaman düşük enerji tükettiği konusunda net bir bilgi elde edeceksiniz. Enerji tüketimi grafiği, pil seviyesi grafiğini tamamlayacak. Pil kullanım grafiği, pilin neden bittiği hakkında hiçbir şey söylemez. Yani, pil seviyesinde önemli bir düşüş görürseniz, muhtemelen o zaman diliminde enerji kullanım grafiğinizde de ani bir artış göreceksiniz.

Microsoft'un enerji tüketimini nasıl hesaplayacağı veya hangi sistemlerin yeni özelliğe erişebileceği hakkında şu an için bir bilgi yok. Ayrıca, enerji kullanımı özelliğini açmanın bir yolu yok gibi görünüyor. Microsoft’un gelecekteki bir Windows 11 önizleme sürümünde bu özelliği duyurması ve ayrıntıları açıklaması bekleniyor.

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Windows 11, bilgisayarın enerji tüketimini gösterecek