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    Anlık Bildirim

    Windows 11'de zorunlu değişiklik: Edge tarayıcı ve Bing kaldırılabilecek

    Microsoft, Dijital Piyasalar Yasası'na (DMA) uyum sağlama çerçevesinde Windows 11'de Microsoft Edge tarayıcı ve Bing dahil olmak üzere istenmeyen çoğu uygulamayı kaldırmaya izin verecek.
    windows 11 microsoft edge ve bing kaldırılabilecek Tam Boyutta Gör
    Avrupa’daki büyük teknoloji şirketleri hakkında devam eden antitröst davaları sürerken, Microsoft, Dijital Pazarlar Yasası ile uyumlu hale getirmek için Windows 11’de birtakım değişiklikler yaptı. Kullanıcıların servis sağlayıcılar arasında seçim yapmasına ve tümü olmasa da çoğu önyüklü gelen uygulamayı kaldırmasına izin verilecek.

    Dijital Piyasalar Yasası'na uyumluluk

    Windows 11’de de yüklü gelen Edge web tarayıcı dışında Bing Search, Windows Arama bölümünden de kaldırılabilecek. Kullanıcılar ayrıca önceden yüklenmiş birkaç Microsoft veya iş ortağının uygulamalarını kaldırabilecek. Araç takımı bölmesinde MSN haber akışı kaldırılabilecek. Böylece kullanıcılar widget bölmesini karmaşık hale getiren tüm haber akışları ve reklamlar olmadan yalnızca ihtiyaç duydukları widgetları kullanabilecek. Ancak, Dosya Gezgini ve Windows Phone Link gibi kaldırılamayacak birkaç uygulama da var.

    Microsoft, bu değişikliklerin AEA (Avrupa Ekonomik Alanı) bölgesinde geçerli olacağını belirtti. Dolayısıyla bu tür değişikliklerin Türkiye dahil başka ülkelerde kullanıma sunulup sunulmayacağı belli değil.

    Microsoft, varsayılan uygulamalara ilişkin de açıklamada bulundu. Microsoft, kullanıcılara tercih ettikleri varsayılan uygulamaları seçme seçeneği sunuyor ancak Windows 11 bazen bu tercihleri sıfırlıyor ve önceden yüklü uygulamaları kullandırmaya devam ettiriyor. Windows 11 artık hangi uygulamaların varsayılan olarak seçildiğini anımsayacak. Ayrıca kullanıcılara Windows 11 hesaplarının Microsoft hesaplarıyla senkronize edilmesini isteyip istemediklerini de soracak.

    Kaynakça https://blogs.windows.com/windows-insider/2023/11/16/previewing-changes-in-windows-to-comply-with-the-digital-markets-act-in-the-european-economic-area/ https://www.windowscentral.com/software-apps/windows-11/microsoft-will-let-windows-11-users-in-europe-uninstall-edge-bing-and-disable-ads-in-eea-dma
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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