Windows 11'de zorunlu değişiklik: Edge tarayıcı ve Bing kaldırılabilecek

Dijital Piyasalar Yasası'na uyumluluk
Windows 11’de de yüklü gelen Edge web tarayıcı dışında Bing Search, Windows Arama bölümünden de kaldırılabilecek. Kullanıcılar ayrıca önceden yüklenmiş birkaç Microsoft veya iş ortağının uygulamalarını kaldırabilecek. Araç takımı bölmesinde MSN haber akışı kaldırılabilecek. Böylece kullanıcılar widget bölmesini karmaşık hale getiren tüm haber akışları ve reklamlar olmadan yalnızca ihtiyaç duydukları widgetları kullanabilecek. Ancak, Dosya Gezgini ve Windows Phone Link gibi kaldırılamayacak birkaç uygulama da var.
Microsoft, bu değişikliklerin AEA (Avrupa Ekonomik Alanı) bölgesinde geçerli olacağını belirtti. Dolayısıyla bu tür değişikliklerin Türkiye dahil başka ülkelerde kullanıma sunulup sunulmayacağı belli değil.
Microsoft, varsayılan uygulamalara ilişkin de açıklamada bulundu. Microsoft, kullanıcılara tercih ettikleri varsayılan uygulamaları seçme seçeneği sunuyor ancak Windows 11 bazen bu tercihleri sıfırlıyor ve önceden yüklü uygulamaları kullandırmaya devam ettiriyor. Windows 11 artık hangi uygulamaların varsayılan olarak seçildiğini anımsayacak. Ayrıca kullanıcılara Windows 11 hesaplarının Microsoft hesaplarıyla senkronize edilmesini isteyip istemediklerini de soracak.Kaynakça https://blogs.windows.com/windows-insider/2023/11/16/previewing-changes-in-windows-to-comply-with-the-digital-markets-act-in-the-european-economic-area/ https://www.windowscentral.com/software-apps/windows-11/microsoft-will-let-windows-11-users-in-europe-uninstall-edge-bing-and-disable-ads-in-eea-dma Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.