Windows 11'de zorunlu değişiklik: Edge tarayıcı ve Bing kaldırılabilecek

Tam Boyutta Gör Avrupa’daki büyük teknoloji şirketleri hakkında devam eden antitröst davaları sürerken, Microsoft, Dijital Pazarlar Yasası ile uyumlu hale getirmek için Windows 11’de birtakım değişiklikler yaptı. Kullanıcıların servis sağlayıcılar arasında seçim yapmasına ve tümü olmasa da çoğu önyüklü gelen uygulamayı kaldırmasına izin verilecek.

Windows 11 23H2 temiz kuruluma hazır: ISO dosyası çıktı 1 hf. önce eklendi

Dijital Piyasalar Yasası'na uyumluluk

Windows 11’de de yüklü gelen Edge web tarayıcı dışında Bing Search, Windows Arama bölümünden de kaldırılabilecek. Kullanıcılar ayrıca önceden yüklenmiş birkaç Microsoft veya iş ortağının uygulamalarını kaldırabilecek. Araç takımı bölmesinde MSN haber akışı kaldırılabilecek. Böylece kullanıcılar widget bölmesini karmaşık hale getiren tüm haber akışları ve reklamlar olmadan yalnızca ihtiyaç duydukları widgetları kullanabilecek. Ancak, Dosya Gezgini ve Windows Phone Link gibi kaldırılamayacak birkaç uygulama da var.

Microsoft, bu değişikliklerin AEA (Avrupa Ekonomik Alanı) bölgesinde geçerli olacağını belirtti. Dolayısıyla bu tür değişikliklerin Türkiye dahil başka ülkelerde kullanıma sunulup sunulmayacağı belli değil.

Microsoft, varsayılan uygulamalara ilişkin de açıklamada bulundu. Microsoft, kullanıcılara tercih ettikleri varsayılan uygulamaları seçme seçeneği sunuyor ancak Windows 11 bazen bu tercihleri sıfırlıyor ve önceden yüklü uygulamaları kullandırmaya devam ettiriyor. Windows 11 artık hangi uygulamaların varsayılan olarak seçildiğini anımsayacak. Ayrıca kullanıcılara Windows 11 hesaplarının Microsoft hesaplarıyla senkronize edilmesini isteyip istemediklerini de soracak.

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Windows 11'de zorunlu değişiklik: Edge ve Bing kaldırılabilecek