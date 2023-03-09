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    Anlık Bildirim

    Beklenen Windows 11 özelliği sosyal medyada ortaya çıktı

    Windows 11 çıkış yaptığından beri gelmesi beklenen özellik, ön izleme yapısında göründü. Kullanıcılar, artık görev çubuğunu istedikleri konuma taşıyabilecek.    
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    windows 11 görev çubuğu taşınabilecek Tam Boyutta Gör
    Windows 11, nihayet kullanıcıların görev çubuğunu masaüstünde farklı yönlere kaydırmasına izin verecek. Microsoft ürünlerine ilişkin sızıntılarıyla bilinen Albacore, sosyal medya platformu üzerinden görev çubuğunun üste taşınabildiğini gösteren bir video paylaştı.

    Bug mı, özellik mi?

    Videoda görüleceği üzere, ön izleme sürümü olmasından kaynaklı görev çubuğundaki simgeler olması gerektiği gibi kontrol edilemiyor.

    Microsoft, taşınabilen görev çubuğu için ilk temelleri atıyor gibi görünüyor. Görev çubuğunun taşınabilmesi, on binlerce olumlu oyla Windows 11 piyasaya sürüldüğünden bu yana en çok talep edilen özelliklerin başında geliyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    CoreXXX 13 saat önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 1 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 1 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 2 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 2 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 2 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 5 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 6 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 6 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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