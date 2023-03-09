Beklenen Windows 11 özelliği sosyal medyada ortaya çıktı

Bug mı, özellik mi?
Videoda görüleceği üzere, ön izleme sürümü olmasından kaynaklı görev çubuğundaki simgeler olması gerektiği gibi kontrol edilemiyor.
Microsoft, taşınabilen görev çubuğu için ilk temelleri atıyor gibi görünüyor. Görev çubuğunun taşınabilmesi, on binlerce olumlu oyla Windows 11 piyasaya sürüldüğünden bu yana en çok talep edilen özelliklerin başında geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez