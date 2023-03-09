Beklenen Windows 11 özelliği sosyal medyada ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Windows 11, nihayet kullanıcıların görev çubuğunu masaüstünde farklı yönlere kaydırmasına izin verecek. Microsoft ürünlerine ilişkin sızıntılarıyla bilinen Albacore, sosyal medya platformu üzerinden görev çubuğunun üste taşınabildiğini gösteren bir video paylaştı.

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Bug mı, özellik mi?

Videoda görüleceği üzere, ön izleme sürümü olmasından kaynaklı görev çubuğundaki simgeler olması gerektiği gibi kontrol edilemiyor.

Microsoft, taşınabilen görev çubuğu için ilk temelleri atıyor gibi görünüyor. Görev çubuğunun taşınabilmesi, on binlerce olumlu oyla Windows 11 piyasaya sürüldüğünden bu yana en çok talep edilen özelliklerin başında geliyor.

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Windows 11'e gelebilecek yeni özellik ortaya çıktı