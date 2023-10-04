Windows 11 güncellemesi AMD sürücülerinde sorunlara neden oluyor

- AMD sürücüsünde fabrika ayarına geri dönme sorunu
- Windows 11’de Copilot’u devre dışı bırakma
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AMD sürücüsünde fabrika ayarına geri dönme sorunu
Sorun ilk olarak AMD'nin forumlarında ortaya çıktı ve kullanıcılar Adrenalin kontrol panelindeki ayarlarının varsayılana sıfırlandığını bildirdi. Bu sorunu yaşayan kullanıcı sayısının hatırı sayılır derecede fazla olduğunu görülüyor. RX 570’in olduğu sistemimde benzer bir durumla karşılaştım ancak sürücüdeki tüm ayarlar bundan etkilenmedi. Adrenalin sürücüsünde kısayol tuşlarını sürekli kapalı tutarım ancak bunların aktif hale geldiğini tespit ettim.
İlgili sorunun arkasında Windows 11 KB5030310 toplu güncellemesinin olduğu bildiriliyor. Öte yandan çoğu kullanıcı sürücü ayarlarını zaten hiç değiştirmediği için genel olarak bu “fabrika ayarına” dönme sorunu çok geniş bir kitleyi etkilemeyecektir. Bunun sürücünün işlevselliği üzerinde herhangi bir etkisi olmasa da, bilgisayarınızı her yeniden başlattığınızda ayarlarınızın sıfırlanacak olması biraz can sıkıcı olabilir.
Ne AMD ne de Microsoft konuyla ilgili bir yanıt vermemiş olsa da, AMD forumlarındaki bir kullanıcı "vivetool" kullanımıyla ilişkili geçici bir çözüm geliştirdi; bu çözüm kısaca, sorunun asıl nedeni olan Window Copilot'u devre dışı bırakıyor. Bu aracı kullanmak istemeyenler aşağıdaki yolu da deneyebilir:
Windows 11’de Copilot’u devre dışı bırakma
- Ayarlar'ı açın.
- Kişiselleştirme'ye tıklayın.
- Sağ taraftaki Görev Çubuğu sayfasına tıklayın.
- "Görev çubuğu öğeleri" ayarları altında, "Copilot (önizleme)" özelliğini kapatın.
Adımları tamamladıktan sonra, Copilot düğmesi artık Görev Çubuğu'nda kullanılamayacak. Ancak, sohbet robotunu çağırmak için "Win + C" klavye kısayolunu kullanmaya devam edebilirsiniz. Copilot’u tamamen devre dışı bırakmak için ise şu adımlara devam edin:
- Başlat'ı açın.
- Grup İlkesi Düzenleyicisi'ni arayın ve uygulamayı açmak için en üstteki sonuca tıklayın.
- Aşağıdaki yolu açın: Kullanıcı Yapılandırması > Yönetim Şablonları > Windows Bileşenleri > Windows Copilot
- "Windows Copilot'u Kapat" ilkesine sağ tıklayın ve Düzenle seçeneğini seçin.
- Etkin seçeneğini seçin.
- Uygula düğmesine ve ardından Tamam düğmesine tıklayın.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.