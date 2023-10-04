Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Windows 11 güncellemesi AMD sürücülerinde sorunlara neden oluyor

    Microsoft’un yayınladığı son büyük Windows 11 güncellemesi, AMD Adrenalin kontrol panelinde sorunlara neden oluyor. Aktarılanlara göre sürücüdeki ayarlar sıfırlanıyor.
    Windows 11 güncellemesi AMD sürücülerinde sorunlara neden oluyor Tam Boyutta Gör
    Windows 11'in son güncellemesi, Adrenalin sürücüsünün kontrol panelindeki ayarları varsayılana sıfırlayarak AMD kullanıcılarının sorun yaşamasına neden oluyor ve "rahatsız edici" bir deneyime yol açıyor. Son Windows 11 güncellemesi çok sayıda değişiklikle birlikte gelmiş ve beklenen Windows Copilot asistanını işletim sistemine entegre etmişti. Sorun da zaten bu asistandan kaynaklanıyor gibi görünyüyor.

    AMD sürücüsünde fabrika ayarına geri dönme sorunu

    Sorun ilk olarak AMD'nin forumlarında ortaya çıktı ve kullanıcılar Adrenalin kontrol panelindeki ayarlarının varsayılana sıfırlandığını bildirdi. Bu sorunu yaşayan kullanıcı sayısının hatırı sayılır derecede fazla olduğunu görülüyor. RX 570’in olduğu sistemimde benzer bir durumla karşılaştım ancak sürücüdeki tüm ayarlar bundan etkilenmedi. Adrenalin sürücüsünde kısayol tuşlarını sürekli kapalı tutarım ancak bunların aktif hale geldiğini tespit ettim.

    İlgili sorunun arkasında Windows 11 KB5030310 toplu güncellemesinin olduğu bildiriliyor. Öte yandan çoğu kullanıcı sürücü ayarlarını zaten hiç değiştirmediği için genel olarak bu “fabrika ayarına” dönme sorunu çok geniş bir kitleyi etkilemeyecektir. Bunun sürücünün işlevselliği üzerinde herhangi bir etkisi olmasa da, bilgisayarınızı her yeniden başlattığınızda ayarlarınızın sıfırlanacak olması biraz can sıkıcı olabilir.

    Ne AMD ne de Microsoft konuyla ilgili bir yanıt vermemiş olsa da, AMD forumlarındaki bir kullanıcı "vivetool" kullanımıyla ilişkili geçici bir çözüm geliştirdi; bu çözüm kısaca, sorunun asıl nedeni olan Window Copilot'u devre dışı bırakıyor. Bu aracı kullanmak istemeyenler aşağıdaki yolu da deneyebilir:

    Windows 11’de Copilot’u devre dışı bırakma

    Windows 11 güncellemesi AMD sürücülerinde sorunlara neden oluyor Tam Boyutta Gör

    1. Ayarlar'ı açın.
    2. Kişiselleştirme'ye tıklayın.
    3. Sağ taraftaki Görev Çubuğu sayfasına tıklayın.
    4. "Görev çubuğu öğeleri" ayarları altında, "Copilot (önizleme)" özelliğini kapatın.

    Adımları tamamladıktan sonra, Copilot düğmesi artık Görev Çubuğu'nda kullanılamayacak. Ancak, sohbet robotunu çağırmak için "Win + C" klavye kısayolunu kullanmaya devam edebilirsiniz. Copilot’u tamamen devre dışı bırakmak için ise şu adımlara devam edin:

    Windows 11 güncellemesi AMD sürücülerinde sorunlara neden oluyor Tam Boyutta Gör

    1. Başlat'ı açın.
    2. Grup İlkesi Düzenleyicisi'ni arayın ve uygulamayı açmak için en üstteki sonuca tıklayın.
    3. Aşağıdaki yolu açın: Kullanıcı Yapılandırması > Yönetim Şablonları > Windows Bileşenleri > Windows Copilot
    4. "Windows Copilot'u Kapat" ilkesine sağ tıklayın ve Düzenle seçeneğini seçin.
    5. Etkin seçeneğini seçin.
    6. Uygula düğmesine ve ardından Tamam düğmesine tıklayın.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 4 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    oooo oooo oooo oooo yabancı şarkı shell fuelsave vs v-power muhabbet kuşu kanat hastalıkları avelox kullananların yorumları egea 1.6 multijet yakıt tüketimi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    SAMSUNG GALAXY A04S
    SAMSUNG GALAXY A04S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2021 MacBook Pro 14 in&#231;
    Apple 2021 MacBook Pro 14 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    HUGOLA-ORCHESTRA
    HUGOLA-ORCHESTRA
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız