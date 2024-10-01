Windows 11 kullanıcı sayısı yükselmeye başladı

Windows 11, Eylül 2024’te pazar payını 1.74 puan artırdı. İşletim sistemi her ay istikrarlı bir şekilde kullanıcı sayısını artırırken, Windows 10’un popülaritesi yavaş yavaş azalıyor. Windows 10 pazar payı Eylül 2024’te 1.35 puan düştü. Ancak, hala halefini ikiye bir oranında geride bırakıyor. Statcounter, Windows 10’un %62.79 pazar payına ulaştığını söylüyor.
Windows 10’un ana akım desteğinin son yılına girmesiyle bu eğilimin devam etmesi bekleniyor. Intel ve AMD’nin yeni işlemcilerini tanıtmasıyla birlikte Microsoft’un Ekim ayı içinde Windows 11 için büyük bir özellik güncellemesi yayınlaması bekleniyor.
Windows kullanım oranı
Windows 10 ve 11 toplamda pazarın %96.16’sını elinde tutuyor. Kullanım oranları şu şekilde:
- Windows 10: %62.79 (-1.35 puan)
- Windows 11: %33.37 (+1.74 puan)
- Windows 7: %2.85
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu