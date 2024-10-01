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    Anlık Bildirim

    Windows 11 kullanıcı sayısı yükselmeye başladı

    Statcounter, Windows işletim sisteminin dünya genelinde pazar payı hakkında bilgiler içeren bir rapor yayınladı. Rapora göre, Eylül 2024'te Windows 11, önemli bir sıçrama yaptı.
    windows 11 kullanım oranı eylül 2024 Tam Boyutta Gör
    Statcounter’ın son raporuna göre, Windows 11 çıkışından bu yana tüm zamanların en yüksek kullanım oranına ulaştı. Windows 11 kullanım oranı %33’ü geçti.

    Windows 11, Eylül 2024’te pazar payını 1.74 puan artırdı. İşletim sistemi her ay istikrarlı bir şekilde kullanıcı sayısını artırırken, Windows 10’un popülaritesi yavaş yavaş azalıyor. Windows 10 pazar payı Eylül 2024’te 1.35 puan düştü. Ancak, hala halefini ikiye bir oranında geride bırakıyor. Statcounter, Windows 10’un %62.79 pazar payına ulaştığını söylüyor.

    Windows 10’un ana akım desteğinin son yılına girmesiyle bu eğilimin devam etmesi bekleniyor. Intel ve AMD’nin yeni işlemcilerini tanıtmasıyla birlikte Microsoft’un Ekim ayı içinde Windows 11 için büyük bir özellik güncellemesi yayınlaması bekleniyor.

    Windows kullanım oranı

    Windows 10 ve 11 toplamda pazarın %96.16’sını elinde tutuyor. Kullanım oranları şu şekilde:

    • Windows 10: %62.79 (-1.35 puan)
    • Windows 11: %33.37 (+1.74 puan)
    • Windows 7: %2.85
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 6 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 2 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 3 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

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    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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