Windows 11 kullanıcı sayısı yükselmeye başladı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Statcounter’ın son raporuna göre, Windows 11 çıkışından bu yana tüm zamanların en yüksek kullanım oranına ulaştı. Windows 11 kullanım oranı %33’ü geçti.

Microsoft, Windows 11 24H2 çıkış tarihini açıkladı 1 hf. önce eklendi

Windows 11, Eylül 2024’te pazar payını 1.74 puan artırdı. İşletim sistemi her ay istikrarlı bir şekilde kullanıcı sayısını artırırken, Windows 10’un popülaritesi yavaş yavaş azalıyor. Windows 10 pazar payı Eylül 2024’te 1.35 puan düştü. Ancak, hala halefini ikiye bir oranında geride bırakıyor. Statcounter, Windows 10’un %62.79 pazar payına ulaştığını söylüyor.

Windows 10’un ana akım desteğinin son yılına girmesiyle bu eğilimin devam etmesi bekleniyor. Intel ve AMD’nin yeni işlemcilerini tanıtmasıyla birlikte Microsoft’un Ekim ayı içinde Windows 11 için büyük bir özellik güncellemesi yayınlaması bekleniyor.

Windows kullanım oranı

Windows 10 ve 11 toplamda pazarın %96.16’sını elinde tutuyor. Kullanım oranları şu şekilde:

Windows 10: %62.79 (-1.35 puan)

(-1.35 puan) Windows 11: %33.37 (+1.74 puan)

(+1.74 puan) Windows 7: %2.85

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Windows 11 kullanım oranı arttı