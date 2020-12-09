World of Warcraft: Shadowlands en hızlı satan PC oyunu oldu

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Uzun yıllardır popülaritesinden bir şey kaybetmeden hayatına devam eden World of Warcraft oyunu rekor kırmaya devam ediyor. Geniş oyuncu kitlesinin de etkisiyle genişleme paketleri çok hızlı satılıyor.

Blizzard kendi rekorunu kırdı

World of Warcraft oyununa yeni bir soluk getiren Shadowlands genişleme paketi 23 Kasım itibariyle satışa sunulmuştu. Daha ilk gününde 3.7 milyon adet satış rakamı elde eden paket PC dünyasının en hızlı satan oyunu oldu. Önceki rekor 3.5 milyon ile Diablo 3 oyunundaydı. Yani yine Blizzard kendi rekorunu kırmış oldu.

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Shadowlands sonrasında WoW pek çok önemli iç rekora da şahitlik ediyor. Firmanın verdiği bilgilere göre net sayı verilmese de oyunda aylık aktif oyuncu rekoru kırıldı. Bu sayıya geçmiş paketlerin ne öncesinde ne de sonrasında erişilmemiş.

Diğer taraftan Azeroth bölgesinde son 10 yıldaki en fazla zaman geçirme süresinin elde edildiği belirtiliyor. Oyunda toplam oyuncu sayısının da geçen yıla göre ikiye katlandığı ifade ediliyor. Elbette bu rakamlarda pandemi sürecinin de etkisi büyük.

World of Warcraft: Shadowlands eklenti paketinde yeni bölgeler, zindanlar, arenalar ve savaş meydanları yer alıyor. Bugünden itibaren ilk sezon PvP savaşları ve zindanları başlamış durumda.

https://www.techpowerup.com/275731/world-of-warcraft-shadowlands-becomes-fastest-selling-pc-game-of-all-time

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