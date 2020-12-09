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    World of Warcraft: Shadowlands en hızlı satan PC oyunu oldu

    Geçtiğimiz ay satışa sunulan yeni World of Warcraft genişleme paketi Shadowlands; ilk gün 3.7 milyon adet satış rakamı ile PC tarihinin en hızlı satan oyunu oldu.
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    Oyunlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    World of Warcraft: Shadowlands en hızlı satan PC oyunu oldu
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    Uzun yıllardır popülaritesinden bir şey kaybetmeden hayatına devam eden World of Warcraft oyunu rekor kırmaya devam ediyor. Geniş oyuncu kitlesinin de etkisiyle genişleme paketleri çok hızlı satılıyor.

    Blizzard kendi rekorunu kırdı

    World of Warcraft oyununa yeni bir soluk getiren Shadowlands genişleme paketi 23 Kasım itibariyle satışa sunulmuştu. Daha ilk gününde 3.7 milyon adet satış rakamı elde eden paket PC dünyasının en hızlı satan oyunu oldu. Önceki rekor 3.5 milyon ile Diablo 3 oyunundaydı. Yani yine Blizzard kendi rekorunu kırmış oldu.

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    Shadowlands sonrasında WoW pek çok önemli iç rekora da şahitlik ediyor. Firmanın verdiği bilgilere göre net sayı verilmese de oyunda aylık aktif oyuncu rekoru kırıldı. Bu sayıya geçmiş paketlerin ne öncesinde ne de sonrasında erişilmemiş.

    Diğer taraftan Azeroth bölgesinde son 10 yıldaki en fazla zaman geçirme süresinin elde edildiği belirtiliyor. Oyunda toplam oyuncu sayısının da geçen yıla göre ikiye katlandığı ifade ediliyor. Elbette bu rakamlarda pandemi sürecinin de etkisi büyük.

    World of Warcraft: Shadowlands eklenti paketinde yeni bölgeler, zindanlar, arenalar ve savaş meydanları yer alıyor. Bugünden itibaren ilk sezon PvP savaşları ve zindanları başlamış durumda.



    https://www.techpowerup.com/275731/world-of-warcraft-shadowlands-becomes-fastest-selling-pc-game-of-all-time Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    ulayrason 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Online oyun için çokta önemli değil. Heleki tr desteği hiç bakmaya bile gerek yok. 2077 tektir.
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    ciftkazmali (abuzer yavuz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    tr de en düşüktür sağ olsun dolar
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    tobepeople 1 hf. ( Mesaj Silindi ) ciftkazmali
    Vallaha kardeş ben de oynadım bir süre ama parayla pulla alakası yok ; zamanında varsa bir günde bile rahatça kasılıyor aylık ücret , her neyse ben Genshin oyununa sardım bu aralar. Wow'a başlamadan önce şunu izle ki hangi oyuna başlamak istediğini doğru seç(Wow'a istemeden de olsa bir kaç puan ekledi bence); gerçi bence listede Genshin olsa ilk sırayı alabilirdi, şuan en iyisi bu bana göre :)

    Ben videodaki arkadaşın yazdıklarına göre kafama göre puanladım 4 tanesini denemediğimden puan koyamadım ama 132 Puan aldı yine de 4 tane sine 5'er puan versen bile ki en az o puanları alır 152 puan ediyor!
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