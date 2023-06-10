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    Anlık Bildirim

    WWDC videosunda gizemli Vision Pro USB-C adaptörü: Peki ne işe yarıyor?

    Apple WWDC 2023 etkinliğinde çok ses getiren Vision Pro'yu tanıttı. Tanıtım videosuna ayrıntılı baktığımızda, gizemli USB-C adaptörü takılı bir Vision Pro farkediliyor. 
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    WWDC videosunda gizemli Vision Pro USB-C adaptörü
    Apple'ın WWDC 2023 etkinliğinde Vision Pro videosunun çeşitli noktalarında, başlığın sağ tarafına USB-C adaptörü takılı bir Vision Pro görülmekte ve bu da sosyal medyada adaptörün ne işe yaradığına dair bazı spekülasyonlara yol açmış durumda.

    USB-C ile Mac'lere bağlanıyor

    Her ne kadar bunu doğrulayacak kesin bir görüntü olmasa da, adaptörün Mac'e giden bir USB-C kablosuna sahip olduğu görülüyor. Bu durumda, adaptörün Xcode'da visionOS uygulamaları geliştirmek için bir Mac'e doğrudan bağlantı sağlaması mümkün. Ancak adaptörün amacı şimdilik bir gizem olarak kalmakta.

    Vision Pro'nun pilleri başlığınsol tarafında kalıp, USB-C adaptörünün ise diğer tarafa bağlandığını da belirtelim. Vision Pro 2024'ün başlarına kadar piyasaya sürülmeyecek, bu nedenle önümüzdeki aylarda başlık hakkında daha fazla ayrıntı öğreneceğiz. Apple ayrıca Temmuz ayında Vision Pro geliştirici kitlerini kullanıma sunacak.

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    donanimhabercom Instagram

    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    T
    teknolojikolik.com 15 saat önce

    https://teknolojikolik.com/iphone-15-ozellikleri-fiyati/

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    Furkooo85 1 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 1 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 3 gün önce

    Çok iyi

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