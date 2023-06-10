WWDC videosunda gizemli Vision Pro USB-C adaptörü: Peki ne işe yarıyor?

Apple'ın WWDC 2023 etkinliğinde Vision Pro videosunun çeşitli noktalarında, başlığın sağ tarafına USB-C adaptörü takılı bir Vision Pro görülmekte ve bu da sosyal medyada adaptörün ne işe yaradığına dair bazı spekülasyonlara yol açmış durumda.

USB-C ile Mac'lere bağlanıyor

Her ne kadar bunu doğrulayacak kesin bir görüntü olmasa da, adaptörün Mac'e giden bir USB-C kablosuna sahip olduğu görülüyor. Bu durumda, adaptörün Xcode'da visionOS uygulamaları geliştirmek için bir Mac'e doğrudan bağlantı sağlaması mümkün. Ancak adaptörün amacı şimdilik bir gizem olarak kalmakta.

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Vision Pro'nun pilleri başlığınsol tarafında kalıp, USB-C adaptörünün ise diğer tarafa bağlandığını da belirtelim. Vision Pro 2024'ün başlarına kadar piyasaya sürülmeyecek, bu nedenle önümüzdeki aylarda başlık hakkında daha fazla ayrıntı öğreneceğiz. Apple ayrıca Temmuz ayında Vision Pro geliştirici kitlerini kullanıma sunacak.

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