WWDC videosunda gizemli Vision Pro USB-C adaptörü: Peki ne işe yarıyor?

USB-C ile Mac'lere bağlanıyor
Her ne kadar bunu doğrulayacak kesin bir görüntü olmasa da, adaptörün Mac'e giden bir USB-C kablosuna sahip olduğu görülüyor. Bu durumda, adaptörün Xcode'da visionOS uygulamaları geliştirmek için bir Mac'e doğrudan bağlantı sağlaması mümkün. Ancak adaptörün amacı şimdilik bir gizem olarak kalmakta.
Vision Pro'nun pilleri başlığınsol tarafında kalıp, USB-C adaptörünün ise diğer tarafa bağlandığını da belirtelim. Vision Pro 2024'ün başlarına kadar piyasaya sürülmeyecek, bu nedenle önümüzdeki aylarda başlık hakkında daha fazla ayrıntı öğreneceğiz. Apple ayrıca Temmuz ayında Vision Pro geliştirici kitlerini kullanıma sunacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
https://teknolojikolik.com/iphone-15-ozellikleri-fiyati/
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi