X platformunda WWE konulu yeni şov başlıyor

Tam Boyutta Gör Spor müsabakalarına son dönemde daha fazla ağırlık veren X ya da eski adıyla Twitter platformu yeni bir projeye başlıyor. WWE maçlarına ilgi duyanlar için 2 yıl boyunca sürecek şov için anlaşmalar tamamlandı.

WWE Speed nedir?

Gelen bilgilere göre X platformu ve WWE arasında yapılan anlaşma kapsamında WWE Speed adıyla yeni bir şov programı hazırlanıyor. Her hafta yayınlanacak olan şovun bir seyirci topluluğu önünde çekileceği belirtiliyor. Şovun başlangıç tarihi ise Bahar dönemi.

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WWE Speed programı sadece X platformuna özel olacak ve 5 dakikanın altında maçlar sunacak. WWE serisinin iyi bilinen güreşçileri bu şovda yer alacak. Yıl boyunca 52 şov, toplamda da 104 şov yayınlanması bekleniyor.

X platformu önceki yıl Fox ile birlikte 2022 Dünya Kupası programları gerçekleştirmiş ve bu yıl da NBCUniversal ile Paris Olimpiyat Oyunları için bir anlaşma imzalamıştı. Elbette geniş kapsamlı şov programları platform için daha fazla reklam fırsatı anlamına geliyor.

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