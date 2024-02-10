X platformunda WWE konulu yeni şov başlıyor

WWE Speed nedir?
Gelen bilgilere göre X platformu ve WWE arasında yapılan anlaşma kapsamında WWE Speed adıyla yeni bir şov programı hazırlanıyor. Her hafta yayınlanacak olan şovun bir seyirci topluluğu önünde çekileceği belirtiliyor. Şovun başlangıç tarihi ise Bahar dönemi.
WWE Speed programı sadece X platformuna özel olacak ve 5 dakikanın altında maçlar sunacak. WWE serisinin iyi bilinen güreşçileri bu şovda yer alacak. Yıl boyunca 52 şov, toplamda da 104 şov yayınlanması bekleniyor.
X platformu önceki yıl Fox ile birlikte 2022 Dünya Kupası programları gerçekleştirmiş ve bu yıl da NBCUniversal ile Paris Olimpiyat Oyunları için bir anlaşma imzalamıştı. Elbette geniş kapsamlı şov programları platform için daha fazla reklam fırsatı anlamına geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.