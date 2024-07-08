Twitter (X), beğeni ve yanıt düğmelerini kaldırıyor: İşte yeni tasarım

Tam Boyutta Gör Elon Musk tarafından satın alındıktan sonra ismi X olarak değişen Twitter, platformda değişiklikler yapmaya devam ediyor. Sosyal medya platformu, beğen, yanıtla ve yeniden gönder gibi etkileşim düğmelerini kaldırmayı test ediyor.

Twitter (X), düğmeleri terk ediyor

Düğmelerin kaldırılmasıyla birlikte, her bir gönderideki yeniden gönderi, beğenme ve yanıt sayıları da kaldırılacak. X, kullanıcıların bir gönderiyi beğenmek veya yanıtlamak için bir düğmeye dokunmak yerine sola veya sağa kaydırmasını istiyor. Yeni tasarımda gönderiyle ilgili daha fazla seçeneğe ulaşmak için gönderiye tıklamak gerekecek. Herhangi bir gönderide görüntülenen tek ölçümün sağ üst köşeye taşınan görüntüleme sayısı olduğu görülüyor.

MacRumors'tan Aaron Perris tarafından keşfedilen değişiklikler, X'in sahibi Elon Musk tarafından doğrulandı. Musk, yeni tasarımı eleştiren bir kullanıcıya yanıt olarak, "Bu harika. Beğenmek için sola, yanıtlamak için sağa kaydırmanız yeterli." cevabını verdi.

Elon Musk, Ekim 2022'de Twitter'ı satın aldığından beri platformda birçok değişiklik yaptı. Platformun adını X olarak değiştiren Musk, Premium abonelik paketleri çıkarıp, mavi tik işaretini ücretli hale getirdi. Daha sonra kullanıcıların beğenilerinin diğer kullanıcılar tarafından görülmesini engelleyen Musk, uzun süredir yapmak istediği değişikliği gerçekleştirerek, gönderilerdeki butonları kaldırmak üzere. Böylelikle daha sade bir gezinme deneyimi sunmayı hedefliyor.

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Musk daha önce de gönderilerde paylaşılan makale bağlantılarının başlıklarını da kaldırmış, gelen tepkiler sonrası biraz farklı bir tasarımda olsa da başlıkları geri getirmişti. Yeni değişiklliğin kullanıcılar tarafından nasıl karşılanacağı merak konusu. Ünlü milyarder, daha önce yaptığı gibi, değişiklikler kullanıcılar tarafından beğenilmezse, eskiye dönülebileceğini söyledi.

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X, beğeni ve yanıt düğmelerini kaldırıyor: İşte yeni tasarım