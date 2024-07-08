Twitter (X), beğeni ve yanıt düğmelerini kaldırıyor: İşte yeni tasarım

Twitter (X), düğmeleri terk ediyor
Düğmelerin kaldırılmasıyla birlikte, her bir gönderideki yeniden gönderi, beğenme ve yanıt sayıları da kaldırılacak. X, kullanıcıların bir gönderiyi beğenmek veya yanıtlamak için bir düğmeye dokunmak yerine sola veya sağa kaydırmasını istiyor. Yeni tasarımda gönderiyle ilgili daha fazla seçeneğe ulaşmak için gönderiye tıklamak gerekecek. Herhangi bir gönderide görüntülenen tek ölçümün sağ üst köşeye taşınan görüntüleme sayısı olduğu görülüyor.
MacRumors'tan Aaron Perris tarafından keşfedilen değişiklikler, X'in sahibi Elon Musk tarafından doğrulandı. Musk, yeni tasarımı eleştiren bir kullanıcıya yanıt olarak, "Bu harika. Beğenmek için sola, yanıtlamak için sağa kaydırmanız yeterli." cevabını verdi.
Elon Musk, Ekim 2022'de Twitter'ı satın aldığından beri platformda birçok değişiklik yaptı. Platformun adını X olarak değiştiren Musk, Premium abonelik paketleri çıkarıp, mavi tik işaretini ücretli hale getirdi. Daha sonra kullanıcıların beğenilerinin diğer kullanıcılar tarafından görülmesini engelleyen Musk, uzun süredir yapmak istediği değişikliği gerçekleştirerek, gönderilerdeki butonları kaldırmak üzere. Böylelikle daha sade bir gezinme deneyimi sunmayı hedefliyor.
Musk daha önce de gönderilerde paylaşılan makale bağlantılarının başlıklarını da kaldırmış, gelen tepkiler sonrası biraz farklı bir tasarımda olsa da başlıkları geri getirmişti. Yeni değişiklliğin kullanıcılar tarafından nasıl karşılanacağı merak konusu. Ünlü milyarder, daha önce yaptığı gibi, değişiklikler kullanıcılar tarafından beğenilmezse, eskiye dönülebileceğini söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.