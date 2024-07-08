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    Twitter (X), beğeni ve yanıt düğmelerini kaldırıyor: İşte yeni tasarım

    Sosyal medya platformu X, beğen, yanıtla ve yeniden gönder gibi etkileşim düğmelerini kaldırmayı test ediyor. X'de kaydırarak beğenme ve yanıtlama dönemi başlıyor. İşte yeni tasarım...
    X, beğeni ve yanıt düğmelerini kaldırıyor: İşte yeni tasarım Tam Boyutta Gör
    Elon Musk tarafından satın alındıktan sonra ismi X olarak değişen Twitter, platformda değişiklikler yapmaya devam ediyor. Sosyal medya platformu, beğen, yanıtla ve yeniden gönder gibi etkileşim düğmelerini kaldırmayı test ediyor.

    Twitter (X), düğmeleri terk ediyor

    Düğmelerin kaldırılmasıyla birlikte, her bir gönderideki yeniden gönderi, beğenme ve yanıt sayıları da kaldırılacak. X, kullanıcıların bir gönderiyi beğenmek veya yanıtlamak için bir düğmeye dokunmak yerine sola veya sağa kaydırmasını istiyor. Yeni tasarımda gönderiyle ilgili daha fazla seçeneğe ulaşmak için gönderiye tıklamak gerekecek. Herhangi bir gönderide görüntülenen tek ölçümün sağ üst köşeye taşınan görüntüleme sayısı olduğu görülüyor.

    MacRumors'tan Aaron Perris tarafından keşfedilen değişiklikler, X'in sahibi Elon Musk tarafından doğrulandı. Musk, yeni tasarımı eleştiren bir kullanıcıya yanıt olarak, "Bu harika. Beğenmek için sola, yanıtlamak için sağa kaydırmanız yeterli." cevabını verdi.

    Elon Musk, Ekim 2022'de Twitter'ı satın aldığından beri platformda birçok değişiklik yaptı. Platformun adını X olarak değiştiren Musk, Premium abonelik paketleri çıkarıp, mavi tik işaretini ücretli hale getirdi. Daha sonra kullanıcıların beğenilerinin diğer kullanıcılar tarafından görülmesini engelleyen Musk, uzun süredir yapmak istediği değişikliği gerçekleştirerek, gönderilerdeki butonları kaldırmak üzere. Böylelikle daha sade bir gezinme deneyimi sunmayı hedefliyor.

    Musk daha önce de gönderilerde paylaşılan makale bağlantılarının başlıklarını da kaldırmış, gelen tepkiler sonrası biraz farklı bir tasarımda olsa da başlıkları geri getirmişti. Yeni değişiklliğin kullanıcılar tarafından nasıl karşılanacağı merak konusu. Ünlü milyarder, daha önce yaptığı gibi, değişiklikler kullanıcılar tarafından beğenilmezse, eskiye dönülebileceğini söyledi.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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