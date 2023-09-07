Tam Boyutta Gör Eskiden Twitter olarak bilinen platform X, kitle kaynaklı doğruluk kontrolü yapan Topluluk Notları özelliğini, videoları doğrudan etiketleyecek ve bu notları eşleşen videolara otomatik olarak ekleyecek şekilde güncelledi. Aynı etiketleme kısa bir süre önce Topluluk Notları ile görsellere de eklenmiş ve geçen hafta platform, her bir doğruluk kontrolü için geçerli olan eşleşen görsellerin sayısını görme özelliğini aktif hale getirmişti.

X’te aldatıcı videolara son

Artık, onaylanmış Topluluk Notları, işaretlenmiş bir video her yayınlandığında veya yeniden paylaşıldığında otomatik olarak görünecek. Platform, bunun yapay zeka tarafından oluşturulan videolara ve yanıltıcı video düzenlemelerine ek bağlam eklemek için "yüksek ölçeklenebilir bir yol" olduğunu söylüyor. Kısaca topluluk, fark ettiği aldatıcı içeriği işaretleyerek yayılmasının önüne geçiyor ve diğer kullanıcılara “bu içerik yanıltıcı olabilir” tüyosu veriyor. Örneğin bir patlama olayıyla iligili bir video bundan yıllar öncesine, alakasız bir olaya aitse bu durum Topluluk Notları aracılığıyla gönderinin alt tarafına eklenecek.

Öte yandan X'in kitle kaynaklı moderasyon çabaları her zaman başarılı sonuç vermedi. Sonuçta bunu topluluk yanı insanlar yapıyor ve hataların olması veya yanlı bir yaklaşımın uygulanması her zaman mümkündür. Ancak yine de Topluluk Notları, X özelinde en iyi özelliklerden birisi.

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Topluluk Notları, gönderildikten sonra gönüllü moderasyon programındaki diğer kullanıcılar tarafından doğruluk açısından değerlendiriliyor. X'in yönergelerine göre, bir Topluluk Notu yeterli sayıda kullanıcı tarafından yararlı olarak değerlendirildiğinde, doğrudan ilgili gönderide gösteriliyor.

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X’te aldatıcı videolara son: Topluluk Notları geldi