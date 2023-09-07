X’te aldatıcı videolara son: Topluluk Notları geldi

X’te aldatıcı videolara son
Artık, onaylanmış Topluluk Notları, işaretlenmiş bir video her yayınlandığında veya yeniden paylaşıldığında otomatik olarak görünecek. Platform, bunun yapay zeka tarafından oluşturulan videolara ve yanıltıcı video düzenlemelerine ek bağlam eklemek için "yüksek ölçeklenebilir bir yol" olduğunu söylüyor. Kısaca topluluk, fark ettiği aldatıcı içeriği işaretleyerek yayılmasının önüne geçiyor ve diğer kullanıcılara “bu içerik yanıltıcı olabilir” tüyosu veriyor. Örneğin bir patlama olayıyla iligili bir video bundan yıllar öncesine, alakasız bir olaya aitse bu durum Topluluk Notları aracılığıyla gönderinin alt tarafına eklenecek.
Öte yandan X'in kitle kaynaklı moderasyon çabaları her zaman başarılı sonuç vermedi. Sonuçta bunu topluluk yanı insanlar yapıyor ve hataların olması veya yanlı bir yaklaşımın uygulanması her zaman mümkündür. Ancak yine de Topluluk Notları, X özelinde en iyi özelliklerden birisi.
Topluluk Notları, gönderildikten sonra gönüllü moderasyon programındaki diğer kullanıcılar tarafından doğruluk açısından değerlendiriliyor. X'in yönergelerine göre, bir Topluluk Notu yeterli sayıda kullanıcı tarafından yararlı olarak değerlendirildiğinde, doğrudan ilgili gönderide gösteriliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.