2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör X, kullanıcıların gönderilere gelen yanıtları sıralamasına olanak tanıyan yeni bir özellik tanıttı. Bu özellik, yanıtları “En alakalı", “En çok beğenilen” ve “En yeni” olarak sıralama seçeneği sunuyor.

X'in yeni özelliği spam gönderileri azaltmaya yardımcı olacak 3 hf. önce eklendi

X yanıtları sıralama özelliği

Yanıtları sıralama seçeneği, gönderilerin yanıt bölümünde yer alıyor. Kullanıcılar, gönderileriyle tamamen alakasız spam yanıtlar yerine en alakalı yorumları görebiliyor veya bir tartışmada en çok beğenilen yorumlara bakabiliyor. Yalnız, kullanıcıların yanıt sıralama için seçtiği ayar kaydedilmiyor, her yeni gönderide yeniden seçmeleri gerekiyor.

Yeni özellik, tartışmalara katılan ve yanıtları görüntülemek için kolaylaştırılmış bir yola ihtiyaç duyan aktif X kullanıcıları için faydalı olacak. Yanıtları sıralama seçeneği X iOS uygulamasında ve webde sunuldu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

X (Twitter), artık yanıtları filtrelemenize izin veriyor