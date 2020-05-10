X3 ve X50 Youth oldukları düşünülen iki farklı Realme modeli TENAA'da listelendi

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Ülkemizde de faal olarak hizmet vermekte olan Çinli mobil teknoloji üreticisi Realme, hiç ara vermeden yeni modellerini piyasaya sürmek için çalışmalara devam eden isimlerden bir tanesi.

Geçtiğimiz ay Çinli sertifikasyon kurumu TENAA'nın web sitesinde RMX2142 model numarasını taşıyan gizemli bir Realme cihazı ortaya çıkmıştı. Şimdilerde ise hem önceki cihaz ile ortak noktalar taşıyan hem de birbirleri ile aynı donanımlara sahip iki cihaz daha TENAA'da yerlerini aldı.

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Altı kamerayla gelecek olan Realme X50 Youth'un detayları belli oldu

RMX2141 ve RMX2052 model numaralarını taşıyan yeni modeller ile önceki model arasında hayli fazla ortak nokta var. Üçü de Realme X50m 5G ile aynı ölçülere sahip. Yani 163.8 x 75.8 x 8.9mm ölçülerindeler. Üstelik RMX2142 ve RMX2052'nin 192 gramlık ağırlıkları da Realme X50 5G ile tam olarak uyuşuyor. İlginçtir ki, RMX2141 diğerlerinden belirgin şekilde daha ağır, 202 gramlık bir ağırlığa sahip.

RMX2141 ve RMX2142 arasındaki diğer bir benzerlik ise her ikisinin de CDMA 800MHz desteği ile gelmesi ve bu durum RMX2052 için geçerli değil. Tüm bunlar göz önüne alındığında birbirine biraz daha fazla benzeyen iki modelin, yani RMX2141 ve RMX2142'nin yakında tanıtılacak olan Realme X3'ün farklı varyantları, RMX2052'nin ise Realme X50'nin varyantlarından bir tanesi olan X50 Youth olacağı öngörülüyor.

TENAA'da listelenen iki yeni cihazın teknik özelliklerinden söz edecek olursak; cihazların her ikisi de 6.57 inç genişliğinde ve 1080 x 2400 piksel çözünürlüğünde IPS ekranlar ile gelecek.

Güçlerini Snapdragon 765G yonga setinden alan modeller, 8, 10 ve 12 GB'lık üç farklı RAM seçeneği ile 64,128 ve 256 GB'lık üç farklı dahili depolama alanı seçeneğine sahip olacaklar.

Cihazların arka kamera kurulumlarında 48 MP'lik ana kamera sensörleri, 8 MP'lik ultra geniş açılı sensörler, 2 MP'lik makro sensörler ve 2 MP'lik derinlik sensörleri yer alıyor. Ön taraflarda ise 16 ve 2 MP çözünürlüklerinde iki adet sensör yer alıyor. Cihazlar toplamda 6 adet kameraya sahipler.

4.100 mAh'lik bataryaların yer aldığı cihazlar kutularından Android 10 işletim sistemi ile çıkacaklar.

https://www.gsmarena.com/two_new_mystery_realme_phones_visit_tenaa__could_be_the_x3_and_x50_youth-news-43120.php

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