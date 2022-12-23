Xbox'a özel: Microsoft'un 3 yeni oyun üzerinde çalıştığı ortaya çıktı

Bethesda oyunları sadece Xbox için geliştiriliyor
Elder Scrolls VI, Starfield ve yeni bir Indiana Jones oyunu için harekete geçtiği tahmin edilen ABD merkezli ve çok uluslu teknoloji şirketinin The Elder Scrolls VI'yı PlayStation ile Nintendo'ya kaptırmak istemediği düşünülüyor.
Microsoft'un avukatları bu işin peşini bırakmamakta son derece kararlı. Aşağıdaki metinde ismi çizilen oyunlardan ikisinin Fallout 5 ile Redfall olduğunu söyleyen de var. Redfall'ın çıkışı tıpkı Starfield gibi 2023 yılına ertelenmişti.
Call of Duty oyunlarının PlayStation'da boy göstermeye devam edeceğinin öğrenilmesi işleri kızıştırdı. Microsoft'un Xbox konsolları aracılğıyla Sony ile rekabet etmeye devam edebilmesi adına Activision Blizzard davasını kazanması oldukça önemli.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bunun bir de ucaklı versiyonunu yapsın.. IHA'ya benzesin.. uzaktan kumandayla ucursun..
@vjdrsjejv yav he he... tipik ak-troll kafası boş ve vıcık vıcık...
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d