Xbox'a özel: Microsoft'un 3 yeni oyun üzerinde çalıştığı ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Activision Blizzard'ı satın almak isteyen Microsoft ile buna karşı çıkan ABD Federal Ticaret Komisyonu arasındaki dava zaman ilerledikçe daha çok insanın ilgisini çekiyor. Bethesda imzalı üç yapımın oyuncularla buluşturulacağı öngörülüyor.

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Bethesda oyunları sadece Xbox için geliştiriliyor

Elder Scrolls VI, Starfield ve yeni bir Indiana Jones oyunu için harekete geçtiği tahmin edilen ABD merkezli ve çok uluslu teknoloji şirketinin The Elder Scrolls VI'yı PlayStation ile Nintendo'ya kaptırmak istemediği düşünülüyor.

Microsoft'un avukatları bu işin peşini bırakmamakta son derece kararlı. Aşağıdaki metinde ismi çizilen oyunlardan ikisinin Fallout 5 ile Redfall olduğunu söyleyen de var. Redfall'ın çıkışı tıpkı Starfield gibi 2023 yılına ertelenmişti.

Tam Boyutta Gör Microsoft hem Xbox hem de Game Pass için sunduğu ayrıcalıkların niteliğini iyileştirmek ve niceliğini artırmak için oyun stüdyolarını satın almak konusunda iştahlı bir şekilde davranmaya devam ediyor.

Call of Duty oyunlarının PlayStation'da boy göstermeye devam edeceğinin öğrenilmesi işleri kızıştırdı. Microsoft'un Xbox konsolları aracılğıyla Sony ile rekabet etmeye devam edebilmesi adına Activision Blizzard davasını kazanması oldukça önemli.

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