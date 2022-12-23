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    Anlık Bildirim

    Xbox'a özel: Microsoft'un 3 yeni oyun üzerinde çalıştığı ortaya çıktı

    Microsoft'un Elder Scrolls VI, Starfield ve yeni bir Indiana Jones için kolları sıvadığı tahmin ediliyor. Activision Blizzard'ın Microsoft tarafından satın alınması daha çok su kaldıracak.
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    Xbox konsolları Tam Boyutta Gör
    Activision Blizzard'ı satın almak isteyen Microsoft ile buna karşı çıkan ABD Federal Ticaret Komisyonu arasındaki dava zaman ilerledikçe daha çok insanın ilgisini çekiyor. Bethesda imzalı üç yapımın oyuncularla buluşturulacağı öngörülüyor.

    Bethesda oyunları sadece Xbox için geliştiriliyor

    Elder Scrolls VI, Starfield ve yeni bir Indiana Jones oyunu için harekete geçtiği tahmin edilen ABD merkezli ve çok uluslu teknoloji şirketinin The Elder Scrolls VI'yı PlayStation ile Nintendo'ya kaptırmak istemediği düşünülüyor.

    Microsoft'un avukatları bu işin peşini bırakmamakta son derece kararlı. Aşağıdaki metinde ismi çizilen oyunlardan ikisinin Fallout 5 ile Redfall olduğunu söyleyen de var. Redfall'ın çıkışı tıpkı Starfield gibi 2023 yılına ertelenmişti.

    Microsoft ve FTC davası Tam Boyutta Gör
    Microsoft hem Xbox hem de Game Pass için sunduğu ayrıcalıkların niteliğini iyileştirmek ve niceliğini artırmak için oyun stüdyolarını satın almak konusunda iştahlı bir şekilde davranmaya devam ediyor. 

    Call of Duty oyunlarının PlayStation'da boy göstermeye devam edeceğinin öğrenilmesi işleri kızıştırdı. Microsoft'un Xbox konsolları aracılğıyla Sony ile rekabet etmeye devam edebilmesi adına Activision Blizzard davasını kazanması oldukça önemli.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    Warlord384 14 dakika önce

    bunun bir de ucaklı versiyonunu yapsın.. IHA'ya benzesin.. uzaktan kumandayla ucursun..

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    ugah6aiw 18 dakika önce

    @vjdrsjejv yav he he... tipik ak-troll kafası boş ve vıcık vıcık...

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    vjdrsjejv 20 saat önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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