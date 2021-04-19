Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xbox Cloud Gaming yarın PC ve iOS'e geliyor

    Microsoft'un bulut üzerinden streaming oyun servisi Xbox Cloud Gaming yarın PC ve iOS için yayınlanıyor. Beta aşamasında sınırlı oyunculara hizmet sunacak.
    19 Nisan 2021, 19:54 (1 sa.)
    802
    51
    2
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Xbox Cloud Gaming yarın PC ve iOS'e geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Xbox Cloud Gaming servisi resmen PC ve iOS platformlarına geliyor. Microsoft tarafından bugün yapılan resmi açıklamaya göre Cloud Gaming yarın (20 Nisan) itibarıyla PC ve iOS'de beta testlerine başlayacak. Betada sınırlı kullanıcıya servis sunulacağı belirtildi.

    Konuyla ilgili açıklamalar yapan Microosft yetkilisi Catherine Gluckstein,"Yarın itibarıyla seçili Xbox Game Pass Ultimate kullanıcılarına Windows 10 PC'ler ve Apple telefon ve tabletlerinde kullanabilecekleri Xbox Cloud Gaming için davetiyeler göndermeye başlayacak. Davet edilen kullanıcılar xbox.com/play üzerinden Edge, Google Chrome veya Safari tarayıcılarıyla 100'den fazla Xbox Game Pass oyununun keyfini çıkarabilecek." ifadelerini kullandı.

    İlginizi Çekebilir Avatar PC için Game Pass kullanıcıları yarın EA Play'e kavuşuyor

    Cloud Gaming, iOS platformunda Safari tarayıcısı üzerinden hizmet verecek. Microsoft, Apple'ın App Store'da uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle servisi iOS'e getirebilmek için farklı bir yol izlemek zorunda kalmıştı.

    22 ülkede hizmet sunuyor

    Microsoft'un Xbox Cloud Gaming servisi şu anda 22 ülkede hizmet sunuyor. Microsoft, Cloud Gaming'i Game Pass Ultimate aboneliğinin bir parçası haline getirmişti. Yani yalnızca Cloud Gaming satın alınmıyor. Ancak zaten oyun kütüphanesi neredeyse tamamıyla Game Pass oyunlarından oluştuğu için bu gayet normal bir durum.

    Xbox Cloud Gaming servisi sayesinde 100'ün üzerinde kaliteli oyunu bulut üzerinden streaming yoluyla oynayabiliyorsunuz. Microsoft burada özellikle de mobil platformlara büyük önem veriyor. Şirketin en büyük amacı Cloud Gaming sayesinde mobil oyuncu kitlesini de Xbox ve Game Pass ailesine katabilmek. Örneğin FIFA 20, Battlefield V, Forza Horizon 4 gibi oyunlar şu anda Android platformunda oynanabiliyor, yarın itibarıyla iOS'te de testler başlayacak.

    Türkiye'de de altyapı çalışmaları başlamıştı

    Geçtiğimiz yıl Mesut Çevik'e röportaj veren Xbox Türkiye yetkilisi Halil Gökoğlu, Xbox Cloud Gaming servisi için Türkiye'de altyapı çalışmalarının başladığını duyurmuştu. Gökoğlu'nun Kasım ayında yaptığı bu açıklamadan sonra konuyla ilgili herhangi bir güncelleme yapılmadı. Ancak Gökoğlu, Microsoft'un Türkiye'deki oyuncu potansiyelinin farkında olduğunu ve Cloud Gaming platformunu en yakın zamanda ülkemize getirmeyi hedeflediklerini söylemişti.



    https://news.xbox.com/en-us/2021/04/19/xbox-cloud-gaming-windows-pc-and-apple-limited-beta/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Yatak odaları için: Akıllı komodin

    K
    kordexa 5 saat önce

    birkaç paket makarna az yiyip arta kalan parayı yıllarca biriktirip biraz da üstüne kredi çekip alabilirim diye düşünüyorum. sanırım iç kısmı soğutuculu...şimdi tabi ben de isterdim üzerinde soğuk içiniz yazan içeceklerden dolabın içini doldurmayı ama ötv kdv derken fiyatlar malum. soğuk makarna spesyali için kullanabilirim ama

    E
    evilknight2000 5 saat önce

    Bi komodinin akıllısı çıkmamıştı hayırlı olsun

    ilgimsin 7 saat önce

    vay be cok iyi gozukuyor

    mcrew 16 saat önce

    Biraz büyük gibi ama zengin adamın zaten kocaman yatak odası okur

    cocainbar 19 saat önce

    Pudra sekerligi opsiyonelmi

    Bloodin 1 gün önce

    Yeni zengin oyuncağı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    TearsForFears 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gamepass+ cloud gamingi uyguna satarlarsa geçerim.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    TheJudgé 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    GTA 5 olursa gforce now u birakıp xbox cloud a geçerim
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 9 dk. Honda yeni elektrikli SUV konseptini tanıttı: SUV e: Prototype 49 dk. PlayStation 5, birkaç yıl sonra dijital oyunları çalıştırmayı durdurabilir 1 sa. The Wall Street Journal, SEC’in Ripple kararını eleştirdi 1 sa. 2021'in ikinci yarısında en az 5 ekran altı kameralı telefon çıkacak: Peki hangi modeller? 1 sa. Çinli Ora Lightning Cat konsepti, tasarımıyla Porsche modellerini anımsatıyor 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Xbox Cloud Gaming yarın PC ve iOS'e geliyor Sonraki Silicon Power XPower RGB Ram incelemesi - Şık tasarım 2 sa. Pembe Whatsapp tehlike saçıyor: Hesabınız ele geçirilebilir 2 sa. Resident Evil Village için PS5, PS4 Pro ve PS4 arasındaki grafik karşılaştırma videosu paylaşıldı 3 sa. 2 AMD EPYC 7763 ile Cinebench dünya rekoru kırıldı: Intel %52 geride kaldı 3 sa. Love, Death & Robots dizisinin 2. sezon fragmanı ve yayın tarihi paylaşıldı 3 sa. Döküm sektörü rekor gelirler hedefliyor 4 sa. Yeni Marvel filmi Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings'ten ilk video ve görseller paylaşıldı 4 sa. GTA 5 fanları, oyunu bitirmek için en az kaç kişiyi yok etmeniz gerektiğini hesapladı: 726 5 sa. Ford'un yeni coupe SUV modeli Evos Çin'de ortaya çıktı 5 sa. Türkiye'de Covid-19 aşılama çalışmalarında 20 milyon eşiği geçildi 5 sa. A101 marketler Xiaomi katlanabilir yürüyüş bandı satacak 5 sa. Poco M2 Reloaded, 21 Nisan'da geliyor 6 sa. Cem Yılmaz'ın Netflix dizisi Erşan Kuneri'nin oyuncu kadrosu belli oldu 6 sa. Mars helikopteri ilk kez havalandı: İşte gelen ilk fotoğraf 6 sa. Çin Merkez Bankası Başkan Yardımcısı, Bitcoin (BTC) ve kripto paralar hakkında konuştu 6 sa. MSI yeni tümleşik bilgisayarlarını duyurdu 7 sa. Şarj cihazını iPhone kutularından çıkaran Apple, 1 milyon ton metal tasarrufu sağlayacak 7 sa. Makyajlı 2021 Volkswagen Polo'dan yeni teaser geldi! İşte tanıtım tarihi 7 sa. Dota 2 belgesel filmi "Free to Play" Netflix'te yayınlandı 8 sa. Yeni Audi A6 e-tron konsepti, farlarıyla duvara görüntü yansıtabiliyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız