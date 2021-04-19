Xbox Cloud Gaming yarın PC ve iOS'e geliyor

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Xbox Cloud Gaming servisi resmen PC ve iOS platformlarına geliyor. Microsoft tarafından bugün yapılan resmi açıklamaya göre Cloud Gaming yarın (20 Nisan) itibarıyla PC ve iOS'de beta testlerine başlayacak. Betada sınırlı kullanıcıya servis sunulacağı belirtildi.

Konuyla ilgili açıklamalar yapan Microosft yetkilisi Catherine Gluckstein,"Yarın itibarıyla seçili Xbox Game Pass Ultimate kullanıcılarına Windows 10 PC'ler ve Apple telefon ve tabletlerinde kullanabilecekleri Xbox Cloud Gaming için davetiyeler göndermeye başlayacak. Davet edilen kullanıcılar xbox.com/play üzerinden Edge, Google Chrome veya Safari tarayıcılarıyla 100'den fazla Xbox Game Pass oyununun keyfini çıkarabilecek." ifadelerini kullandı.

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Cloud Gaming, iOS platformunda Safari tarayıcısı üzerinden hizmet verecek. Microsoft, Apple'ın App Store'da uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle servisi iOS'e getirebilmek için farklı bir yol izlemek zorunda kalmıştı.

22 ülkede hizmet sunuyor

Microsoft'un Xbox Cloud Gaming servisi şu anda 22 ülkede hizmet sunuyor. Microsoft, Cloud Gaming'i Game Pass Ultimate aboneliğinin bir parçası haline getirmişti. Yani yalnızca Cloud Gaming satın alınmıyor. Ancak zaten oyun kütüphanesi neredeyse tamamıyla Game Pass oyunlarından oluştuğu için bu gayet normal bir durum.

Xbox Cloud Gaming servisi sayesinde 100'ün üzerinde kaliteli oyunu bulut üzerinden streaming yoluyla oynayabiliyorsunuz. Microsoft burada özellikle de mobil platformlara büyük önem veriyor. Şirketin en büyük amacı Cloud Gaming sayesinde mobil oyuncu kitlesini de Xbox ve Game Pass ailesine katabilmek. Örneğin FIFA 20, Battlefield V, Forza Horizon 4 gibi oyunlar şu anda Android platformunda oynanabiliyor, yarın itibarıyla iOS'te de testler başlayacak.

Türkiye'de de altyapı çalışmaları başlamıştı

Geçtiğimiz yıl Mesut Çevik'e röportaj veren Xbox Türkiye yetkilisi Halil Gökoğlu, Xbox Cloud Gaming servisi için Türkiye'de altyapı çalışmalarının başladığını duyurmuştu. Gökoğlu'nun Kasım ayında yaptığı bu açıklamadan sonra konuyla ilgili herhangi bir güncelleme yapılmadı. Ancak Gökoğlu, Microsoft'un Türkiye'deki oyuncu potansiyelinin farkında olduğunu ve Cloud Gaming platformunu en yakın zamanda ülkemize getirmeyi hedeflediklerini söylemişti.

https://news.xbox.com/en-us/2021/04/19/xbox-cloud-gaming-windows-pc-and-apple-limited-beta/

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