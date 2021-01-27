Xbox ekosistem satışları Microsoft’u uçurdu

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Zorlu pandemi şartlarına rağmen yeni nesil konsollarını söz verdiği zamanda piyasaya süren Microsoft donanım ve yazılım satışlarından yüksek gelirler elde etmeyi başardı. Dördüncü çeyrek bu açıdan çok parlak geçti.

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Açıklanan geçen yıl dördüncü çeyrek raporlarına göre Microsoft’un elde ettiği gelir 43 milyar dolar oldu ve tahminlerin 3 milyar dolar üzerine çıktı. Faaliyet karı da yüzde 33 artış göstererek 15.5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

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Microsoft’un yüzünü güldüren Xbox ekosistem satışları oldu. Xbox donanım satışları bu dönemde yüzde 86 artarken içerik satışları da yüzde 40 artış gösterdi. PC bölümü toplamda 15.1 milyar dolar gelir ile yüzde 14 büyüdü.

Pandemi sürecinin insanları eve hapsetmesi haliyle bilgisayar ve konsol satışlarına olan ilgiyi arttırdı. 2021 yılı içerisinde de beklenen normalleşme gerçekleşene kadar yoğun ilgi devam edecek gibi duruyor.

https://www.engadget.com/microsoft-earnings-q2-2021-214039752.html

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