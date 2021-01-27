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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xbox ekosistem satışları Microsoft’u uçurdu

    Donanım satışlarında yüzde 86 artış gösteren Xbox bölümü çatı bölümün 15.5 milyar dolar ile beklentileri aşmasını sağladı. Haliyle genel gelirler de beklentilerin üzerinde büyüdü.
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    Oyun Konsolları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Xbox ekosistem satışları Microsoft’u uçurdu
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    Zorlu pandemi şartlarına rağmen yeni nesil konsollarını söz verdiği zamanda piyasaya süren Microsoft donanım ve yazılım satışlarından yüksek gelirler elde etmeyi başardı. Dördüncü çeyrek bu açıdan çok parlak geçti.

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    Beklentileri aştı

    Açıklanan geçen yıl dördüncü çeyrek raporlarına göre Microsoft’un elde ettiği gelir 43 milyar dolar oldu ve tahminlerin 3 milyar dolar üzerine çıktı. Faaliyet karı da yüzde 33 artış göstererek 15.5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

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    Microsoft’un yüzünü güldüren Xbox ekosistem satışları oldu. Xbox donanım satışları bu dönemde yüzde 86 artarken içerik satışları da yüzde 40 artış gösterdi. PC bölümü toplamda 15.1 milyar dolar gelir ile yüzde 14 büyüdü.

    Pandemi sürecinin insanları eve hapsetmesi haliyle bilgisayar ve konsol satışlarına olan ilgiyi arttırdı. 2021 yılı içerisinde de beklenen normalleşme gerçekleşene kadar yoğun ilgi devam edecek gibi duruyor.



    https://www.engadget.com/microsoft-earnings-q2-2021-214039752.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Boeing 747 üzerinden roket fırlatıldı

    gun

    Ben bu teknolojinin gelişmesini istiyorum zira çok mantıklı. Sadece 10 km değil 15km'den fırlatsınlar sonra 20 km niye olmasın ?

    6 saat önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Artizt (Mert ) 29 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Yazıda söz etmemişsiniz, game pass abone sayısı da 18 milyona ulaştı, eylülde 15 milyondu.
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    Yürüyen Hoparlör 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Microsoft işi biliyor.
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    Jon_Kar 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Microsoft'un yerinde olsam AMD'yi satın alırdım
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) Jon_Kar
    Abd de rekabet kurumu var. Öyle kolay değil o işler. Abd içinde tekellesemezsin
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    Milenyumluyum 2 sa. ( Mesaj Silindi ) Jon_Kar
    x86 pahalı olduğu için AMD'yi almak yerine ARM şirketlerini almak daha mantıklıdır bence.. Zaten AMD bildiğim kadarıyla çoğu şeyi başka firmalardan satın alıyor.
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