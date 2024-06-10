Xbox patronu: “Bizim de bir el konsolumuz olmalı”

Tam Boyutta Gör Microsoft, Xbox Games Showcase 2024 etkinliğinde yeni oyunları tanıtarak başarılı bir sunum gerçekleştirdi. Etkinlik sonrasında Xbox patronu Microsoft Gaming CEO Phil Spencer, ise yaptığı bir röportajda bir süredir söylentileri dolaşan Xbox el konsoluna dair açık söylemlerde bulundu. Görünüşe göre yakında Xbox el konsolu gelecek.

Xbox el konsolu mu geliyor?

Microsoft'un Xbox patronu Phil Spencer, aslında aylardır potansiyel bir Xbox el konsolu hakkında imalarda bulunuyor. Spencer, birkaç ay önce yeni donanımın olasılığından bahseden X gönderilerini beğenirken bu tip el konsollarının hayranı olduğunu ifade etmişti. Şimdi ise IGN ile yaptığı bir röportajda "Bence bizim de bir el konsolumuz olmalı" diyor.

Bu, Spencer ve dolayısıyla Microsoft tarafından gelen en somut el konsolu açıklaması olarak yorumlanabilir. Uzunca bir süredir fısıltı gazetelerinde dolaşan Xbox el konsolu, görünüşe göre üzerinde çalışılan bir cihaz. Spencer, "Donanım alanındaki geleceğimiz oldukça harika. Ekibin farklı form faktörleri ve farklı oyun oynama yolları üzerinde yaptığı çalışmalardan inanılmaz derecede heyecanlıyım" dedi. Şimdilik daha fazla ayrıntı verilmese de Xbox patronu, “platform hakkında daha fazla konuşmak için daha çok zamanımız var” dedi.

Gerçekleştirilen röportajda Spencer’ın ağzında Xbox el konsolunun hangi formda olacağına dair bilgiler de alınmaya çalışılıyor. Halihazırda oyunları yerel olarak çalıştırabilen cihazlara ek olarak PlayStation Portal gibi akış odaklı cihazlar da bulunuyor. Spencer ise “Oyunları yerel olarak oynayabilmenin gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum” diyor ve sahip olduğu ROG Ally, Lenovo Legion Go ve Steam Deck’i sevdiğini belirtiyor. Bu da olası Xbox el konsolunun oyunları yerel olarak çalıştıran bir cihaz olacağına işaret ediyor.

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Belirtilenlere göre Microsoft'un üzerinde çalıştığı şey, Windows tabanlı ancak Xbox oyunlarını ve tam Xbox kontrol panelini çalıştırabilen bir Xbox el konsolu. Ancak cihaz, oldukça özel bir Windows üzerinde çalışacak ve size bu yönünü pek göstermeyecek. Windows sayesinde Xbox oyunlarının yanı sıra Steam oyunlarını da oynamak mümkün olacak. Elbette şimdilik bunlar spekülasyon ancak önümüzdeki aylarda bu konuda daha fazla bilgi çıkması bekleniyor.

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