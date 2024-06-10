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    Anlık Bildirim

    Xbox patronu: “Bizim de bir el konsolumuz olmalı”

    Microsoft başarılı geçen Xbox Games Showcase 2024 etkinliğinde yeni duyurular yaptı. Öte yandan Xbox patronu Microsoft Gaming CEO Phil Spencer, Xbox el konsoluna işaret etti.
    Xbox patronu: “Bizim de bir el konsolumuz olmalı” Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Xbox Games Showcase 2024 etkinliğinde yeni oyunları tanıtarak başarılı bir sunum gerçekleştirdi. Etkinlik sonrasında Xbox patronu Microsoft Gaming CEO Phil Spencer, ise yaptığı bir röportajda bir süredir söylentileri dolaşan Xbox el konsoluna dair açık söylemlerde bulundu. Görünüşe göre yakında Xbox el konsolu gelecek.

    Xbox el konsolu mu geliyor?

    Microsoft'un Xbox patronu Phil Spencer, aslında aylardır potansiyel bir Xbox el konsolu hakkında imalarda bulunuyor. Spencer, birkaç ay önce yeni donanımın olasılığından bahseden X gönderilerini beğenirken bu tip el konsollarının hayranı olduğunu ifade etmişti. Şimdi ise IGN ile yaptığı bir röportajda "Bence bizim de bir el konsolumuz olmalı" diyor.

    Bu, Spencer ve dolayısıyla Microsoft tarafından gelen en somut el konsolu açıklaması olarak yorumlanabilir. Uzunca bir süredir fısıltı gazetelerinde dolaşan Xbox el konsolu, görünüşe göre üzerinde çalışılan bir cihaz. Spencer, "Donanım alanındaki geleceğimiz oldukça harika. Ekibin farklı form faktörleri ve farklı oyun oynama yolları üzerinde yaptığı çalışmalardan inanılmaz derecede heyecanlıyım" dedi. Şimdilik daha fazla ayrıntı verilmese de Xbox patronu, “platform hakkında daha fazla konuşmak için daha çok zamanımız var” dedi.

    Gerçekleştirilen röportajda Spencer’ın ağzında Xbox el konsolunun hangi formda olacağına dair bilgiler de alınmaya çalışılıyor. Halihazırda oyunları yerel olarak çalıştırabilen cihazlara ek olarak PlayStation Portal gibi akış odaklı cihazlar da bulunuyor. Spencer ise “Oyunları yerel olarak oynayabilmenin gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum” diyor ve sahip olduğu ROG Ally, Lenovo Legion Go ve Steam Deck’i sevdiğini belirtiyor. Bu da olası Xbox el konsolunun oyunları yerel olarak çalıştıran bir cihaz olacağına işaret ediyor.

    Belirtilenlere göre Microsoft'un üzerinde çalıştığı şey, Windows tabanlı ancak Xbox oyunlarını ve tam Xbox kontrol panelini çalıştırabilen bir Xbox el konsolu. Ancak cihaz, oldukça özel bir Windows üzerinde çalışacak ve size bu yönünü pek göstermeyecek. Windows sayesinde Xbox oyunlarının yanı sıra Steam oyunlarını da oynamak mümkün olacak. Elbette şimdilik bunlar spekülasyon ancak önümüzdeki aylarda bu konuda daha fazla bilgi çıkması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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